Alors que les sondages se profilent, le Premier ministre Modi annonce le retrait de 3 lois agricoles

Alors que le Centre a soutenu que les lois sont favorables aux agriculteurs, les manifestants estiment qu’ils seraient laissés à la merci des entreprises en raison de la législation.

Le gouvernement Narendra Modi, connu pour son apparent courage de conviction et sa ferme détermination à pousser diverses réformes économiques visant à stimuler la productivité et la croissance, a reculé vendredi et a annoncé le retrait des trois lois réformatrices, mais extrêmement controversées, régissant la commercialisation de l’agriculture, face aux protestations déterminées et prolongées de larges sections d’agriculteurs. Dans une allocution télévisée à la nation à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du célèbre gourou sikh Guru Nanak, Modi a déclaré que les lois, publiées sous forme d’ordonnances début juin 2020 et promulguées par le Parlement en septembre 2020, seraient abrogées, ajoutant que le processus constitutionnel nécessaire serait achevé au cours de la session d’hiver du Parlement qui débutera le 29 novembre.

L’annonce est intervenue alors que les lois agricoles pourraient être coûteuses sur le plan électoral pour le BJP, qui a subi quelques revers lors des récents scrutins, alors que des élections à l’assemblée de l’État sont prévues dans cinq États, dont le Pendjab et l’Uttar Pradesh, en février-mars de l’année prochaine.

Alors que l’opposition a décrit la décision de mettre le Centre sur le tapis de diverses manières – comme une descente embarrassante, une victoire de la démocratie sur l’arrogance, l’avènement tardif de la sagesse, etc. un an, a affirmé que les manifestations aux frontières de Delhi ne seront annulées que lorsque les lois seront effectivement abrogées par le Parlement. Ils ont ajouté que le gouvernement doit accéder à d’autres demandes majeures des agriculteurs, notamment le soutien législatif au système de prix de soutien minimum (MSP) et le retrait de sections du projet de loi (amendement) sur l’électricité, 2020, qui menacerait de saper l’approvisionnement en électricité subventionnée pour l’agriculture, via une prétendue centralisation de la politique tarifaire.

Il y a eu peu de précédents où le gouvernement Modi a repris ses principales politiques, à part sa décision de mai 2015 de laisser expirer le projet de loi sur l’acquisition de terres ; ce projet de loi visait à faciliter la disponibilité des terres pour divers projets industriels et d’infrastructure, y compris ceux en mode PPP, par le biais de la renonciation aux exigences de consentement.

Les experts ont été de fervents partisans des lois agricoles, car ils pensent que les changements auraient libéré les agriculteurs des griffes des marchés de l’APMC notifiés, leur donnant la liberté de vendre leurs produits n’importe où dans le pays et leur permettant de gagner plus. « C’est une décision très malheureuse (d’abroger les lois agricoles). Les agriculteurs ont reçu une certaine liberté, mais maintenant ils seront exploités comme ils l’ont été depuis l’indépendance ou depuis la domination britannique. a déclaré le président de Shetkari Sanghatana, Anil J Ghanwat, membre du panel nommé par la Cour suprême sur les lois litigieuses.

La décision de Modi a également jeté des doutes sur la détermination et la capacité de son gouvernement à mener à bien d’autres réformes majeures qui ont été présentées récemment, y compris les changements complets de la réglementation du travail via quatre codes adoptés par le Parlement. Outre des mesures visant à renforcer le bien-être et les droits des travailleurs, ces codes contiennent également des dispositions visant à atténuer les rigidités du marché du travail au profit de l’industrie, mais nécessitent le soutien des gouvernements des États et du spectre politique plus large pour leur mise en œuvre.

Modi a déclaré : « Nous avons fait de notre mieux pour convaincre les agriculteurs (de l’utilité des lois agricoles pour eux), mais nous n’avons pas pu. L’affaire est également parvenue à la Cour suprême. Nous reprenons les lois.

Compte tenu de l’agitation prolongée des agriculteurs aux frontières de Delhi pendant l’hiver 2020, la Cour suprême avait, le 12 janvier 2021, suspendu les lois et mis en place un panel de quatre membres pour parler aux parties prenantes, faire la chronique de leurs points de vue et suggérer des solutions à l’amiable. Lors de la série de pourparlers qui a suivi avec les agriculteurs, le Centre a proposé de suspendre les lois pendant un an et demi et de mettre en place un comité conjoint pour discuter de la législation pour mettre fin à l’impasse, mais les agriculteurs ont maintenu leur demande de retrait complet des lois. et a insisté sur le fait que leur « ghar wapsi » des frontières de la capitale nationale était subordonné à l’abrogation des lois.

Au cours des 11 rounds de dialogue formel avec les organisations paysannes, le Centre a résolument résisté à la demande d’abrogation des lois, tout en concédant du terrain en termes d’accès à d’autres demandes soulevées par les agriculteurs. Alors que le Centre a soutenu que les lois sont favorables aux agriculteurs, les manifestants estiment qu’ils seraient laissés à la merci des entreprises en raison de la législation.

Parmi les trois lois, la loi de 2020 sur le commerce et le commerce des produits agricoles (promotion et facilitation) vise à donner aux agriculteurs la liberté de vendre leurs produits en dehors des cours de marché notifiées de l’APMC sans aucun prélèvement. Cela était censé garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs en facilitant des canaux commerciaux alternatifs compétitifs. La loi de 2020 sur l’accord sur l’assurance des prix et les services agricoles des agriculteurs (autonomisation et protection) propose de donner aux agriculteurs le droit de conclure un contrat avec des entreprises pour vendre leurs produits à un prix convenu à l’avance. Cette loi visait à transférer le risque de volatilité du marché des agriculteurs aux entreprises et à donner aux paysans l’accès à des technologies modernes et à des intrants de meilleure qualité.

Par le biais de la loi de 2020 sur les produits essentiels (modification), le Centre a souhaité supprimer des articles tels que les céréales, les légumineuses, les graines oléagineuses, les oignons et les pommes de terre de la liste des produits de base essentiels et supprimer l’imposition de limites de stockage sur ces articles, sauf dans des « circonstances extraordinaires ». ”. Cela visait à attirer des investissements privés et des IDE à grande échelle dans le secteur agricole.

Dans son discours, Modi a également annoncé la formation d’un comité pour promouvoir l’agriculture à budget zéro, un terme pour l’agriculture basée sur des engrais naturels et des semences locales, pour modifier les modes de culture en fonction des besoins changeants du pays et pour rendre la MSP plus efficace. et transparente.

Un récent document de recherche d’Icrier pour le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires a souligné que les produits agricoles en Inde perdent leur compétitivité mondiale en raison de la présence d’un grand nombre d’intermédiaires dans la commercialisation de l’agriculture, ce qui entraîne des coûts de transaction élevés (30 à 50 % du prix de vente au détail). ). Grâce à des liens en amont et en aval, le gouvernement peut non seulement atténuer les fluctuations des prix, mais également garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs et des prix plus bas pour les consommateurs, selon l’étude, ajoutant : certains sont bloqués par manque de compréhension des agriculteurs et pour des raisons politiques.

Le gouvernement Modi avait intensifié les opérations du MSP au cours de la campagne de commercialisation agricole 2020-21, dans le but apparent de pacifier les agriculteurs agités, en particulier ceux du Pendjab et de l’Haryana, traditionnellement les plus grands bénéficiaires du système MSP. Depuis que cela a porté les stocks de céréales avec la Food Corporation of India à un niveau ingérable, comme FE l’a signalé récemment, les achats MSP ont été réglementés au cours de la récente saison kharif et l’objectif d’approvisionnement en paddy pour l’année en cours a été fixé à 50 millions de tonnes, contre un record historique de 60 millions de tonnes l’année dernière.

Le gouvernement actuel a également adopté la politique selon laquelle les MSP pour les cultures seraient au moins 50 % plus élevés que les coûts intégralement payés (A2+FL). En 2018, année au cours de laquelle la norme liée aux coûts a été introduite avant les dernières élections générales, les augmentations du MSP ont été plus spectaculaires – de l’ordre de 50 à 97 %, mais ont depuis été relativement modérées.

