Alors que les paiements sans contact se multiplient, un avenir moins liquide se profile

L’Inde est un marché axé sur le mobile où toute une génération est passée des lignes fixes aux smartphones.

Propulsant une croissance de 5 fois des paiements sans contact en seulement 5 ans, l’Inde est le marché des paiements numériques à la croissance la plus rapide et est en bonne voie pour devenir une économie majeure moins monétaire.

La technologie touchant et transformant tous les aspects de notre vie, elle a également eu un impact sur la façon dont nous achetons et payons. Il y a eu un virage marqué vers le commerce électronique et une augmentation des paiements numériques. Le consommateur indien glisse, trempe et tape maintenant sa carte ou saisit des données de paiement dans des téléphones personnels et des appareils intelligents. Le nombre de transactions tap & go augmente de mois en mois, et une étude récente de Mastercard a révélé qu’un bon 77% des consommateurs en Inde pensent que le passage aux paiements sans contact est là pour rester.

Pour répondre à la demande croissante des consommateurs, même le nombre de commerçants adoptant les paiements sans contact a quintuplé au cours des cinq dernières années – de seulement 1,2 million en 2015 à plus de 8 millions aujourd’hui – avec des plateformes de paiement innovantes qui alimentent davantage la révolution des paiements numériques dans le pays. Les paiements sans contact, en proportion des paiements en face à face, représentent déjà 15 pour cent des transactions. Alors qu’il faut généralement 4 à 5 ans pour qu’un pays atteigne le seuil de 10 %, le parcours de l’Inde de 0 à 15 % en moins de 2 ans en fait probablement le marché à la croissance la plus rapide parmi les principales économies du monde.

Changement tech-tonique

En permettant ce passage aux paiements sans contact, la technologie a été un catalyseur clé, avec des avancées axées sur l’utilisateur alignées sur les changements de comportement des consommateurs. Aujourd’hui, pour une solution de paiement sans contact, il suffit d’un appareil intelligent et d’une connexion Internet pour effectuer les transactions ; le smartphone du quotidien s’est transformé en porte-monnaie mais aussi en terminal de point de vente marchand.

De nouveaux modes de paiement comme les cartes sans contact, les codes QR sont devenus incontournables, sécurisant davantage les paiements et les rendant simples et fluides. L’adoption à grande échelle des paiements sans contact est attribuée à deux facteurs clés : la facilité d’utilisation et une sécurité renforcée. Les paiements sans contact sont non seulement sans effort, mais également sécurisés grâce à la technologie de cryptage sécurisée à la base.

Avec les paiements sans contact, le consommateur a le contrôle. La carte ou l’appareil sans contact ne laisse pas la main du consommateur pour effectuer une transaction, ce qui la rend beaucoup plus sûre. Les informations sensibles du compte de paiement telles que le numéro de compte à 16 chiffres, la date d’expiration et le code CVV restent plus protégées. La technologie tap & go garantit une approche rapide et sûre des paiements numériques. À mesure que les technologies mûrissent et que l’interface utilisateur s’améliore encore, la prévalence des paiements sans contact ne fera que gagner du terrain dans les années à venir.

La voie à suivre

Si l’objectif est d’accélérer les paiements sans contact, la priorité immédiate serait de remplacer les cartes classiques par des cartes sans contact, notamment les cartes de débit. Étant donné que les paiements sans contact ont généralement une relation inverse avec l’utilisation des guichets automatiques – 90 % des clients n’utilisent leur carte de débit que pour les retraits aux guichets automatiques – la fourniture de cartes sans contact encouragera les consommateurs à utiliser leurs cartes de débit pour effectuer des paiements. Même si la carte n’est pas sans contact, on peut lier les données à son appareil mobile pour toucher le téléphone et effectuer un paiement.

Nous sommes en passe d’atteindre la masse critique de 50 % bien avant les 8 à 10 ans que prennent habituellement les autres pays. L’Inde est une économie de petites entreprises ; nous avons plus de 60 millions de petites et moyennes entreprises qui contribuent à 35 pour cent du PIB du pays et fournissent 40 pour cent des emplois. C’est le segment qui a été immensément impacté ces derniers temps mais qui possède un énorme potentiel pour se développer avec l’adoption des outils numériques et contribuer notamment à augmenter la pénétration des paiements sans contact dans le pays.

L’Inde est un marché axé sur le mobile où toute une génération est passée des lignes fixes aux smartphones. De notre côté, en tant que facilitateurs, nous travaillons avec de nouvelles technologies pour élaborer des solutions qui permettront aux petites entreprises ainsi qu’aux consommateurs de passer au sans contact pour effectuer des paiements faciles et sécurisés. Ce n’est qu’une question de quelques années avant que l’Inde ne devienne sans contact à grande échelle et n’émerge comme une véritable économie sans numéraire.

par Vikas Saraogi, vice-président – ​​Acceptation, Asie du Sud, Mastercard

