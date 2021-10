Alors que les Jeux olympiques se profilent, Chris Mazdzer de USA Luge se casse le pied

Le médaillé d’argent olympique en titre en luge Chris Mazdzer, des États-Unis, a déclaré jeudi qu’il s’était cassé le pied droit lors d’un entraînement de pré-saison et qu’il aurait besoin de temps avant de trouver un nouveau plan pour se préparer pour les Jeux de Pékin de cet hiver.

Mazdzer s’est blessé sur la piste olympique de 2014 à Krasnaya Polyana, en Russie, où certains membres de l’équipe nationale américaine de luge s’étaient réunis pour commencer le travail sur glace pour la saison. Mazdzer ne s’est pas écrasé mais a déclaré que son pied avait heurté un morceau de glace alors qu’il roulait à environ 75 mph.

“J’ai tout de suite su que quelque chose n’allait pas puisque je ne pouvais exercer aucune pression sur mon pied, et l’imagerie a confirmé que je me suis cassé le pied à quelques endroits”, a déclaré Mazdzer jeudi. “Après avoir investi physiquement, mentalement et financièrement pour cette année olympique, le plan de match a changé en quelques secondes seulement.”

C’est le dernier coup dur pour les programmes de glisse américains avant la saison olympique.

La championne du monde en titre de bobsleigh Kaillie Humphries – qui serait la favorite pour deux médailles d’or à Pékin – ne sait toujours pas si elle sera autorisée à participer aux Jeux olympiques car elle n’est pas encore citoyenne américaine. Elle entame sa troisième saison dans l’équipe nationale des États-Unis, mais aura besoin d’un passeport américain ou d’une autorisation spéciale du Comité international olympique pour représenter les Américains à Pékin.

Certains membres des équipes américaines de bobsleigh et de skeleton partent vendredi pour la Chine pour plusieurs semaines d’entraînement et de compétitions d’essai sur la piste nouvellement construite pour les Jeux de Pékin. La plupart des sliders du monde n’ont pas encore vu cette installation.

USA Luge, quant à lui, doit se rendre en Chine plus tard cet automne et a choisi de commencer son entraînement en Russie. Maintenant, Mazdzer rentre chez lui, tout comme son partenaire de double Jayson Terdiman. Mazdzer est le seul athlète de luge au niveau de la Coupe du monde à avoir concouru à la fois en simple – la discipline où il a remporté la médaille d’argent aux Jeux de Pyeongchang 2018 – et en double ces dernières années.

“Maintenant, il est temps de rentrer aux États-Unis pour évaluer ce qui doit se passer afin de remonter sur le traîneau dès que possible”, a déclaré Mazdzer.

Il n’est pas rare que des athlètes de luge concourent avec un pied cassé. L’ancienne glisseuse féminine USA Luge, Kate Hansen, s’est cassé un pied au début de la saison olympique 2014, puis s’est qualifiée et a participé aux Jeux de Sotchi et a terminé 10e.

“Au cours des trois dernières années, nous avons surmonté de nombreuses blessures et sommes toujours revenus plus forts”, a déclaré Terdiman. “Je pense que ce cas ne sera pas différent. Chris et moi sommes tous les deux forts mentalement et nous savons comment surmonter n’importe quoi. … Aucun de nous n’a été dissuadé de l’objectif final, mettant Team USA sur le podium à Pékin. “