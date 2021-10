Alors que les pays occidentaux tuent l’énergie, la Chine construit des centrales à charbon à la douzaine

La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques doit débuter le 31 octobre à Glasgow, en Écosse, une ville construite par les industries du charbon et de l’acier.

Alok Sharma, le président désigné pour la conférence, était à Paris mardi dernier pour déclarer solennellement que « la responsabilité incombe à chaque pays … car sur le climat, le monde réussira ou échouera comme un seul. Poursuivant le thème, l’un des logos de la conférence indique « Le climat n’a pas de frontières » – ce qui est formidable, pour autant que cela puisse aller, mais quelqu’un a oublié de le dire à la Chine.

C’est Charlie Brown, Lucy et le football pour la douzième fois, avec des militants écologistes et des bureaucrates du climat jouant le rôle de Charlie Brown ; la Chine, une Lucy génocidaire et dotée de l’arme nucléaire ; et le football, la Chine a promis l’élimination progressive du charbon.

Maintenant, à seulement deux semaines du sommet sur le climat pour mettre fin à tous les sommets sur le climat, la Chine menace de ruiner tout le spectacle. Un titre dans le journal de gauche The Guardian dit tout : « Le projet de la Chine de construire davantage de centrales au charbon porte atteinte aux ambitions de la Cop26 du Royaume-Uni. C’est presque comme si ces grandes conférences ne faisaient rien – à part générer des discours, des émissions et des promesses à rompre plus tard.

Le Guardian a en outre expliqué son angoisse : « La Chine envisage de construire davantage de centrales électriques au charbon et a laissé entendre qu’elle repenserait son calendrier pour réduire les émissions, ce qui porte un coup important aux ambitions du Royaume-Uni d’obtenir un accord mondial sur l’élimination progressive du charbon au Sommet sur le climat de la Cop26 à Glasgow. Le Premier ministre chinois Li Keqiang « a souligné l’importance d’un approvisionnement régulier en énergie, après que des pans entiers du pays ont été plongés dans l’obscurité par des pannes d’électricité qui ont frappé les usines et les maisons ».

Le Parti communiste chinois comprend que les pannes d’électricité pourraient nuire à son emprise sur le pouvoir. Que « le monde réussira ou échouera en tant qu’un » n’est pas pertinent. Le Parti doit continuer.

Les autorités chinoises ont poursuivi en expliquant que la « sécurité énergétique » est la base d’un « système énergétique moderne » et que, compte tenu de l’abondance du charbon en Chine, « il est important d’optimiser » son utilisation tout en intensifiant l’exploration pétrolière et gazière nationale. . En d’autres termes, le monde peut marteler le sable, nous avons une nation à gouverner.

Dans le même article du Guardian, George Magnus de l’Université d’Oxford s’est excusé pour l’échec de la Chine, notant que les pannes de courant et la faiblesse économique ont forcé la main de Pékin – ils ne voulaient pas construire plus de centrales électriques au charbon et extraire plus de trucs noirs, ils fallait le faire ! Note à M. Magnus : Le Parti communiste chinois n’a jamais eu l’intention d’éliminer progressivement le charbon, jamais.

Mettant en perspective l’utilisation mondiale du charbon, la République populaire de Chine a construit l’année dernière 29,8 gigawatts (GW) de centrales électriques au charbon pour son usage domestique, en plus de 44 GW en 2019. Actuellement, la Chine construit ou prévoit de construire autant d’électricité au charbon qu’il en existe actuellement dans l’ensemble des États-Unis.

Le 18 novembre 2019, la centrale électrique de Navajo, la plus grande centrale électrique au charbon à l’ouest du Mississippi, a fermé à Page, en Arizona. L’usine et la mine voisine de Kayenta qui la maintenaient en marche employaient environ 1 000 travailleurs, dont la plupart étaient des membres de la nation Navajo ou de la tribu Hopi. Les trois chaudières de l’usine pourraient générer 2,25 GW d’énergie utilisée pour déplacer des quantités prodigieuses d’eau du fleuve Colorado vers les villes et les fermes assoiffées de l’Arizona, ainsi que pour alimenter les climatiseurs qui rendent la vie dans une grande partie de l’État du Grand Canyon vivable.

Après des centaines de millions de dollars d’améliorations du contrôle de la pollution, la centrale Navajo était l’une des génératrices au charbon les plus propres au monde. Mais réduire la pollution qui nuit à la santé humaine n’est plus suffisant – la réduction à zéro des émissions de gaz à effet de serre est devenue le nouvel objectif inaccessible.

Kevin Dahl, le porte-parole de la National Parks Conservation Association, s’est félicité de la fermeture de l’usine Navajo. « La production de gaz à effet de serre réchauffe notre planète, indiscutablement », a-t-il déclaré. « Nous devons être intelligents à ce sujet et agir rapidement. »

Dahl et la plupart des écologistes ont été en grande partie silencieux sur la frénésie de construction de centrales électriques au charbon en Chine, même si les ajouts de la Chine aux émissions éclipsent les réductions faites par l’Occident. L’usine de Navajo était le troisième contributeur américain aux émissions de gaz à effet de serre. Lors de sa fermeture en 2019, la Chine construisait de nouvelles centrales au charbon si rapidement que la réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre résultant de la fermeture de Navajo a été éclipsée par les nouvelles centrales au charbon chinoises en 19 jours – et 20 fois au cours de l’année.

La nature mondiale d’un prétendu défi du changement climatique apparaît clairement lorsque l’on examine les émissions de dioxyde de soufre (SO2) détectées par les satellites. Le SO2 est principalement émis par l’utilisation du charbon et, dans une moindre mesure, du pétrole. Cette carte, dérivée de Windy.com, montre les émissions de SO2 en Chine, en Inde et au Moyen-Orient à environ 20 fois la concentration de celle des États-Unis et de l’Europe.

Alors que de nombreuses centrales électriques au charbon en Occident ont des épurateurs qui éliminent le SO2 des cheminées, d’autres pays utilisent une technologie plus ancienne ou n’allument pas toujours les épurateurs coûteux. Vous pouvez le voir dans leurs émissions. À titre de remarque intéressante, le volcan La Palma en éruption dans les îles Canaries en Espagne fait honte à toutes les émissions mondiales de SO2.

La République populaire de Chine emprisonne ou expulse des écologistes indépendants tandis que l’Occident les élit souvent. Par conséquent, toute l’action pour ce problème « mondial » restera en Occident, augmentant les coûts du carburant, de l’électricité et des biens pour ceux qui en ont le moins les moyens. Dans le même temps, l’Occident continue de céder l’avantage économique d’une énergie moins chère et plus fiable à la dictature communiste brutale de la Chine.

Chuck DeVore est vice-président des initiatives nationales à la Texas Public Policy Foundation et a siégé à l’Assemblée de l’État de Californie de 2004 à 2010.