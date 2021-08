Alors que les sifflets continuent pour Leroy Sane du Bayern Munich, ses patrons le soutiennent

Alors que Leroy Sane du Bayern Munich se battait pendant la première moitié de la victoire 12-0 de son équipe sur le Bremer SV dans le DFB_Pokal, les sifflets désormais tristement célèbres ont commencé, puis ils sont devenus plus forts.

Que le joueur l’admette ou non, cela devrait probablement – ​​au moins – l’ennuyer au minimum. L’ancien homme de Manchester City a cependant fait figurer son nom sur la feuille de match en seconde période, car il a marqué un but indispensable à son psychisme.

L’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann sait que ce tronçon de jeu pour Sane n’est qu’une partie du processus.

«Maintenant, certains sifflent à nouveau, il n’a pas tout géré, mais il était très engagé. C’est toujours de cela qu’on l’accuse. Avec lui, c’est beaucoup une question d’engagement, sur laquelle nous travaillons toujours », a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par Tz). « Il a un peu plus de profondeur à gauche, ce qui est plus facile pour lui. Il doit comprendre ce qu’il peut faire et ce qu’il ne peut pas faire. A droite, il a souvent le problème de toujours vouloir le ballon dans le pied et ensuite d’avoir le dos au but.

Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan “Brazzo” Salihamidzic, n’était pas non plus content d’entendre à nouveau les sifflets.

« Bien sûr, vous vous énervez. Mais pendant et après le match, les joueurs doivent toujours être soutenus. Nous parlons beaucoup à Leroy », a déclaré Salihamidzic.