Alors que les manifestations de Chicago commencent, Lightfoot appelle au «respect» de la décision du jury de Rittenhouse

Après que Kyle Rittenhouse a été acquitté vendredi de toutes les accusations dans la fusillade de trois manifestants, dont deux mortels, à Kenosha, Wisconsin, l’année dernière, le maire de Chicago a exhorté les gens à manifester pacifiquement alors que les manifestations commençaient dans cette ville et ailleurs aux États-Unis

Kenosha est à environ 66 miles au nord de Chicago, le long de la rive ouest du lac Michigan.

« En vertu de notre système constitutionnel, nous devons respecter la décision du jury », a déclaré le maire Lori Lightfoot dans un communiqué après le verdict, selon FOX 32 à Chicago. Mais elle a affirmé que la conduite de Rittenhouse en août 2020 était « imprudente, dangereuse et montrait un mépris total pour la vie humaine ».

« Personne ne devrait jamais se faire justice lui-même ou tenter de se faire juge, jury et bourreau », a déclaré la démocrate, adressant ses condoléances aux familles des victimes.

Le gouverneur de l’Illinois JB Pritzker, également démocrate, a qualifié les actions de Rittenhouse – un résident de l’Illinois de 18 ans qui s’est rendu dans le Wisconsin le jour des troubles de Kenosha de l’année dernière – de « fondamentalement fausses » et a déclaré qu’il s’agissait d’une « tragédie » le jury ne l’a pas reconnu.

« Anthony Huber, 26 ans, et Joseph Rosenbaum, 36 ans, un père, avaient toute la vie devant eux », a ajouté Pritzker, selon FOX 32. « Ils méritaient d’être en vie aujourd’hui. Ils méritent justice . Mes pensées et mes prières vont à tous ceux qui les ont aimés. Nous devons faire mieux que cela. »

Le révérend Jesse Jackson, longtemps associé à Chicago, a qualifié le verdict d’« erreur judiciaire », affirmant que tous les manifestants étaient en danger « à cause de ceux lourdement armés du modèle Rittenhouse… Kyle Rittenhouse a tué deux personnes et n’est pas coupable de meurtre. Il s’agit en effet d’une grave erreur judiciaire. »

A minuit samedi, les manifestations étaient restées pacifiques dans la ville des vents avec un petit groupe de manifestants fermant une intersection près de Millennium Park et d’autres dispersés dans toute la ville, a rapporté WGN-TV.

« Nous devons manifester ce soir pour montrer à ces droitiers, pour montrer au système que nous ne reculerons pas », a déclaré à la station le manifestant Shavvir Manjee. « Parce que le précédent qu’ils créent est que ces milices armées peuvent se présenter à nos manifestations, se présenter là où nous faisons des demandes, et nous menacer et nous intimider. Et nous sommes ici pour dire que nous ne serons pas intimidé. »

D’autres manifestations étaient prévues plus tard samedi.