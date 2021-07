Alors que les insurgés se transforment en mouchards pour les procureurs fédéraux, le cercle se resserre autour des conspirateurs .

Alors que le nombre de participants à l’insurrection du Capitole du 6 janvier transformant les témoins de l’État contre leurs camarades émeutiers continue de s’accumuler, les preuves contre leurs cohortes augmentent également, en particulier les personnes qui ont conspiré pour diriger le siège du Congrès. En cours de route, les preuves s’accumulent également démontrant que, contrairement aux apologistes comme Tucker Carlson et Glenn Greenwald, ces personnes ont apporté des fusils et d’autres armes dangereuses à Washington et se préparaient à les utiliser.

Deux insurgés ont conclu des accords de plaidoyer avec les procureurs cette semaine : Mark Grods, un Oath Keeper de 54 ans de l’Alabama, et Graydon Young, 55 ans, un autre Oath Keeper de Floride. On pense que les deux hommes fournissent des preuves dans l’affaire de complot contre les 15 autres Oath Keepers inculpés dans l’émeute, que les procureurs ont progressivement construit et pourraient éventuellement englober le fondateur et chef du groupe, Stewart Rhodes.

Un témoin coopérant, Jon Ryan Schaffer, avait déjà conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs. Cependant, son témoignage n’a pas été considéré comme la clé des affaires de complot contre les Oath Keepers et les Proud Boys.

Grods, l’un des neuf Oath Keepers qui ont assuré la sécurité de l’ancien assistant de Donald Trump Roger Stone lors du rassemblement “Stop the Steal” précédant l’insurrection, aurait témoigné en secret contre ses cohortes dans le groupe. Il a plaidé coupable à deux chefs d’accusation, de complot et d’entrave à la certification par le Congrès des votes du Collège électoral, lors de son audition cette semaine.

Il pourrait fournir des preuves clés dans l’affaire du complot contre les Oath Keepers, puisqu’il a admis avoir caché des armes à feu dans un hôtel de Washington en vue de l’assaut contre le Capitole. Les procureurs ont soutenu tout au long de leurs documents que les préparatifs de Oath Keepers comprenaient l’approvisionnement d’armes à feu en dehors de la ville qui pourraient être livrées rapidement au Capitole.

Grods, qui a apporté des armes, des équipements de combat et des casques, ainsi que du matériel radio avec lui à DC pour le siège, a également admis avoir participé à des efforts d’entraînement paramilitaire et avoir recruté des personnes pour se joindre à l’insurrection. Les archives judiciaires montrent qu’il a admis avoir pris d’assaut le Capitole avec d’autres, portant un gros bâton tout en participant à la formation de «pile» de style militaire utilisée par les Oath Keepers pour couper à travers la foule.

Young, qui a plaidé coupable la semaine dernière, a admis qu’il tentait d’intimider et de contraindre les élus lorsqu’il est entré au Capitole avec ses collègues Oath Keepers. Son plaidoyer suggérait qu’il témoignerait que ses collègues conspirateurs pensaient qu’ils pouvaient entraver la certification électorale du Congrès en intimidant et en contraignant le personnel du gouvernement, c’est pourquoi ils ont forcé l’ouverture des portes du Capitole pour permettre à la foule d’entrer.

Comme l’observe Marcy Wheeler, ces deux cas démontrent la vacuité des affirmations de Carlson sur Fox News selon lesquelles les informateurs dont l’identité était inconnue étaient des infiltrés rémunérés du FBI qui organisaient secrètement le siège du Capitole ; au contraire, il est clair que la plupart d’entre eux sont d’autres insurgés qui cherchent à voir leurs peines réduites.

D’ailleurs, quiconque succomberait à la logique douteuse véhiculée par Carlson, Greenwald et d’autres verrait probablement ses illusions brisées en visionnant la vidéo saisissante publiée cette semaine par l’équipe d’enquêtes visuelles du New York Times, qui donne une image complète de l’assaut du Capitole. Quiconque peut s’en sortir en affirmant toujours que l’événement était non-violent, que les émeutiers n’étaient pas armés et qu’il s’agissait simplement d’une manifestation qui a dégénéré est quelqu’un qui a perdu le contact avec la réalité.

En attendant, les procureurs continuent de déposer de nouveaux actes d’accusation et les agents du FBI continuent de procéder à de nouvelles arrestations, notamment :

Ricky C. Willden. L’homme d’Oakhurst, en Californie, qui a déjà affronté et agressé des antifascistes lors de manifestations a été arrêté mercredi. Il aurait joué un rôle dans la violation réussie du périmètre de sécurité du Capitole. La vidéo montre Willden “levant la main et pulvérisant une substance inconnue d’une boîte verte vers des policiers qui montaient la garde”, selon des documents judiciaires. Timothy Hart : L’homme de Dayton, dans l’Ohio, portait une chemise à logo « Q » aux couleurs vives dans le Capitole, et on pense à la fois qu’il a renversé les barrières de police et qu’il a fait entrer une partie de la foule dans le bâtiment. Il a également été enregistré en train de fumer une cigarette de marijuana à l’intérieur de la rotonde. Devant le Capitole, il avait crié : « Nous avons déjà voté, et qu’ont-ils fait ? Ils l’ont volé ! On veut récupérer notre putain de pays ! Prenons-le ! » Chase Allen : Le documentariste autoproclamé, originaire du Massachusetts mais vivant actuellement à Reno, Nevada, est principalement accusé d’avoir détruit la télévision et d’autres équipements de diffusion appartenant à l’Associated Press et à d’autres opérations d’information qui ont été forcées d’abandonner leur équipement par la foule. Allen, qui gère une opération de diffusion en direct appelée The Allen Report sur Facebook, a affirmé que la pire chose qu’il ait faite le 6 janvier était de jurer ; cependant, les procureurs ont produit plusieurs photos de lui en train de détruire des équipements médiatiques avec d’autres le 6 janvier. Joshua Haynes : L’homme de Covington, en Virginie, arrêté cette semaine pour plusieurs chefs d’accusation, a également participé à la destruction d’équipements médiatiques, bien que contrairement à Allen, il s’en est vanté activement sur les réseaux sociaux. “Je l’ai aimé aussi”, a-t-il commenté sur Facebook à propos d’une vidéo du vandalisme. “J’en ai déjà vu un rapport et je suis dans la vidéo en train de détruire le truc mais je porte un masque”, a-t-il écrit. “Je devais garder mon visage couvert.” Haynes est également entré dans le bureau du sénateur de l’Oregon, Jeff Merkley, et a participé à son vandalisme, puis s’en est également vanté : « j’ai cassé plein de trucs », a-t-il écrit, « lol ».

Un autre inculpé – Thomas Robertson, alors officier d’active du département de police de Rocky Mount, Virginie, qui est entré au Capitole avec un collègue et s’en est ensuite vanté auprès de ses collègues sur Facebook, affirmant qu’il n’avait enfreint aucune loi – qui avait obtenu une mise en état de détention provisoire La libération fait maintenant face à une révocation de cette libération cette semaine après que des agents du FBI ont découvert qu’il avait acheté un arsenal de plus de 30 armes à feu et un stock de munitions dans les semaines qui ont suivi son arrestation, et malgré les conditions de libération l’obligeant à abjurer toutes les armes. Robertson et son collègue, Jacob Fracker, ont tous deux été licenciés des forces de police après leur arrestation.

La première perquisition de sa propriété après sa libération l’a trouvé en possession de trois Glocks, d’une arme de poing Smith et Wesson et de quatre autres fusils, dont un à lunette tactique. Il a également acheté quelque 34 armes à feu auprès d’un marchand d’armes, mais a gardé les armes chez le marchand. Les enquêteurs ont également découvert qu’il avait construit un piège destiné à tuer quiconque l’ouvrirait.

En ligne, Robertson a été, comme de nombreux insurgés, défiant la loi et impénitent face à ses actions. Quand quelqu’un sur Facebook lui a demandé si les autres accusés étaient fiers de ce qu’ils avaient fait, Robertson a répondu : “Je suis sûr que je le suis.”

Il a ensuite ajouté :

Je l’ai déjà dit. Ils essaient de nous donner une leçon. Ils ont. Mais ce n’est certainement pas la leçon prévue. J’ai appris que si vous protestez pacifiquement, vous serez arrêté, licencié, mis sur une liste d’interdiction de vol, votre nom souillé et votre adresse divulguée par le FBI afin que chaque huard aux États-Unis puisse vous envoyer du courrier haineux. J’ai très bien appris que si vous plongez votre orteil dans le Rubicon. … traverse-le. Traversez-le dur et violent et jouez pour toutes les billes.

Les procureurs ont déclaré que Robertson avait « bafoué ses conditions de libération » et demandé qu’il soit détenu avant son procès. Robertson n’a pas répondu aux questions du Roanoke Times.

