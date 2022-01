Alors que les véhicules électriques commencent à dominer les routes, les expériences en voiture commanderont les décisions d’achat

Quel avenir pour la mobilité ? La technologie moderne remplace certaines des caractéristiques traditionnelles des voitures, que ce soit des poignées de porte et des systèmes d’infodivertissement à l’IA et aux avancées de la réalité mixte. Alors que le monde évolue à un rythme sans précédent, les solutions de mobilité évoluent également.

Fini le temps où la puissance brute, le rugissement du moteur et la sensation poussiéreuse de la route commandaient des expériences à bord du véhicule. Lentement, le basculement de la poignée de porte et le claquement des portes de la voiture sont remplacés par des capteurs d’empreintes digitales ou au clic d’un bouton. Vous ne savez pas comment vous rendre à votre destination ? On n’a plus besoin de demander son chemin aux passants. Il existe un système de navigation à commande tactile, entièrement équipé d’IA et de commande vocale pour le faire maintenant.

Le divertissement n’est plus seulement les vieux jeux de voiture auxquels les familles jouaient lors de longs trajets. Maintenant, il existe des systèmes d’infodivertissement avec le pouvoir de personnaliser et de suggérer, faisant d’un voyage un voyage immersif. Les progrès de l’IA, de la reconnaissance vocale et de la réalité mixte rapprochent de la réalité ce qui était autrefois une vision farfelue de l’expérience à bord d’un véhicule. Les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques recherchent des solutions innovantes pour améliorer l’expérience à bord du véhicule pour les conducteurs et les passagers.

La technologie embarquée permet également aux entreprises de services de mobilité comme les cabines de flotte d’acquérir un avantage concurrentiel dans une industrie encombrée. À mesure que l’expérience des passagers devient plus importante, les véhicules partagés – et éventuellement les véhicules sans conducteur – pourraient se transformer en plaques tournantes pour le divertissement immersif et de nouveaux canaux d’achat.

Le facteur EV modernise les véhicules

La transition de l’importance accordée aux facteurs externes tels que le moteur, le kilométrage et la sensation est en train de changer à l’expérience dans la voiture, d’autant plus en raison de l’émergence des véhicules électriques. Les trajets sont devenus plus fluides et moins bruyants maintenant, donnant aux passagers la possibilité de profiter des installations électroniques embarquées. Les voitures sont de plus en plus avancées, notamment en termes de fonctions de sécurité, de systèmes de divertissement, de tableaux de bord, de fonctions de navigation, d’aides à la conduite et d’interfaces homme-machine.

À mesure que les automobiles se modernisent, avec de nombreux panneaux d’affichage, affichages tête haute, assistants vocaux et commandes gestuelles, les constructeurs automobiles auront des opportunités supplémentaires de se différencier à l’intérieur du véhicule. Alors que la façon dont une voiture conduit est toujours cruciale, à mesure que le cockpit numérique d’une voiture devient plus avancé, il deviendra un facteur beaucoup plus important dans le choix d’achat d’un conducteur.

De quelles fonctionnalités et applications aura-t-il besoin ? Les acheteurs de voitures prêteront encore plus d’attention à ce sujet à l’avenir, car les voitures deviennent plus autonomes et posséder une voiture devient moins une question de conduite et plus une expérience de ce que vous pouvez faire à l’intérieur du véhicule.

Digitaliser l’expérience en voiture

L’expérience – ce que c’est que d’être dans une voiture et ce que c’est de vivre lorsqu’il n’y a pas de combustion ni de bruit pour stimuler la conduite – devient de plus en plus importante. Les constructeurs automobiles envisagent de numériser la plupart des opérations embarquées comme l’entrée et l’allumage, la biométrie jouant un rôle très important. Non seulement il joue un rôle majeur dans la sécurité du véhicule, mais il facilite également le trajet pour les personnes. Imaginez un avenir où le concept de clés de voiture sera étranger. Plus besoin de chercher dans les comptoirs de cuisine et les tables d’appoint où vous avez égaré les clés de la voiture.

Ce que la plupart des acheteurs de voitures examinent lors de l’achat, c’est le système d’infodivertissement et les fonctions de sécurité à alimentation numérique de la voiture. Comme tout le reste dans le monde, la conduite est en train de devenir « intelligente ».

Assistance vocale

Les constructeurs automobiles et les grandes entreprises technologiques mettent la technologie vocale dans les voitures pour une expérience plus immersive, garantissant la connectivité en déplacement. Sans avoir à vérifier leurs smartphones, les conducteurs peuvent obtenir des informations vitales concernant la navigation, les détournements et les probables pauses au stand via des assistants vocaux. Cependant, la technologie vocale peut faire plus que simplement fournir une navigation mains libres : de puissants assistants numériques embarqués peuvent également permettre aux conducteurs d’écouter de la musique, de rechercher, de passer des appels téléphoniques et d’envoyer des messages texte.

De conclure

Alors que le monde évolue à un rythme sans précédent, les solutions de mobilité évoluent également. Les fonctionnalités embarquées sont désormais importantes pour communiquer, interagir et avoir une expérience de conduite fluide. À long terme, une grande expérience de la technologie peut être le déclencheur de l’acceptation de véhicules plus entièrement automatisés.

Auteur: Sachin Tyagi, Responsable du développement stratégique des affaires – Activité automobile, TomTom.

Avertissement: Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont uniquement ceux de l’auteur original. Ces points de vue et opinions ne représentent pas ceux de The Indian Express Group ou de ses employés.

