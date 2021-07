Alors que les vapeurs nocives rendent les résidents malades, la colère grandit à propos des rejets d’eaux usées de l’usine d’Hyperion ⋆ .

in

L’usine de traitement Hyperion de Playa Del Rey fait l’objet de critiques de la part des autorités et des résidents locaux après avoir déversé 17 millions de gallons d’eaux usées brutes dans l’océan le 11 juillet. (Cassy Cohen / Los Angeles Times)

Lors d’un jogging dans son quartier d’El Segundo, Corrie Zupo a eu mal à la tête et les larmes aux yeux.

Elle a imputé les symptômes aux vapeurs nocives de l’usine de récupération d’eau d’Hyperion à proximité, qui subit au moins un mois de réparations après avoir déversé 17 millions de gallons d’eaux usées brutes dans l’océan le 11 juillet.

D’autres résidents se sont plaints d’éruptions cutanées, de nausées et de brûlures aux yeux.

Jeudi, le Los Angeles Sanitation and Environment Department, qui gère l’usine, a annoncé qu’il rembourserait aux résidents d’El Segundo les climatiseurs s’ils restent chez eux, ou les bons d’hôtel s’ils préfèrent partir.

Pour Zupo et d’autres, y compris les responsables de la ville d’El Segundo et le contrôleur municipal de LA, Ron Galperin, ce n’est pas suffisant.

Ils veulent des réponses sur les raisons pour lesquelles l’usine a été tellement submergée par les débris qu’elle a dû évacuer une quantité massive d’eaux usées pour éviter de fermer complètement.

Ils veulent savoir pourquoi les responsables de l’assainissement ont mis autant de temps à annoncer le rejet, pourquoi il y a eu un retard dans l’offre d’aide financière aux résidents et quels seront les effets à long terme sur les plages et la vie marine.

Zupo, coprésident du comité de l’environnement d’El Segundo, a organisé jeudi une manifestation devant l’usine.

« Nous comprenons parfaitement que des accidents se produisent, des catastrophes naturelles se produisent », a-t-elle déclaré. “Ce que nous demandons, cependant, c’est la responsabilité [so] qu’à l’avenir, cela n’arrivera plus.

Galperin a qualifié le rejet des eaux usées de « catastrophe environnementale et une menace imminente pour la santé et la sécurité de millions de résidents ».

Dans une lettre à Barbara Romero, directrice et directrice générale de LA Sanitation and Environment, il a demandé pourquoi les débris, y compris les copeaux de bois, le béton, le papier et la graisse, pouvaient obstruer les filtres de l’usine à un point tel que la mesure drastique était nécessaire.

“Le fait qu’une séquence d’événements aussi banale puisse conduire à la libération de 17 millions de gallons d’eaux usées non traitées soulève des inquiétudes quant à la capacité de LASAN à prévenir de futures urgences”, a-t-il écrit.

L’histoire continue

Sur son site Internet, le département de l’assainissement cette semaine « s’est sincèrement excusé » pour tout inconvénient et a déclaré que les travailleurs avaient mené une « lutte vaillante ».

“Leurs efforts héroïques ont évité une catastrophe beaucoup plus importante et limité le rejet d’eaux usées non traitées à 17 millions de gallons, ce qui représente une petite fraction des 260 millions de gallons par jour qui auraient pu polluer la baie de Santa Monica pendant des jours”, indique le communiqué.

L’usine Hyperion, juste à côté de Dockweiler State Beach à Playa Del Rey, fonctionne depuis 1894 et est la plus ancienne et la plus grande installation de traitement des eaux usées de Los Angeles.

Ce dimanche après-midi, alors que les filtres de l’usine étaient obstrués par “des quantités écrasantes de débris”, les responsables ont décidé de vider les eaux usées brutes à un mile au large au lieu de passer par le système normal à cinq miles de là, a déclaré le département de l’assainissement sur son site Internet.

Cela a empêché “l’usine de se déconnecter complètement et de rejeter beaucoup plus d’eaux usées non traitées”, a déclaré le département.

L’usine elle-même a été gravement inondée et l’équipement qui traite et nettoie les eaux usées a été endommagé. L’usine fonctionne sur des systèmes de sauvegarde ; les réparations prendront un mois ou plus.

En raison des dommages, un combustible qui est un sous-produit du traitement des eaux usées est fabriqué en plus petites quantités et doit être détruit, ce qui peut provoquer des odeurs, du bruit, de la fumée et des flammes.

“Hyperion prend toutes les mesures pour atténuer les impacts (odeurs, bruit, etc.) sur la communauté pendant le nettoyage et les réparations afin de restaurer complètement la fonctionnalité de l’usine”, a déclaré le département.

Après le déversement des eaux usées, les responsables du département de la santé publique du comté de LA n’ont pas immédiatement informé le public que les plages étaient dangereuses, mettant les nageurs en danger.

Environ 24 heures se sont écoulées avant que les responsables du comté ne tweetent un avis de fermeture de plage à 17h30 ce lundi, exhortant les résidents à éviter de se baigner sur les plages de Dockweiler et El Segundo.

Les sauveteurs ont découvert la fermeture quelques heures plus tôt, vers midi, après avoir vu un employé du comté afficher une pancarte sur une tour de sauveteur. Ils ont ensuite commencé à avertir les baigneurs de rester hors de l’eau.

Le 14 juillet, les autorités sanitaires du comté ont rouvert les zones des deux plages.

Les résidents d’El Segundo dans la zone délimitée par Imperial Highway, Pacific Coast Highway, El Segundo Boulevard et Vista del Mar sont éligibles aux remboursements de la climatisation ou de l’hôtel.

Le directeur de la ville d’El Segundo, Scott Mitnick, avait poussé les responsables de LA pour les remboursements, qui n’ont été annoncés que plus d’une semaine après la décharge des eaux usées.

Dans une lettre au directeur exécutif de l’usine d’Hyperion, Timeyin Dafeta, Mitnick a cité des « impacts récurrents » tels que le bruit de la construction, la fumée, le torchage et les odeurs.

Il a demandé aux responsables de LA “de mieux informer notre communauté de ce qui se passe et de la fin de ce cauchemar”.

Cette histoire est parue à l’origine dans le Los Angeles Times.