Alors que les joueurs de Battlefield 2042 recherchent une feuille de route, DICE parle de traditions

Champ de bataille 2042 Le développeur DICE a lancé la nouvelle année avec une publication Twitter inhabituelle. Après un lancement décevant, 2021 s’est terminé sur une note d’espoir pour le jeu en difficulté, après que le studio a rapidement déployé quatre correctifs pour résoudre plusieurs problèmes majeurs.

Alors que DICE et une grande partie du monde partaient en vacances, de plus en plus de problèmes de conception de base de Battlefield 2042 ont fait surface et sont devenus le plus gros sujet de discussion. Malgré un week-end gratuit et des soldes pratiquement partout, le jeu a continué à perdre des joueurs. À plusieurs moments, Battlefield 5 avait plus de joueurs actifs sur Steam par rapport au dernier jeu.

Tout cela a conduit la communauté frustrée à attendre une sorte de communication de DICE sur la façon dont, ou même si, le studio envisage de résoudre la longue liste de problèmes du jeu. Mais personne ne s’attendait à ce que le premier message officiel concerne, eh bien, la tradition !

Le compte Twitter officiel de Battlefield a publié une nouvelle entrée dans World of Battlefield, une série d’articles racontant les événements qui ont conduit au conflit principal du jeu, qui aident à étoffer sa fiction et son monde.

« C’était juste censé être un autre jour sur la plage de Tanjong… jusqu’à ce que la bataille de l’île Brani s’écrase à terre. » #Worldof2042 #Battlefield2042 pic.twitter.com/Zd9VT3BvIR – Champ de bataille (@Battlefield) 5 janvier 2022

Ce dernier message semble montrer un environnement qui n’est pas actuellement dans le jeu et pourrait être généreusement considéré comme un teaser pour une nouvelle carte. Bien qu’ils ne soient pas nécessairement limités aux cartes du jeu, la plupart de ces publications sur l’histoire ont tourné d’une manière ou d’une autre autour d’emplacements existants.

Malheureusement, ce n’est pas exactement ce que les joueurs espéraient voir, ce qui met en évidence un problème dans la forme de communication choisie par EA et DICE. Bien qu’il ne soit pas réaliste de s’attendre à une feuille de route solide ou même à des informations sur le contenu à venir si tôt dans l’année, il aurait été préférable que la première annonce contienne des informations plus solides.

Néanmoins, EA et DICE savent qu’ils ont beaucoup de terrain à rattraper en 2022 si Battlefield 2042 doit avoir un avenir.