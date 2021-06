Alors que les marchés Bitcoin et Crypto se retirent, un analyste en chaîne déclare qu’un changement majeur se produit dans les coulisses

Le populaire analyste de données en chaîne, William Clemente, dévoile ce qu’il voit se passer dans les coulisses alors que Bitcoin et les marchés de la crypto au sens large se corrigent.

Au cours des dernières 24 heures, Bitcoin (BTC) a continué à montrer des signes de faiblesse alors qu’il se négocie à 32 793 $, en baisse de près de 10 % au moment de la rédaction. Ethereum suit l’exemple de Bitcoin, la principale plate-forme de contrats intelligents ayant perdu 10,64 % de sa valeur au cours de la même période.

Le marché de la cryptographie ayant du mal à maintenir un élan haussier, Clemente dit à ses 99 700 abonnés sur Twitter que les vendeurs du marché BTC commencent à montrer des signes d’épuisement.

« Depuis plus de deux semaines maintenant, le marché vend à perte. Cependant, ce processus semble presque terminé.

Source : Will Clemente/Twitter

L’analyste note que Bitcoin est retiré des bourses au taux le plus élevé depuis novembre et que la vente des détenteurs à court terme est maintenant absorbée par les détenteurs à long terme.

« Les détenteurs à long terme (LTH) accumulent tandis que les détenteurs à court terme vendent (STH). Mais voici où cela devient intéressant : au cours du dernier mois, les ventes auprès des STH ont compensé les achats auprès des LTH. Cependant, dans les sept jours, les achats auprès des LTH compensent désormais les ventes auprès des STH. »

Source : Will Clemente/Twitter

Clemente ajoute qu’il s’attend à ce que Bitcoin continue de se consolider à mesure que les nouveaux entrants sur le marché capitulent.

« Les nouveaux acteurs du marché vendent toujours du BTC à perte, mais ces détenteurs à court terme ne dépassent plus le taux que les détenteurs à long terme achètent. Ce processus prendra un certain temps. Pour l’instant, patience.

Le poste Alors que Bitcoin et Crypto Markets se retirent, un analyste en chaîne déclare qu’un changement majeur se produit dans les coulisses est apparu en premier sur The Daily Hodl.

Source : test-dailyhodl

