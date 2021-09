Alors que les rumeurs tourbillonnent sur le nouveau projet Pirates des Caraïbes, les fans pensent à Johnny Depp

Que ce soit sur grand écran ou sur Disney+, qu’il s’agisse d’un film ou d’une douzaine, il semble probable qu’il y aura un autre film Pirates des Caraïbes à un moment donné, et le plus tôt possible. Ce qui semble également clair, cependant, c’est que Johnny Depp n’en fera pas partie. Le prochain film souffrira-t-il d’un manque de Jack Sparrow, ou un autre groupe de fans sera-t-il plus excité par le prochain film parce qu’il essaie quelque chose de nouveau et de nouveau, ce qui en fait un autre succès? D’une manière ou d’une autre, nous finirons probablement par découvrir la réponse.