Alors que les tribunaux civils bloquent les mandats de vaccination, le Pentagone va de l’avant avec une application stricte de la conformité

Alors que les juges civils continuent d’annuler les mandats de vaccin COVID-19 imposés par l’administration Biden, le Pentagone est de plus en plus confronté à des défis pour faire respecter son propre mandat impopulaire parmi tous les services.

Malgré des mesures sévères pour faire respecter son mandat en matière de vaccins, le Pentagone n’a pas constaté une pleine conformité parmi les troupes. Selon les rapports, quelque 27 000 militaires répartis dans quatre branches – Air Force, Marine Corps, Navy et Space Force – sont considérés comme non vaccinés. Au sein de l’armée, environ 19 000 soldats n’ont pas reçu une première dose d’un procédé à deux coups.

Dans le monde civil, les juges se sont prononcés contre un certain nombre de mandats de vaccination. Un juge d’un tribunal de district américain a empêché cette semaine l’administration Biden d’appliquer un mandat de vaccin aux employés des sous-traitants du gouvernement. Plus tôt ce mois-ci, un juge fédéral de Louisiane a émis une injonction préliminaire pour mettre fin à un mandat pour les travailleurs de la santé.

Alors que ces mandats civils et d’autres sont bloqués par les tribunaux, le Pentagone a insisté, en utilisant des mesures sévères pour faire respecter la conformité.

Le ministère de la Défense a menacé d’expulser des gens de l’armée et peut-être de les empêcher de recevoir des avantages importants tels que des soins de santé du ministère des Anciens Combattants.

Sur les bases militaires, les troupes signalent que certains privilèges, tels que les fêtes de fin d’année, sont refusés aux troupes non vaccinées – et à leurs familles.

À Fort Benning en Géorgie, les responsables de la poste ont établi des règles qui obligeaient même les jeunes enfants à montrer leurs documents avant d’être autorisés à assister à une cérémonie d’illumination d’un arbre.

« Tous les participants de 16 ans ou plus doivent être complètement vaccinés », ont écrit des responsables sur les réseaux sociaux. « Les participants de 15 ans ou moins doivent présenter un test COVID négatif. »

Alors que de nombreuses troupes non vaccinées ont demandé des dérogations aux mandats, une organisation de la Garde nationale a directement contesté l’ordre du Pentagone.

Le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, a demandé le mois dernier au secrétaire à la Défense Lloyd Austin de suspendre le mandat de vaccination des membres de la Garde nationale de l’Oklahoma.

« Il est irresponsable de la part du gouvernement fédéral d’imposer des obligations de vaccination obligatoires aux gardes nationaux de l’Oklahoma, ce qui pourrait potentiellement limiter le nombre de personnes auxquelles je peux faire appel pour aider l’État en cas d’urgence », a écrit Stitt dans une lettre du 1er novembre à Austin.

Austin a refusé la demande et a doublé, ordonnant que tous les membres de la Garde nationale et de la Réserve doivent être vaccinés, ou se verront interdire la formation et le paiement.

« Aucun crédit ou absence excusée ne sera accordé aux membres qui ne participent pas aux exercices, à la formation ou à d’autres tâches en raison de l’échec d’être complètement vaccinés contre COVID-19 », a écrit Austin dans une note aux secrétaires des services militaires et autres dirigeants.

L’Air Force a uni ses forces à celles d’Austin et a annoncé que tout membre de la Garde nationale aérienne qui refuserait le vaccin ne serait pas autorisé à participer à des exercices ou à une formation financés par le gouvernement fédéral et serait réaffecté à la réserve individuelle prête, où ils ne seraient pas payés.

Alors que les affaires liées au mandat continuent de passer par les tribunaux civils, les responsables anticipent davantage de défis au mandat du Pentagone. Le gouverneur et le procureur général de l’État de l’Oklahoma ont déposé la semaine dernière une action en justice fédérale, accusant Austin d’avoir outrepassé son autorité sur la Garde nationale.

Les républicains du Congrès, quant à eux, ont fait valoir que le mandat du vaccin entrave la sécurité nationale, car il pourrait forcer des milliers de militaires hautement qualifiés à quitter l’armée.

Alors que des confrontations avec le Pentagone semblent se profiler, les législateurs ont introduit une législation pour empêcher les services de donner des décharges déshonorantes aux membres qui refusent le vaccin.

Une mesure en attente obligerait les services à donner aux refusant les vaccins soit une « décharge honorable », soit une « décharge générale dans des conditions honorables ».

En août, Austin a ordonné aux services militaires de vacciner tous les membres, y compris ceux de la Garde nationale et de la Réserve. Chaque service a fixé sa propre date limite de conformité, qui est dépassée pour toutes les branches militaires en service actif, à l’exception de l’armée, qui a fixé une date limite au 15 décembre.