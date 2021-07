Alors que les feux d’artifice de Disney World disent au revoir aux dames et aux messieurs, aux garçons et aux filles, ce n’est pas la seule attraction qui change son message

Walt Disney World a ramené des feux d’artifice pour la première fois depuis plus d’un an la semaine dernière. Et si le retour a été bien accueilli par les invités, tout n’était pas exactement pareil. L’annonce automatisée informant les invités que le spectacle était sur le point de commencer avait été modifiée pour supprimer l’expression « dames et messieurs, garçons et filles ». L’annonce plus inclusive a simplement informé “les rêveurs de tous âges” que les feux d’artifice commenceraient sous peu. Le changement a eu l’impact habituel sur les puristes de Disney qui n’aiment jamais rien voir changer, mais il s’avère que ce n’est pas le premier changement de ce type, et ce ne sera certainement pas le dernier.