Alors que les talibans fleurissent sur Twitter, les géants des médias sociaux restreignent les voix conservatrices américaines .

Alors que les talibans et les mollahs iraniens bénéficient toujours de privilèges sur Twitter, un nombre croissant d’Américains, pour la plupart de tendance conservatrice, sont confrontés à une série de restrictions imposées sur leurs comptes par les plateformes de médias sociaux américaines.

La liste des Américains qui ont vu leur portée sur les réseaux sociaux limitée est surmontée par l’ancien président américain Donald Trump, qui a été interdit indéfiniment sur Twitter et pendant deux ans sur Facebook. Plus récemment, la représentante du GOP de Géorgie, Majorie Taylor Greene, a été temporairement réduite au silence par Twitter.

La membre du Congrès de première année de firebrand a été suspendue plus tôt ce mois-ci pendant sept jours pour ce que Twitter a appelé la « désinformation » pour avoir fait valoir que les masques et les vaccins COVID-19 sont « en échec », alors que des Américains plus complètement vaccinés contractent la souche delta hautement contagieuse du virus.

Son compte a été mis en lecture seule pendant une semaine pour ce que Twitter a appelé des violations répétées.

Elle a dit à Just the News qu’elle n’avait pas manqué d’être sur Twitter parce qu’elle avait pu faire passer son message malgré la censure.

“J’ai passé une semaine délicieuse sans Twitter”, a déclaré Greene. «Et je n’ai pas eu à supporter tous les robots qui pillent ma page Twitter et toute la haine qui vient de la gauche délirante, et essentiellement des étrangers qui agissent comme s’ils étaient américains et font des commentaires fous. … Twitter est complètement hors de propos. La seule raison pour laquelle Twitter est pertinent, c’est parce que les gens choisissent de rester.

Pendant ce temps, le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid – connu pour avoir maltraité des femmes et associé à des groupes terroristes islamiques – continue de tweeter à ses plus de 380 000 abonnés.

Jeudi, quatre jours après que les talibans ont consolidé leur contrôle sur l’Afghanistan en prenant le contrôle de la capitale Kaboul, Mujahid a tweeté à propos du groupe, rebaptisé Émirat islamique d’Afghanistan, et de ses accords commerciaux potentiels.

D’autres qui semblent être affiliés aux talibans et ont des comptes Twitter comprennent d’autres porte-parole des talibans, le Dr Muhammad Naeem Wardak et Suhail Shaheen, et le cofondateur des talibans, le mollah Abdul Ghani Baradar.

Twitter a déclaré dans un communiqué: “Nous continuerons à appliquer nos règles de manière proactive et à examiner le contenu qui peut enfreindre les règles de Twitter, en particulier les politiques contre la glorification de la violence, la manipulation de la plate-forme et le spam.”

Twitter a interdit Trump après avoir conclu que ses messages incitaient à l’émeute du Capitole du 6 janvier. L’ancien président a récemment critiqué la décision de la plateforme d’autoriser les talibans à rester sur le site.

“C’est honteux quand vous pensez que vous avez des tueurs, des agresseurs et des dictateurs et … des dictateurs et des pays horribles, et ils sont tous actifs”, a déclaré Trump à Newsmax. «Mais le président des États-Unis – qui comptait des centaines de millions de personnes, soit dit en passant – il a été retiré.»a

Parmi les autres Américains bannis ou suspendus des médias sociaux, citons l’ancien stratège en chef de la Maison Blanche, Steve Bannon, banni de Twitter ; le militant juridique conservateur Tom Fitton de Judicial Watch, qui a été suspendu pendant au moins une semaine de Twitter ; et Kentucky GOP Sen. Rand Paul, qui a été suspendu de YouTube.

En outre, le Dr Simone Gold, défenseur des traitements COVID-19 hydroxychloroquine et Remdesivir, dit que le rideau a été fermé sur ses vidéos sur pratiquement tous les médias sociaux.