Alors que les fans menacent de boycotter, les décideurs de Pokemon Go donnent une réponse pathétique

Cela a été quelques semaines importantes dans la communauté Pokemon Go, et au cours des deux derniers jours, cela a vraiment atteint son paroxysme.

Nous sommes habitués à voir la colère des fans dans les jeux vidéo – il ne faut pas grand-chose pour décourager certains groupes de joueurs, comme nous le savons tous – mais il est rare de voir une frustration et une déception aussi universelles et coordonnées chez un développeur qui a réellement de solides logique derrière cela.

Alors tout d’abord, félicitations à Niantic pour cela – pour avoir pris une décision si universellement détestée qu’elle a réuni pratiquement toute la base de fans contre elle, des YouTubers aux propriétaires de sites Web, des propriétaires de médias aux joueurs vocaux sur les réseaux sociaux – à peu près tout le monde est fou ou désappointé. Vous ne le suivez peut-être pas, alors laissez-moi vous expliquer ce qui s’est passé.

Au début de la pandémie mondiale, Niantic et The Pokemon Company ont été confrontés à un choix difficile. Pokemon Go est bien sûr un jeu pour sortir de la maison, se déplacer et interagir avec les gens et les lieux. Toutes ces choses étaient, à un certain moment, déconseillées. Niantic a pris des mesures pour ajuster les éléments du jeu pour contrer cela – et ces étapes étaient en fait plutôt bonnes. Maintenant, Niantic leur enlève la part du lion.

La suppression d’un changement pandémique en particulier a irrité les fans – une augmentation de la distance à laquelle les joueurs peuvent interagir avec les PokeStops et les gymnases, les petits disques tournants dans le monde qui sont cruciaux pour le déroulement du jeu de Pokemon Go. Dans les mesures pandémiques, cette «distance d’interaction» a été doublée de 40 mètres à 80 mètres – ce qui signifie que vous pouviez interagir avec ces éléments du monde réel de beaucoup plus loin, mais vous deviez toujours être géographiquement proche du point de intérêt à interagir avec lui, et devait encore passer de l’un à l’autre.

Ce changement était particulièrement intelligent car il a aidé à empêcher les entraîneurs de Pokemon Go de se rassembler dans un petit endroit à une époque où nous étions tous censés nous éloigner socialement les uns des autres – mais il a en fait amélioré Pokemon Go de nombreuses autres manières.

C’est en grande partie pourquoi les fans sont si légitimement en colère. Oubliez le fait que des entreprises comme Niantic et The Pokemon Company ne devraient pas agir comme si la pandémie était terminée alors que dans de nombreux pays du monde, ce n’est pas le cas de manière décisive – cela renversait un changement qui a amélioré le jeu Pokemon Go à tous les niveaux.

Et cela revient parce que… eh bien, probablement parce qu’ils pensent que cela augmentera le temps de jeu, l’engagement et donc les dépenses, car les gens sont encouragés à marcher un peu plus et à investir un peu plus de temps pour se rendre à chaque Pokestop, Gym ou autre. toi. Notamment, d’autres changements apportés pour la pandémie tels que les raids à distance, où les joueurs sont encouragés à acheter des laissez-passer de raid spéciaux afin de participer à des batailles spéciales à distance, vont rester dans un avenir prévisible.

Dans une lettre commune à la communauté publiée par à peu près tous les sites Web et influenceurs de Pokemon Go qui comptent, les fans ont avancé un argument solide pour expliquer pourquoi ce changement devrait rester permanent. Entre autres choses, la distance d’interaction de 80 mètres est meilleure pour les joueurs handicapés, ceux avec de jeunes enfants, et augmente généralement la sécurité en supprimant le besoin de traverser des routes dangereuses, d’entrer dans des zones dangereuses ou de quitter un abri.

Ils notent également avec astuce que c’est une solution facile au problème de Pokemon Go d’être une nuisance – c’est-à-dire qu’avec la distance accrue, vous êtes moins susceptible d’avoir une foule de joueurs se rassemblant au même endroit dans un centre-ville ou un parc, ce qui peut être un inconvénient pour les autres, bloquant les voies, les trottoirs ou les entrées des entreprises – tout cela a même été rapporté par les médias grand public lors du premier été grisant de Pokemon Go.

En dehors de la lettre ouverte respectueuse et bien coordonnée, il y a malheureusement eu des idiots qui l’ont rendue personnelle, ciblant les développeurs de Pokemon Go. Ces gens sont des crétins. Mais la lettre du fan est brutale et simple au point qu’elle ressemble à un argument insurmontable. Il n’y a vraiment aucune bonne raison pour que cette fonctionnalité soit annulée, même si vous supprimez tous les arguments liés à la pandémie. Cela améliore le jeu, et quatre-vingts mètres signifient que Pokemon Go est toujours un jeu où vous devez sortir et vous déplacer – c’est juste un peu moins pratique.

Pour sa part, Niantic a répondu assez rapidement avec sa propre lettre ouverte, émettant une réponse formelle.

« Nous apprécions votre lettre et tous vos commentaires. Nous vous entendons. Nous sommes touchés par votre réponse », dit-il. “Tous les jeux n’ont pas une base de joueurs mondiale aussi passionnée que nous avons la chance d’avoir.”

La lettre explique en gros ce que les fans savent déjà – que le changement de distance va disparaître, revenant à 40 mètres, en commençant par les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Il reconnaît ensuite les plaintes des fans et promet qu’un “groupe de travail” a été mobilisé pour examiner le problème, et que les conclusions seront partagées avant le début de la prochaine saison de Pokemon Go, qui est prévue pour le 1er septembre.

Mais honnêtement, je ne comprends pas. Cela me semble être des mots de fouine. Il y a toujours des préoccupations plus spécifiques à l’intérieur, bien sûr, mais de l’extérieur, je ne vois tout simplement pas ce que ce groupe de travail peut examiner – à part l’impact du changement sur les revenus et le sérieux des fans. leur boycott. Avec le communiqué, Niantic vient de s’acheter trois semaines, en gros. Pour tous les mots malicieux qu’il contient, la déclaration n’offre pas grand-chose d’autre.

Les fans semblent l’avoir remarqué, cependant. Un fil conducteur sur Twitter parmi les fans semble être le refrain que Niantic « entendre » les fans n’est pas assez bon – la société doit également écouter. D’autres sont moins charitables, l’appelant simplement, eh bien, BS.

En réalité, Niantic sait ce qu’il doit faire – il devrait annuler cette mesure pandémique et la rendre permanente. C’est une simple demande, et il est prouvé qu’elle ne ruine pas l’équilibre du jeu. Vous n’avez pas besoin d’un groupe de travail pour cela ; juste du bon sens.