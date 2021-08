Alors que les mandats de masque reviennent, le conseiller COVID de Biden dit que les masques en tissu ne fonctionnent pas ⋆ 10z viral

in

Les dirigeants de San Francisco se préparent à rendre un mandat de masque d’intérieur quel que soit le statut de vaccination individuel cette semaine, pendant tout ce temps, l’ancien principal conseiller du président Joe Biden sur les coronavirus a déclaré que les masques ne fonctionnaient pas.

«Nous savons aujourd’hui que bon nombre des couvre-visages que les gens portent ne sont pas très efficaces pour réduire les mouvements de virus à l’intérieur ou à l’extérieur. Soit vous expirez, soit vous inspirez », a déclaré Michael Osterholm sur CNN, qui a ensuite demandé aux Américains de porter des respirateurs N-95.

“Nous devons parler d’un meilleur masquage”, a déclaré Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota.

Le meilleur conseiller covid de Joe Biden vient d’aller sur CNN et a admis que les masques que les gens portent ne fonctionnent pas contre covid. Comme je l’ai dit, ce n’est que du théâtre cosmétique. pic.twitter.com/bB58Up5GXN – Clay Travis (@ClayTravis) 2 août 2021

Aucun mandat de masque de la ville ou de l’État n’a cependant exigé les respirateurs N-95 qui s’accrochent si étroitement qu’ils laissent souvent des lignes sur le visage après avoir été portés pendant plusieurs heures, comme dans les avions ou sur les lieux de travail.

L’admission du conseiller sur les coronavirus de la Maison Blanche intervient alors que les dirigeants de gauche de la quatrième plus grande ville de Californie rétablissent les exigences en matière de masques indépendamment de la vaccination. Selon le traqueur de vaccins de San Franciscan, 70 pour cent des habitants de la ville ont été vaccinés.

RUPTURE: Le maire de San Francisco, London Breed, a déclaré qu’une annonce arriverait aujourd’hui exigeant que tout le monde, vacciné ou non, porte des masques faciaux à l’intérieur. La commande est due à des inquiétudes concernant la variante delta croissante. – Heather Knight (@hknightsf) 2 août 2021

D’autres villes, dont Washington DC et Los Angeles, ont également ramené des mandats de masques d’intérieur pour inaugurer une pandémie éternelle à mesure que les cas de coronavirus augmentent. Cependant, les taux de mortalité n’ont pas suivi la même trajectoire ascendante spectaculaire. En juillet de l’année dernière, le nombre de morts dépassait 25 000 avant la vaccination. Le mois dernier, le nombre de morts était inférieur à 7 500.

Pendant ce temps, plus de 50 pour cent des États-Unis ont été entièrement vaccinés, protégés contre l’hospitalisation et la mort. Selon une analyse de CNN, moins de 0,004% des personnes complètement vaccinées ont subi un cas révolutionnaire qui a conduit à une hospitalisation, et moins de 0,001% des personnes ayant subi un cas révolutionnaire sont décédées.

Le retour des mandats de masque efface l’agence personnelle de la santé publique avec de nouvelles restrictions imposées à tous les niveaux sans ligne d’arrivée.

Lundi, le gouverneur démocrate de Louisiane, John Bel Edwards, a annoncé que son État rétablirait les exigences en matière de masques d’intérieur pour toute personne âgée de 5 ans et plus.