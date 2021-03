Alors que les inquiétudes suscitées par les impacts carbone des NFT, certains boosters inattendus viennent à leur défense

L’engouement récent autour des NFT, comme le collage numérique de 69 millions de dollars de Beeple (à gauche), suscite des questions sur l’impact des transactions alimentées par la blockchain sur l’environnement réel (à droite).

Le temps nous dira si l’achat de NFT pour le collage numérique de Beeple pour 69 millions de dollars ou le premier tweet du fondateur de Twitter Jack Dorsey pour 2,9 millions de dollars étaient des investissements intelligents, ou simplement en proie à des modes de consommation à la mode remontant à la tulipmanie des années 1600.

La question la plus urgente pour beaucoup est la suivante: quels sont les impacts climatiques de l’attachement des ventes d’articles virtuels aux blockchains? L’échange de NFT érigera-t-il un autre obstacle géant et enflammé sur la voie de la sauvegarde de notre planète qui se réchauffe, ou s’agit-il d’une bosse de la taille d’un Beanie Babies sur la route?

Il s’avère qu’avant que la récente fureur ne se déclenche sur les NFT, les jetons supportés par la blockchain étaient adoptés par certaines personnes qui pourraient vous surprendre: les champions du climat. Cela comprend deux efforts basés dans le nord-ouest du Pacifique travaillant à créer des plates-formes dignes de confiance pour les échanges de carbone: la Blockchain for Climate Foundation à but non lucratif et une startup appelée Nori.

«Je suis un propulseur d’Ethereum et de la blockchain, et je suis un professionnel du carbone», a déclaré Joseph Pallant, fondateur et directeur général de la fondation basée à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Pour comprendre comment Pallant détient les deux identités, il faut d’abord se plonger dans les énigmes technologiques de la blockchain et de la crypto-monnaie.

En termes très simples, les NFT – ou jetons non fongibles – s’apparentent à un certificat de propriété numérique, que ce soit pour une œuvre d’art, un tweet ou une promesse de cultiver 1000 acres de manière à maintenir le carbone emprisonné dans le sol. Les articles fongibles, tels que l’argent ou les barils de pétrole, sont génériques et interchangeables. Les jetons non fongibles contiennent des lignes de code uniques qui les relient à des éléments uniques. (Amy Castor et The Verge ont d’excellents explications plus détaillées.)

Les NFT existent dans le cadre de réseaux informatiques mondiaux appelés blockchains, et la plupart, mais pas tous, sont pris en charge par la blockchain Ethereum. Les gens sont souvent familiers avec les blockchains comme base des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ether, qui est le jeton fongible d’Ethereum.

Une configuration d’extraction de crypto-monnaie en Islande. (Photo Wikimedia Commons / cc4.0)

Le climat entre en jeu parce que Bitcoin, Ethereum et d’autres blockchains «preuve de travail» nécessitent des quantités massives d’énergie pour faire fonctionner des serveurs informatiques qui génèrent de la crypto-monnaie et effectuent d’autres tâches et transactions de calcul. L’une de ces tâches consiste à créer ou «frapper» des NFT.

Alors que Bitcoin a été lancé il y a plus de dix ans, l’émergence des NFT de l’art cryptographique a mis en évidence les impacts planétaires du secteur, mettant en évidence les divisions marquées entre ceux pour et contre la blockchain.

«C’est une façon incroyablement inefficace de faire les choses, où les gens sont constamment entraînés dans ces manies», a déclaré Fred Heutte, un associé principal des politiques à la Northwest Energy Coalition à but non lucratif.

Les blockchains ont «une énorme utilité positive», a contredit le PDG de Nori, Paul Gambill.

Mais à bien des égards, le résultat final se résume à ceci: quelle est l’empreinte carbone d’un NFT d’une vidéo de chat dansant, et que se passe-t-il lorsque beaucoup de gens en veulent une?

Dimensionnement des empreintes carbone



Alors que les NFT étaient torrides, les membres de la communauté artistique ont commencé à sonner l’alarme au sujet de leurs impacts énergétiques, et certains artistes se sont complètement retirés des enchères de NFT ou se sont engagés à compenser leurs impacts climatiques. Les camps pour et contre ont commencé à faire pression sur des chiffres extrêmement variables pour les émissions de carbone des transactions.

Digiconomist, un site lancé en 2014, calcule les empreintes énergétiques et carbone des réseaux Ethereum et Bitcoin dans leur intégralité. La consommation d’énergie annuelle estimée d’Ethereum est de plus de 30 Térawattheures (TWh) – une quantité équivalente à la puissance consommée par l’Irlande. Son empreinte carbone est d’environ 15 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone. En comparaison, les émissions annuelles de Seattle sont d’environ 5,8 millions de tonnes métriques.

Joseph Pallant, PDG et fondateur de Blockchain for Climate Foundation, lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2019, qui s’est tenue à Madrid en décembre 2019 (Photo BCfC)

Un site sur GitHub va encore plus loin. Il faut les données Digiconomist et d’autres sources pour estimer l’impact des plates-formes de crypto-art seules. Le plus important est OpenSea, qui à la fin du mois de mars avait effectué plus de 800 000 transactions. Cela s’est traduit par 61 000 tonnes métriques de dioxyde de carbone, ce que l’EPA équivaut à conduire 13 000 voitures de tourisme pendant un an; L’empreinte des neuf plus grands échanges de crypto-art combinés représentait la production de carbone de 22 000 véhicules. (Carbon.fyi calcule également les émissions liées à l’Ethereum.)

Pallant convient que ces nombres sont des approximations raisonnables, mais ajoute une ride au calcul NFT. C’est un concept hallucinant, lié à la question de savoir si chaque transaction nécessite réellement plus de puissance ou est en quelque sorte intégrée à d’autres opérations en cours. Pourtant, une demande accrue de NFT peut augmenter la consommation d’énergie, a déclaré Pallant.

« La blockchain Ethereum et toutes ses transactions se produisent toujours », a-t-il déclaré, « indépendamment de l’ajout ou non d’utilisateurs NFT. »

NFT et compensations



Alors, que fait de toute façon une organisation qui essaie de ralentir le changement climatique dans le monde des NFT?

Lorsque Gambill a cofondé Nori, basé à Seattle en 2017, il était intéressé par l’élimination du carbone atmosphérique en tant que stratégie importante pour lutter contre le réchauffement climatique.

Il a développé un marché qui met en relation les agriculteurs qui adoptent des pratiques qui séquestrent le carbone dans le sol avec des consommateurs et des entreprises désireux de compenser leurs émissions de carbone. Un tiers vérifie le respect du programme par les agriculteurs. Pour documenter les compensations et s’assurer que les avantages carbone ne sont vendus qu’une seule fois, Nori utilise Ethereum pour frapper un NFT, qu’il appelle un NRT ou Nori Removal Tonne.

La blockchain sert de base de données transparente et sécurisée pour suivre les ventes et empêcher les gens de vendre deux fois un offset.

«Les marchés du carbone sont en proie à des problèmes de double comptage, en particulier dans le commerce international. C’est un problème stupide qui est facilement résolu avec la comptabilité en partie double, mais jusqu’à présent, la communauté internationale n’a pas accepté de le faire », a déclaré Gambill.

«C’est exactement pourquoi la blockchain est si utile ici», a-t-il ajouté. «Les NFT sont des atouts uniques et prouvés, et donc utiliser un NFT pour représenter un certificat carbone unique est l’application parfaite pour résoudre ce problème.»

Le PDG de Nori, Paul Gambill. (Photo de Nori)

Les NRT sont vendus en espèces ou par carte de crédit, mais plus tard cette année, Nori prévoit de lancer sa propre crypto-monnaie.

Dans une drôle de circularité, Gambill prévoit de rendre le marché Nori lui-même neutre en carbone en achetant des compensations pour couvrir les émissions générées par son marché pour vendre des compensations.

Et à un moment donné, la dette carbone de Nori pourrait devenir beaucoup, beaucoup plus petite – c’est si et quand Ethereum passe à Ethereum 2.0.

Preuve d’enjeu

La raison pour laquelle Bitcoin et Ethereum consomment des quantités d’énergie alarmantes est due à la façon dont ils exécutent leurs transactions, en utilisant ce que l’on appelle une «preuve de travail» pour vérifier leurs systèmes.

Le Bitcoin, que beaucoup de gens qualifieraient de porc de puissance, ne fera que devenir plus affamé avec le temps. C’est littéralement construit de cette façon. Au fur et à mesure que la crypto-monnaie est exploitée, il devient de plus en plus difficile d’extraire plus de Bitcoin du système, ce qui nécessite plus d’énergie et des serveurs plus puissants et produit un gain plus petit.

Une partie du carburant utilisé pour alimenter les blockchains provient de sources propres telles que le vent, le solaire et – en particulier dans le nord-ouest – l’hydroélectricité des barrages. Mais la demande d’autres secteurs continuera d’augmenter, de même que les transports, le chauffage et la climatisation des bâtiments, et d’autres utilisateurs d’électricité passeront des combustibles fossiles au réseau énergétique.

Le barrage de Grand Coulee dans le comté de Grant, Washington. La région a été une plaque tournante pour les mineurs de Bitcoin en raison de l’énergie bon marché fournie par les barrages de la région. (Photo . / Tom Krazit)

Digiconomist place actuellement l’empreinte carbone annuelle de Bitcoin aux côtés de Hong Kong et sa consommation d’énergie est comparable à celle des Philippines. Un rapport récent de Bank of America a mis ces chiffres nettement plus élevés, avec une empreinte carbone qui dépasse American Airlines et est beaucoup plus grande que le géant pétrolier Conoco Phillips; sa consommation d’énergie est à peine inférieure à celle des Pays-Bas. Une troisième source de l’Université de Cambridge propose une gamme d’estimations d’énergie Bitcoin; son hypothèse de niveau intermédiaire est que la consommation d’énergie de la crypto-monnaie correspond à peu près à la Norvège.

Les critiques des impacts carbone en plein essor de Bitcoin incluent le cofondateur de Microsoft et défenseur du climat Bill Gates, tandis qu’Elon Musk de Tesla vante la crypto-monnaie et a récemment révélé que sa société de voitures électriques possède plus d’un milliard de dollars de ses jetons.

Ethereum, dont les empreintes énergétiques et carbone représentent environ un tiers de Bitcoin, selon Digiconomist, pourrait devenir considérablement plus maigre. La communauté Ethereum s’est engagée à faire passer la blockchain de l’approche de la preuve de travail au système de «preuve d’enjeu» qui consomme de l’énergie.

L’effort, cependant, dure depuis des années et est en proie à des retards. Mais ce n’est pas impossible: d’autres blockchains fonctionnent déjà comme preuve d’enjeu. Les partisans d’Ethereum, Pallant et Gambill inclus, sont convaincus que le changement se produira et que certaines parties de la transition sont déjà en cours.

Même Vitalik Buterin, l’informaticien russo-canadien de 27 ans qui a créé Ethereum il y a près de six ans, a déploré l’utilisation d’énergie de sa création.

«C’est juste un énorme gaspillage de ressources, même si vous ne croyez pas que la pollution et le dioxyde de carbone sont un problème. Il y a de vrais consommateurs – de vraies personnes – dont le besoin d’électricité est remplacé par ce truc », a déclaré Buterin en 2019 dans IEEE Spectrum, une publication d’ingénierie mensuelle.

La renaissance d’Ethereum, surnommée Ethereum 2.0, pourrait réduire sa consommation d’énergie de 99%, selon l’histoire de l’IEEE.

Galvaniser et mobiliser



Alors que les enchères de NFT de mille et millions de dollars commençaient à susciter la controverse sur le climat, Pallant a décidé d’entrer dans la conversation.

«Il s’est avéré que nous serions peut-être bien placés pour faire la lumière sur le sujet de l’empreinte carbone NFT, et peut-être aider les personnes concernées à prendre des décisions concernant l’espace», lit-on dans un article du 8 mars sur le site Web de la Blockchain for Climate Foundation.

Pallant, un résident de la Colombie-Britannique, travaille depuis 2004 à la création de marchés du carbone où les gens peuvent acheter et vendre des crédits qui réduisent les émissions de carbone. Il a lancé la fondation en 2017 dans le but de mettre l’accord de Paris – l’accord international pour la réduction des gaz à effet de serre – sur la blockchain.

Les employés de la Blockchain for Climate Foundation ont participé au Sommet Action Climat des Nations Unies en 2019 à New York. (Photo BfCF)

L’objectif de la fondation est de créer des outils utilisant la blockchain afin que les nations du monde disposent d’un «registre transparent, public et universel» où elles peuvent échanger et comptabiliser les crédits carbone afin d’atteindre les objectifs d’émissions fixés par l’accord. L’utilisation de la blockchain pour suivre les projets découragerait le double comptage tout en soutenant les efforts respectueux du climat dans le monde entier. Le Canada, par exemple, pourrait financer un projet d’énergie géothermique au Kenya et l’accord serait comptabilisé par le transfert de NFT.

Alors que la réponse aux NFT vidéo de Nyan Cat et Grimes a été embourbée dans la confusion et la désinformation, les projecteurs «aident néanmoins notre cause», a déclaré Pallant. «Parce qu’un intérêt accru pour les NFT engendre également une meilleure compréhension d’Ethereum. Nous avons la tâche d’expliquer aux décideurs des gouvernements nationaux que nous voulons utiliser cet outil sophistiqué et novateur pour nous engager dans l’Accord de Paris. »

Dans le même temps, la controverse NFT pourrait inciter les développeurs de blockchain Ethereum à intensifier leur jeu carbone.

«J’espère vraiment que c’est une opportunité de galvaniser et de mobiliser les membres de la communauté Ethereum», a déclaré Pallant, «pour inspirer les jeunes et les moins jeunes à trouver des solutions et à construire des solutions pour lutter contre le changement climatique.»

Note de l’éditeur: Cette histoire a été mise à jour pour corriger le moment du lancement de Bitcoin, qui remonte à plus de dix ans lorsque la première pièce a été extraite en 2009.