Alors que les musiciens signalent des niveaux alarmants de détresse mentale, Yoshiki fait un don de 100000 $ pour aider

Yoshiki a fait un don de 100 000 $ à MusiCares au milieu d’une crise de santé mentale croissante parmi les professionnels de la musique.

Digital Music News a rendu compte des effets sur la santé mentale de la pandémie sur l’industrie. Selon notre rapport, 9 musiciens sur 10 ont vu leur santé mentale décliner. La recherche a été menée par l’organisation Help Musicians UK, qui a collecté des données sur les verrouillages.

La moitié des répondants à cette étude ont déclaré qu’ils ne tiraient aucun revenu de la musique en mars 2021. Ce n’est que légèrement en baisse par rapport aux 55% déclarés en octobre 2020. 24% des répondants ont déclaré qu’ils envisageaient de s’éloigner complètement de l’industrie. C’est une amélioration par rapport aux 64% de musiciens qui ont déclaré qu’ils envisageaient de partir en septembre 2020.

MusiCares vise à aider les musiciens et les professionnels de l’industrie qui luttent contre l’anxiété, la dépression et les pensées suicidaires. C’est l’aile caritative de la Recording Academy et aide les musiciens depuis 1989.

L’annonce note que Yoshiki tient à cœur la sensibilisation à la santé mentale. Le film documentaire de 2017 «We Are X» explore comment il a géré le suicide dans sa famille et avec ses camarades de groupe. Dans ce documentaire, Yoshiki admet que la musique faisait partie intégrante du processus de récupération.

«Si je n’avais pas eu la musique et le soutien de mes fans, j’aurais facilement pu être celui qui me suiciderait comme les gens qui étaient proches de moi», dit Yoshiki, parlant de son père et d’un camarade de groupe. «Je voudrais non seulement contribuer de mon expérience, mais aussi essayer de soutenir ceux qui en ont besoin. C’est un tel honneur de travailler en étroite collaboration avec MusiCares sur ces questions.

La subvention annuelle de 100000 dollars de la Yoshiki Foundation America à MusiCares sera utilisée de différentes manières.Aider les professionnels de la musique à recevoir une psychothérapie individuelle, des soins psychiatriques, des services hospitaliers et ambulatoires et des thérapies de groupe tout au long de l’année Organiser un panel annuel modéré sur la prévention du suicide et l’éducation

Le panel comprendra Yoshiki, des invités, des thérapeutes, des éducateurs, d’autres artistes et des experts. Il sera également diffusé en direct sur le site Web MusiCares et le site Web de la Fondation Yoshiki.

«Nous sommes très reconnaissants à Yoshiki et à Yoshiki Foundation America pour leur soutien continu à MusiCares», déclare Laura Segura, directrice exécutive de MusiCares. «Cette subvention annuelle nous aidera à continuer de fournir des services de santé mentale importants aux musiciens que nous servons. Les artistes, les groupes, la scène et les équipes de tournées ont été grandement touchés par la pandémie mondiale. »