Alors que les taureaux et les ours crypto abondent, qui devriez-vous croire?

Chaque fois que le zèle pour les actifs numériques des passionnés de crypto augmente, la dérision des critiques de crypto augmente également.

Récemment, alors que les fonds négociés en bourse à terme bitcoin faisaient leurs débuts aux États-Unis et que le prix de la plus grande crypto-monnaie du monde en valeur marchande dépassait 65 000 $, un économiste de renommée mondiale et un gestionnaire de fonds obligataire vedette se sont tournés vers les médias sociaux et les ondes pour s’exprimer leurs préoccupations concernant les actifs numériques.

Dans le premier cas, l’économiste Nassim Nicholas Taleb a comparé la montée du bitcoin à la bulle hollandaise des tulipes du XVIIe siècle. Pour ceux qui ne connaissent pas cela, dans les années 1600, les Hollandais se sont déchaînés pour des variantes inhabituelles et rares de la tulipe, payant des prix exorbitants pour certaines variétés avant que la bulle n’éclate et que le marché ne s’effondre. Taleb laisse entendre que la même chose pourrait arriver à la crypto-monnaie.

Dans le second, Scott Minerd, directeur des investissements chez Guggenheim Global, a déclaré que la plupart des crypto-monnaies étaient des « ordures » et a déclaré que la plupart des jetons numériques disparaîtront ou se termineront de manière désastreuse, comme l’a fait le secteur dot-com lorsque la bulle des années 1990 a finalement éclaté à la fin de la décennie.

Pour moi, ces deux critiques semblent se résumer au même argument, avec deux résultats différents : les crypto-monnaies sont dans une bulle. Taleb estime qu’un crash est imminent et que les tokens ne pourront pas récupérer leur valeur, tandis que Minerd estime que la plupart des tokens finiront dans les poubelles de l’histoire, mais que certaines pièces – bitcoin en particulier – survivront.

Le temps nous dira si l’un ou l’autre des experts a raison, mais il m’est difficile d’imaginer qu’une classe d’actifs de plusieurs milliards de dollars et la technologie influente qui la sous-tendent disparaissent si et quand une bulle de valorisation éclate.

Les passionnés et les sceptiques prennent parti

Depuis l’avènement du bitcoin, les sceptiques et les passionnés de crypto se sont alignés pour exprimer leurs opinions sur les perspectives à long terme du marché des actifs numériques.

Le côté passionné comprend des personnes comme le fondateur du milliardaire Galaxy Digital Mike Novogratz et les jumeaux Winklevoss, fondateurs de Gemini Exchange, mais ces personnes ont évidemment la peau dans le jeu. Plus intéressant est l’enthousiasme qui vient de personnes telles que le célèbre conseiller financier Ric Edelman et le fondateur de Tesla Elon Musk, car ils ne sont pas des « natifs » de la cryptographie et ils apportent énergie et attention aux actifs numériques d’autres industries.

Pendant ce temps, les sceptiques incluent le tandem légendaire de Warren Buffet et Charlie Munger de Berkshire Hathaway, l’économiste Paul Krugman, le propriétaire des Dallas Mavericks Mark Cuban, ainsi que les icônes des conseillers financiers Peter Mallouk et Michael Kitces. Et un autre sceptique, parlant d’icônes financières, est Carl Icahn.

La récente chaîne de conversions cryptographiques est encore plus intéressante – des personnes qui ont commencé comme sceptiques mais ont changé d’avis sur les actifs numériques. Il s’agit notamment de l’historien économique Niall Ferguson, du journaliste Kevin Roose et de nombreuses légendes de Wall Street telles que Ray Dalio, Stanley Druckenmiller et Paul Tudor Jones.

Ce que les sceptiques, y compris Taleb et Minerd, pensent, c’est que le zèle du public pour les actifs numériques diminuera à un moment donné, et deuxièmement, que la volatilité des actifs comme le bitcoin contribuera à accélérer leur perte.

C’est peut-être un point de vue myope, car il se concentre sur l’utilité des actifs numériques en tant qu’investissements uniquement. C’est comme considérer un marché boursier comme un simple mécanisme d’enregistrement de l’opinion publique sur les noms et les symboles des entreprises elles-mêmes, totalement indépendant des bénéfices sous-jacents, des flux de trésorerie et de la croissance.

Au-delà des actifs numériques en tant qu’investissements seuls

Steve Larsen – fondateur à la fois de PlannerDao, une source d’informations et d’infrastructures sur les actifs numériques pour les conseillers financiers, et de la désignation de conseiller en actifs numériques certifié (CDAA) – fait valoir que de nombreux conseillers manquent le point lorsqu’il s’agit de visualiser et de comprendre les actifs numériques. Larsen est un ancien conseiller d’Edward Jones et un comptable qui a fondé le CDAA en tant qu’organisation autonome décentralisée (DAO). Contrairement au CFP Board (Certified Financial Planner Board of Standards) et au Investments and Wealth Institute, qui sont tous deux des organes directeurs centraux qui gèrent les certifications, le CDAA est régi par des conseillers qui votent sur les exigences et les politiques en tant que communauté.

« Les actifs numériques révolutionneront non seulement l’investissement, mais aussi l’économie », a déclaré Larsen. «La première étape consiste à comprendre les crypto-monnaies et autres actifs numériques en tant que classe d’actifs et comment ils s’intègrent dans un portefeuille. La deuxième étape, qui arrive beaucoup plus rapidement que la plupart des gens ne le pensent, est que la crypto-monnaie est également un système de livraison qui, à un certain niveau, changera à jamais la façon dont nous accédons aux produits et services financiers.

Le premier endroit qui est apparu est l’avènement des plates-formes d’épargne et de paiement décentralisées, et il s’étendra aux comptes d’investissement et à l’infrastructure financière et technologique sur laquelle les conseillers s’appuient pour travailler au nom de leurs clients, a déclaré Larsen.

Technologie changeante et discours public

La première vague de changement de la technologie blockchain a ciblé les banques, et l’une des prochaines vagues ciblera les courtiers et les dépositaires traditionnels. Parce que les actifs numériques sont conçus pour être des actifs que les investisseurs peuvent détenir, Larsen soutient que la technologie sous-jacente pourrait un jour rendre les courtiers et les dépositaires obsolètes, remplacés par des algorithmes fonctionnant à peu ou pas de frais pour le conseiller ou l’investisseur final.

« Le conseil est un produit qui ne se démode jamais ; c’est un service dont on a toujours besoin, mais le système de distribution de produits avec lequel nous sommes traditionnellement contraints de traiter est en train de disparaître », a-t-il déclaré. « Les actifs numériques élimineront bon nombre des couches d’intermédiaires qu’il fallait traditionnellement pour investir l’argent des clients, et c’est qui va vraiment manquer, pas le planificateur en amont. »

Jusqu’à ce que ce changement se produise, cependant, le discours public sur les crypto-monnaies continuera de porter sur leur utilité en tant que classe d’actifs investissables, a déclaré Larsen, ce qui signifie que nous devrons vivre avec la poussée et la traction entre les sceptiques et les passionnés, les taureaux et les ours.

« Il y a une raison pour laquelle nous essayons tous de surmonter tout délai intermédiaire, car c’est ce qu’il faudra avant que les gens puissent clairement voir l’utilité des actifs numériques apportera à leur vie quotidienne », a déclaré Larsen. .

« C’est comme Internet. Conceptuellement, tout cela avait du sens, mais cela ne s’est vraiment fait que lorsque les gens ont vu la différence dans leur vie. Cela empêche les actifs numériques de la véritable explosion que beaucoup d’entre nous attendent, et une partie de cette explosion ne peut pas se produire tant que les conseillers indépendants n’auront pas le sentiment de pouvoir amener leurs clients à la cryptographie de manière sûre et légale.