Alors que les MPME luttent avec le capital, TReDS vient à la rescousse. 43% de l’escompte total de la facture se produit en un an

Ensemble, les trois plates-formes TReDS ont effectué des escomptes de factures d’une valeur de Rs 39 000 crores au 31 mai 2021.

Crédit et financement pour les MPME : Durement touchées par Covid, les MPME se tournent vers la plateforme d’escompte de factures en ligne réglementée par la Reserve Bank of India Trade Receivables Discounting System (TReDS) pour gérer leurs problèmes de fonds de roulement.

RBI avait introduit le concept dans un article en 2014 et la première plateforme TReDS Receivables Exchange of India (RXIL) a été mise en place en janvier 2017. Depuis lors, deux autres plateformes : M1xchange de Mynd Solution ; et Invoicemart (une coentreprise entre Axis Bank et mjunction services) ont obtenu la licence d’exploitation.

Mais ce n’est que pendant la pandémie de Covid que TReDS a vu une augmentation de l’adoption des entreprises et des MPME. Sur le total des escomptes de factures qui ont eu lieu sur TReDS, 43% ont été traités au cours du dernier exercice, à Rs 17 153 crore, a déclaré Ketan Gaikwad, directeur général et PDG de Receivables Exchange of India (RXIL) à Financial Express Online. Ensemble, ces trois plates-formes ont effectué des escomptes de factures d’une valeur de Rs 39 000 crores au 31 mai 2021.

La pandémie de Covid a amené les organisations à se rendre compte qu’elles sont aussi fortes que le maillon le plus faible de leur chaîne d’approvisionnement. « Dans la phase initiale de Covid, les entreprises ont annoncé qu’elles ne paieraient pas leurs fournisseurs tant que la situation ne s’améliorerait pas. Mais cela a conduit à des perturbations majeures de la chaîne d’approvisionnement dans tout le pays et ils ont réalisé qu’ils devaient prendre soin du plus petit élément de leur écosystème de chaîne d’approvisionnement », a déclaré Gaikwad.

Aujourd’hui, ce ne sont pas seulement les entreprises de taille moyenne qui sont sur TReDS. Sur les 24 000 MPME enregistrées sur la plateforme d’escompte de factures, 43 % sont des micro-entreprises et 47 % sont des petites entreprises de 560 villes à travers le pays.

“Bien que 17 000 crores de roupies en un an ne représentent qu’une fraction de l’affacturage par rapport au flux global de crédit dans l’économie, cela montre que TReDS dépasse le stade de la preuve de concept et que ses parties prenantes trouvent de la valeur dans la plate-forme”, a déclaré Sangram Singh, vice-président exécutif et chef du groupe de couverture des services bancaires commerciaux, Axis Bank.

Les avantages sont évidents : un mécanisme d’appel d’offres transparent via de multiples financiers, le financement sans recours pour les MPME, le paiement aux MPME dans les 48 heures suivant l’acceptation des offres par les entreprises/PSU, entre autres.

Malgré les énormes avantages, plusieurs idées fausses concernant TReDS persistent. Certains courants sont le type de frais qui seront déduits. De plus, bien qu’il s’agisse d’une facilité sans recours, les MPME craignent que leurs cotes de crédit soient affectées si l’acheteur fait défaut. « La plupart des MPME travaillent dans le secteur non organisé et plus de 50 %, même aujourd’hui, ne comprennent même pas comment cela fonctionne », a déclaré Kamlesh Joshi, partenaire du fournisseur de services technologiques de taille moyenne Code Tech Solutions. Il ajoute qu’il a rencontré une résistance parmi les entreprises non cotées et les entreprises de taille moyenne à effectuer des transactions sur la plate-forme, car même un retard d’un jour dans le paiement des cotisations sur TReDS est considéré comme un défaut.

Pour augmenter son adoption, il est nécessaire de faire connaître la proposition de valeur des plateformes TReDS parmi les MPME et les entreprises afin qu’il y ait une distinction claire qu’il ne s’agit pas d’un autre programme de prêt ou de carte de crédit.

Pour en savoir plus sur TReDS, regardez le webinaire de Financial Express Online sur TReDS ici.

