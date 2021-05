Alors que les prix du Bitcoin glissent en dessous de 40000 $, devriez-vous acheter la baisse ou vendre?

Comme Bitcoin (CCC:BTC-USD) les prix se sont effondrés cette semaine, les investisseurs en crypto ont été laissés ressemblant beaucoup à un cerf dans les phares. Les flux d’ETF pour la plupart des six ETF blockchain populaires sont restés largement stagnants même si les prix de la cryptographie ont chuté.

Source: Shutterstock

L’indécision met en évidence une vérité inquiétante: les investisseurs de Bitcoin passent d’une foule agressive à la recherche de profits à une foule de plus en plus craintive de passer à côté. En mars, le Confiance Bitcoin en niveaux de gris (OTCMKTS:GBTC) – un indicateur de l’intérêt des investisseurs institutionnels – a vu sa prime de VNI passer de positive à négative.

À leur place, des investisseurs conservateurs sont intervenus. Mercredi, Wells Fargo (NYSE:WFC) s’est joint à d’autres équipes de gestion de patrimoine pour annoncer son intention d’ouvrir le trading cryptographique à des clients fortunés. (Apparemment, il vaut mieux laisser vos clients perdre de l’argent que de le perdre vous-même). Pendant ce temps, les investisseurs tournés vers l’avenir sont passés à des crypto-monnaies plus avancées sur le plan technologique, telles que Ethereum (CCC:ETH-USD), Cardano (CCC:ADA-USD) et Ordinateur Internet (CCC:ICP-USD). Les banques centrales ont également annoncé leur intention de lancer leurs propres monnaies numériques.

Cela rend une récupération BTC encore plus improbable. Alors que l’âge de Bitcoin commence à le montrer, son avenir n’a jamais été aussi chancelant.

Prix ​​du Bitcoin: erreur de l’objectif de prix de 60000 $

La baisse de 30% de Bitcoin cette semaine a mis en évidence un fait que les investisseurs expérimentés savent depuis longtemps: Bitcoin n’a pas de valeur fondamentale. Les objectifs de prix de 60000 $, 600000 $ ou 6 millions de dollars semblent creux, car la crypto-monnaie ne vaut que ce que votre voisin est prêt à payer. (Heureusement, ceux qui vivent à côté d’un bureau de Goldman Sachs).

L’absence d’objectif de prix sérieux a longtemps profité aux détenteurs de Bitcoin. Des investisseurs influents comme Cathie Wood d’ARK Innovation ont depuis longtemps proclamé des objectifs de prix de 500 000 $ sans fournir de justification profonde. Squint assez fort, et toute valeur semble possible.

Les avantages, cependant, vont dans les deux sens. Depuis 2020, les prix du Bitcoin sont devenus plus un pari à effet de levier sur la confiance des investisseurs que sur l’adoption de la crypto-monnaie. Selon les données de Thompson ., la crypto-monnaie a maintenant une corrélation de 25% avec le S&P 500 et une corrélation de 34% avec Tesla (NASDAQ:TSLA). L’oscillation de 4% du marché boursier la semaine dernière a fait chuter les prix de la cryptographie d’un tiers.

Habituellement, les investisseurs voudront peut-être acheter le plongeon. La reprise post-Covid plus forte que prévu a conduit les banques à revoir à la hausse leurs projections de stocks. Bitcoin gagnerait probablement aussi.

Mais cette fois pourrait être différente. Comme les investisseurs crypto expérimentés le savent depuis longtemps, la communauté Bitcoin est étonnamment statu quo. Alors que d’autres concurrents continuent d’augmenter, Bitcoin se retrouvera de plus en plus en retard.

Le protocole Bitcoin: Miner League

Les crypto-monnaies dirigées par des parties prenantes comme Ethereum ont progressé. En novembre, la crypto n ° 2 mondiale a rejoint Cardano et d’autres pièces de monnaie de «troisième génération» pour lancer un protocole de preuve d’enjeu écoénergétique. Plutôt que de laisser les mineurs gaspiller de l’énergie sur des calculs d’une complexité inutile, les systèmes PoS fonctionnent sur un système de validateurs approuvés. Les économies d’énergie peuvent atteindre 99,7% ou plus, et les observateurs de la cryptographie s’attendent à ce qu’Ethereum fasse complètement passer sa blockchain au protocole PoS d’ici la fin de l’année.

Ces améliorations sont possibles car les crypto-monnaies comme Ethereum reposent sur un système de vote basé sur les parties prenantes plutôt que sur un système basé sur l’exploitation minière. Avec un soutien suffisant de la Fondation Ethereum et de la communauté, des propositions avantageuses peuvent se poursuivre sans le soutien des mineurs. Les crypto-monnaies centralisées ont trouvé encore plus facile de pousser les changements. Ripple contrôle 60% de tous les XRP, rendant les modifications pratiquement sans effort.

Bitcoin, en revanche, reste relativement lourd en raison d’une bizarrerie historique dans son développement: les mineurs de BTC détiennent un vote démesuré sur les changements de protocole.

Bien que les mineurs ne représentent que 10% de l’offre, le protocole Bitcoin ne fonctionne pas sur un système de vote démocratique. Au lieu de cela, tous les changements proposés suivent un processus similaire – les mineurs doivent parvenir à un consensus pour que toute proposition soit adoptée. Bien que le système puisse prévenir la fraude et les problèmes de sécurité, il rend également la crypto-monnaie difficile à modifier.

La communauté Bitcoin a mis cette théorie à l’épreuve en 2017 lorsqu’elle a lancé une offre pour augmenter la limite de taille de bloc de la crypto-monnaie. Ce n’est que lorsque 95% des mineurs ont accepté le changement que la mise à niveau du logiciel a réussi. Cela rend pratiquement impossible le passage à un système PoS économe en énergie sans une fourche rigide. Aucun mineur ne votera volontiers pour un système plus économe en énergie alors qu’il rendrait leurs investissements d’un milliard de dollars dans les machines ASIC sans valeur du jour au lendemain. C’est un dilemme de prisonnier où les parties prenantes agissant dans leur propre intérêt empoisonnent la crypto-monnaie pour elles-mêmes et pour tout le monde.

Déjà, d’anciens champions de Bitcoin comme le PDG de Tesla, Elon Musk, ont refusé de soutenir la crypto-monnaie à combustion d’énergie. D’autres réactions négatives pourraient être en cours.

Réorganiser les chaises longues sur l’USS Bitcoin

Cela n’a pas empêché les fans de Bitcoin de perdre espoir. En avril, Niklas Nikolajsen, le fondateur du courtier crypto suisse Bitcoin Suisse, a prédit que Bitcoin passerait éventuellement au protocole PoS économe en énergie.

«Je suis sûr qu’une fois la technologie prouvée, Bitcoin s’y adaptera également», a noté l’entrepreneur dans une interview télévisée allemande.

En vérité, la technologie de Bitcoin a tellement pris du retard que cela n’a peut-être pas d’importance. Aujourd’hui, la crypto-monnaie ne peut encore agir que comme un moyen d’échange, pas comme un processeur de paiement ou une banque commerciale. Ce sont les billets de banque de l’écosystème de crypto-monnaie plutôt que les tuyaux ou les pompes.

Au fil du temps, cette faiblesse pourrait devenir le glas du prix du Bitcoin. Dans son état actuel, les fonctionnalités limitées de la crypto la rendent vulnérable à la concurrence des monnaies numériques parrainées par la banque centrale. Le projet e-Yuan de la Chine a déjà menacé la viabilité de Bitcoin en République populaire. Un dollar numérique pourrait éventuellement faire la même chose aux États-Unis, menaçant la valeur totale de la capitalisation boursière de 1 billion de dollars de Bitcoin.

Pour lutter contre cela, il faut utiliser les technologies de la blockchain pour plus que des transactions seules. Des projets comme Ethereum sont déjà passés aux NFT, créant des actes électroniques pour les œuvres d’art et les objets de collection. D’autres aiment Celsius (CCC:CEL-USD) permettent aux utilisateurs d’emprunter et de prêter de l’argent comme une banque commerciale. Le dernier né de l’industrie – Internet Computer – promet d’utiliser des réseaux décentralisés pour le cloud computing et l’hébergement de sites Web.

Bitcoin, cependant, a échoué. Ses projets actuels se concentrent sur des améliorations mineures des portefeuilles et sur la correction de bogues plutôt que sur les changements radicaux dont il a besoin pour suivre le rythme.

Il y a une bonne raison pour laquelle les premiers investisseurs en crypto-monnaie ont abandonné la technologie lourde de Bitcoin. Vous devriez aussi, tant que vous le pouvez encore.

A la date de publication, Tom Yeung ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est d’apporter de la simplicité au monde de l’investissement.