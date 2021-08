Alors que les mineurs chinois de Bitcoin ont échappé à la répression, les centrales hydroélectriques du Sichuan n’ont pas été aussi chanceuses

Des rapports régionaux en provenance de Chine indiquent que les responsables gouvernementaux ont examiné plus de 5 100 centrales hydroélectriques de petite taille afin de les amener à s’adapter au processus de nettoyage et de rectification de la Chine concernant les futures sources d’énergie. La Chine s’est engagée à être neutre en carbone et à n’avoir aucune émission de carbone d’ici 2060 et les récentes mesures de répression contre les mineurs de bitcoins et les petites centrales électriques ont été alimentées par cet objectif.

Les centrales hydroélectriques du Sichuan et du fleuve Yangtze subissent les contrecoups de la récente répression de la production et de la consommation d’énergie en Chine

Au cours des derniers mois, l’objectif de la Chine de réduire les émissions nettes de carbone à zéro en 39 ans a affecté les mineurs de bitcoins et les petites centrales électriques dans cinq provinces différentes. Le président chinois, Xi Jinping, a surpris le monde lorsqu’il a déclaré que la Chine s’était engagée à réduire ses émissions à zéro.

Les mineurs de Bitcoin et les petites centrales électriques ont commencé à ressentir les effets de l’objectif de la Chine de réduire considérablement les émissions lorsque des rapports ont fait surface en Mongolie intérieure. À la suite des problèmes en Mongolie intérieure, les mineurs de bitcoins du Xinjiang ont reçu l’ordre de fermer le 9 juin 2021.

Les rapports du Xinjiang ont été suivis d’interdictions d’extraction de bitcoins dans la province du Qinghai, puis la province du Yunnan a également reçu des avertissements de la part des autorités. Enfin, après un rapport du 31 mai informant les fonctionnaires du Sichuan de discuter de l’extraction de bitcoins dans la région, les autorités du Sichuan ont envoyé un avis aux mineurs de bitcoins de la province de fermer avant le 25 juin.

Ces mesures de répression ont fait en sorte que la puissance de hachage mondiale de Bitcoin est passée de 147 exahash par seconde (EH/s) le 14 juin à un minimum de 69 EH/s le 28 juin. En plus des mineurs de bitcoins, des installations hydroélectriques de petite taille ont été obligées de suivre un processus de nettoyage et de rectification. Les ordonnances de rectification émanent du Département des ressources en eau de la province du Sichuan et des représentants du gouvernement de la zone économique du fleuve Yangtze.

Bitcoin.com News a rapporté que les mandats poussaient apparemment quelques centrales hydroélectriques à mettre les installations hydroélectriques en vente. La publication régionale People’s Daily a rapporté la semaine dernière que la répression a nui aux opérateurs hydroélectriques qui n’ont pas pu terminer les mandats de nettoyage et de rectification du gouvernement.

1 360 centrales hydroélectriques du Sichuan n’ont pas pu exécuter les ordonnances de nettoyage et de rectification, 243 installations hydroélectriques sont en attente

Les journalistes du Quotidien du Peuple disent que 5 131 petites centrales hydroélectriques ont été examinées au total, mais qu’un grand nombre ont été prises dans le collimateur réglementaire. 3 528 ont réussi à mener à bien les processus prescrits, mais 1 360 installations hydroélectriques n’ont pas été en mesure d’exécuter les ordres de nettoyage et de rectification.

En outre, 243 centrales hydroélectriques sont dans les limbes car elles sont considérées comme « réservées » par les responsables de la zone économique du Sichuan et du fleuve Yangtze. Le rapport du Quotidien du Peuple note qu’il n’est pas certain que ces centrales hydroélectriques se poursuivront ou non une fois que les représentants du gouvernement chinois auront pris leurs décisions.

Les mineurs de Bitcoin reçoivent des avertissements depuis longtemps et beaucoup ont commencé à migrer ailleurs l’année dernière. À l’heure actuelle, l’une des destinations les plus populaires est le Kazakhstan et il y a eu une myriade de rapports indiquant que de nombreuses opérations chinoises se déplacent vers le Kazakhstan.

Malheureusement, les installations hydroélectriques ne sont pas si polyvalentes et ne peuvent pas fermer boutique et se déplacer avec une telle facilité et la répression de la Chine a profané de nombreux opérateurs hydroélectriques de petite taille.

