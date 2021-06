Alors que les pluies de mousson frappent Mumbai, voici comment Indian Railways prévoit d’assurer des services ferroviaires de banlieue fluides et pratiques

Le ministre des Chemins de fer Piyush Goyal a déclaré que le transporteur national et la capitale financière doivent être pleinement préparés à la mousson.

Indian Railways se prépare à éviter tout inconvénient causé aux Mumbaikars pendant la mousson. Tout en examinant les préparatifs et la feuille de route du réseau ferroviaire de banlieue de Mumbai pour avoir toutes les solutions d’urgence en cette saison des pluies, le ministre des Chemins de fer Piyush Goyal a déclaré que le transporteur national et la capitale financière doivent être pleinement préparés à la mousson. Récemment, Goyal a examiné l’état actuel des zones vulnérables et a également examiné les plans pour le bon fonctionnement des trains pendant la saison des pluies. Le ministre des Chemins de fer, tout en examinant l’état de préparation des services ferroviaires locaux, a conseillé aux chemins de fer indiens de s’associer à des institutions telles que l’IIT Mumbai pour étudier l’efficacité des initiatives de travaux techniques et civils du transporteur national dans la gestion des précipitations.

Au cours de la période de verrouillage induite par la pandémie de COVID-19, Indian Railways avait entrepris un exercice majeur de nettoyage de la boue/terre/ordures de 2 10 000 mètres cubes de la section ferroviaire de banlieue en déployant trois boues spéciales, y compris des râteaux EMU spécialement modifiés dans la ville de Bombay. En outre, les zones d’inondation de la mousson précédente ont été identifiées et des solutions personnalisées ont été conçues pour chaque zone, par exemple Andheri, Goregaon, Bandra, Mahim, Grant Road.

Dans le but de disposer de données pluviométriques authentiques et en temps réel, un pluviomètre automatique à quatre chiffres a été installé en association avec le Département météorologique indien (IMD) et dix chiffres installés indépendamment par la zone du chemin de fer occidental. Selon le ministère des Chemins de fer, le nombre de pompes installées sur les voies ferrées ainsi que les dépôts, y compris les pompes d’assainissement et les pompes submersibles, ont augmenté de 33 %. En outre, pour l’enquête et le suivi du nettoyage de nallah dans la section Borivali Virar, des drones ont été utilisés. Pour assurer un nettoyage en profondeur des ponceaux, des machines d’aspiration/débourbage ont été utilisées. De plus, une nouvelle méthode de micro-tunnel a été adoptée pour la construction de ponceaux afin de minimiser l’engorgement par l’eau, a ajouté le ministère.

