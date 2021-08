Alors que les taux de Covid augmentent en Floride, y a-t-il une différence entre les règles de masque à Universal Orlando et à Walt Disney World ?

La pandémie mondiale a été difficile pour les fans de parcs à thème. Parce que quel que soit votre parc préféré, il a passé au moins une partie de 2020 fermé et n’est probablement pas revenu à la “normale” même maintenant. Cependant, alors qu’il semblait y avoir de l’espoir que la normale était au coin de la rue il y a quelques mois, nous assistons maintenant à une augmentation des cas de covid dans de nombreux endroits, y compris en Floride, qui abrite de nombreux parcs à thème populaires comme Walt Disney World et Universal Orlando. Recours. Avec les augmentations, les recommandations du Center for Disease Control ont changé, mais si la plupart des parcs à thème ont suivi des règles presque identiques la première fois, ce n’est plus le cas maintenant. Comme Disney World et Universal en Floride ont des règles très différentes en ce qui concerne les masques.