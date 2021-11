Alors que les gauchistes crient à la «suprématie blanche», une femme noire du GOP entre dans l’histoire

« Ce que vous regardez, c’est le rêve américain. » Ainsi a commencé le discours de victoire du lieutenant-gouverneur de Virginie nouvellement élu, Winsome Sears, émaillé d’acclamations, d’applaudissements et d’un refrain de « Win-some, Win-some », devant une salle comble à Chantilly où le GOP a tenu son élection quartier général de nuit.

C’était peu avant 1 heure du matin, alors que le républicain Glenn Youngkin avait été déclaré vainqueur de la course du gouverneur, que Sears, un vétéran de la marine américaine, est monté sur scène aux côtés de son mari Terence, également un marine, et de deux filles adultes, Katia. et Janel.

Sears est la première femme noire à remporter un poste à l’échelle de l’État dans le Commonwealth de Virginie. En 2001, Sears est devenue la première, et toujours la seule, femme républicaine noire élue à la Chambre des délégués en Virginie, remportant un bouleversement contre un démocrate sortant depuis 20 ans. Tout au long de son parcours, cette femme de 57 ans originaire de Kingston, en Jamaïque, a dirigé un refuge pour sans-abri et a été vice-présidente du Virginia State Board of Education.

Le rêve américain de Sears a commencé sept mois avant sa propre naissance lorsque son père a immigré aux États-Unis le 11 août 1963 avec à peine « 1,75 $ en poche ». Sears demandera plus tard à son père pourquoi il est venu aux États-Unis à une époque aussi mouvementée que le mouvement des droits civiques. « Parce que l’Amérique est l’endroit où se trouvent les emplois et les opportunités », a-t-il déclaré à sa fille.

« Quand j’ai rejoint les Marines, j’étais encore un Jamaïcain. Mais j’étais prêt à mourir pour ce pays », a déclaré fièrement Sears, ajoutant qu’elle était « fière d’être américaine et de son avenir », alors que la foule commençait à scander « USA, USA !

« Il y a ceux qui veulent nous diviser, et nous ne devons pas laisser cela se produire. Ils voudraient nous faire croire que nous sommes de retour en 1963 quand mon père est arrivé… On peut vivre où l’on veut. On peut manger où l’on veut. Nous possédons les fontaines à eau », a déclaré Sears. « Nous avons élu un président noir – deux fois. Je suis ici. Preuve vivante! Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, je suis noir et j’ai été noir toute ma vie », a poursuivi Sears sous des applaudissements et des acclamations croissants.

Sears faisait référence à McAuliffe et à ses pom-pom girls des médias appelant Youngkin et ses partisans des suprémacistes blancs, un calomnie qui n’a aucun sens étant donné que le même électorat vient également de voter pour un lieutenant-gouverneur noir et un procureur général cubano-américain à Jason Miyares.

Mais la logique n’a pas empêché les déclarations idiotes de la gauche sourde. L’ancien journaliste sportif d’ESPN en disgrâce, Jemele Hill, a doublé ce thème raté. Quelques minutes seulement après que Sears ait prononcé son discours de victoire passionné et inspirant, Hill a tweeté: « Ce n’est pas le message, les amis, ce pays aime tout simplement la suprématie blanche. »

Joy Reid de l’extrême gauche MSNBC, a exprimé l’opinion « Education [using air quotes], qui est le code pour les parents blancs n’aiment pas l’idée d’enseigner sur la race… Vous devez être prêt à dire que ces républicains sont dangereux. Il s’agit d’un Commonwealth qui a exprimé plus de 1,66 million de votes pour Sears et presque autant pour Miyares lors de leurs victoires.

Nicolle Wallace de MSNBC a également empilé sur un mensonge qui sévit dans les cercles progressistes, selon lequel « la théorie critique de la race, qui n’est pas réelle, a transformé la banlieue de 15 points ». Bien sûr, la théorie critique de la race est réelle et les écoles de Virginie se sont vantées de l’enseigner. Mais pas pour longtemps, Youngkin devrait tenir sa promesse d’interdire l’idéologie raciste conçue pour conquérir et diviser les écoliers en classes indélébiles de victimes et de bourreaux.

« Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit », a déclaré Sears. Elle a énuméré une litanie d’objectifs pour la future administration, tels que les citoyens qui gardent plus de leur propre argent, des quartiers plus sûrs et «nos enfants vont recevoir une bonne éducation. L’éducation a sorti mon père de la pauvreté. L’éducation m’a sorti de la pauvreté. L’éducation nous sortira tous de la pauvreté », a-t-elle déclaré, ajoutant que les enfants « non seulement survivront, mais s’épanouiront, avec des compétences commercialisables et créeront de la richesse générationnelle. Nous aurons un gouvernement transparent.

« C’est une soirée historique. Je n’avais pas l’intention de faire l’histoire. Je voulais juste le laisser mieux que je ne l’ai trouvé », a déclaré Sears, paraphrasant une croyance fortement ancrée dans les Amérindiens. « L’aide est en route. La cavalerie est arrivée », a conclu Sears sous d’autres applaudissements alors qu’elle remerciait sa famille, ses supporters et son équipe pour un moment si important dans le Commonwealth de Virginie.

