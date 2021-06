Alors que les navires iraniens traversent l’Atlantique, Austin se dit “préoccupé” par la prolifération des armes près des États-Unis

in

Deux navires iraniens traversent actuellement les eaux de l’océan Atlantique, a rapporté jeudi la télévision d’État iranienne.

L’Associated Press a déclaré que les médias américains citant des responsables américains anonymes ont affirmé que les navires se dirigeaient vers le Venezuela, mais l’AP a noté qu’il n’était pas en mesure de confirmer immédiatement la destination des navires.

Lorsque le sénateur Richard Blumenthal lui a demandé jeudi si l’administration américaine savait ce que transportaient les navires, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin n’a pas divulgué publiquement ce qu’il savait, mais a déclaré qu’il pourrait prendre la question dans un autre forum.

“Ce serait la première fois que des navires iraniens effectuent un tel transit et le précédent permettant à l’Iran de fournir des armes à la région me préoccupe beaucoup. Partagez-vous cette préoccupation ? Et comment une telle livraison affecterait-elle la région à votre avis ? » Le sénateur Richard Blumenthal a demandé à Austin, avant de poser la question sur la connaissance de l’administration de la cargaison des navires.

“Je suis absolument préoccupé par la prolifération des armes, de tout type d’armes, dans notre quartier”, avait répondu Austin.

Lien source