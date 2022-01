Alors que les ventes de commutateurs à vie se bousculent avec la Mighty Wii, peut-elle éventuellement attraper DS ?

Image : La vie de Nintendo

L’avantage du recul permet de déclarer facilement que la Switch était un chef-d’œuvre en matière de conception qui ne pouvait pas échouer. Ce serait du révisionnisme, bien sûr, puisque Nintendo a sorti le système dans un contexte plutôt difficile au début de 2017. La Wii U avait été un échec, et ce n’est pas une hyperbole – elle a géré des ventes à vie de seulement 13,56 millions d’unités, le pire retour de Nintendo mis à part du garçon virtuel. Après un lancement difficile, la 3DS s’est imposée comme un appareil populaire et a déplacé un respectable 75,94 millions d’unités à ce jour sur ses différents modèles. Pour le contexte, cependant, cela représente moins de la moitié des ventes de la famille Nintendo DS, le système le plus vendu de la société à ce jour avec 154,02 millions de ventes.

Le passage à une entreprise à plate-forme unique était en préparation depuis un certain nombre d’années (dès 2013), le Switch étant la concrétisation de la vision de feu le président de Nintendo, Satoru Iwata, de changer l’espace des consoles portables et domestiques. Pourtant, en sortant d’une génération difficile dans laquelle tous les succès (à savoir le redressement de la 3DS) avaient été durement combattus, Nintendo avait vraiment besoin de ce concept de console hybride pour fonctionner. Bien qu’encore financièrement stable, ses bénéfices étaient parfois devenus des pertes, bien loin de l’ère DS et Wii « il imprime de l’argent ». Une entreprise à système unique est bien plus rationalisée et efficace, mais si ce gros produit tombe en panne, c’est un problème important. La 3DS a renfloué la Wii U en termes de stabilité financière de Nintendo ; le Switch n’avait pas de repli équivalent.

Nous sommes au milieu de ce qui s’est avéré être une génération extraordinaire. Dans les derniers chiffres officiels de Nintendo (30 septembre), la Switch avait changé 92,87 millions d’unités, avec la statistique notable que même à ce moment-là, il avait déjà dépassé les ventes combinées de la 3DS et de la Wii U. En fait, vous avez probablement vu récemment des gros titres disant que la Switch a maintenant dépassé le total de 101,63 millions d’unités sur la durée de vie de la Wii ; nous ne l’avons pas signalé car les données sources dans ce cas sont trop fortement basées sur des estimations plutôt que sur des chiffres officiels. Cependant, étant donné la trajectoire de la console menant aux vacances, ainsi que les estimations de ventes extrêmement robustes au cours de cette période, il est assez évident que Switch a déjà dépassé les ventes à vie de la Wii ou que le chiffre historique de la Wii sera dépassé très bientôt.

Même s’il y avait eu des plans pour un commutateur plus puissant (oui, le « Pro ») il était une fois, les événements des deux dernières années peuvent en avoir fait un mouvement indésirable.

Ceci, bien sûr, s’est produit alors que le Switch est toujours plutôt solide, avec des ventes annuelles estimées à plus de 20 millions d’unités étant la norme. Alors que les propriétaires de longue date et les fans passionnés – dont beaucoup d’entre nous sur ces pages – souhaitent qu’il y ait un Switch révisé et plus puissant, la réalité est que Nintendo a été mieux servi en s’en tenant à ce qu’il a. Les ventes sont élevées, la fabrication de la console est difficile mais possible compte tenu des problèmes logistiques et des pénuries de puces ; c’est une combinaison gagnante. Même s’il y avait eu des plans pour un commutateur plus puissant (oui, le « Pro ») il était une fois, les événements des deux dernières années peuvent en avoir fait un mouvement indésirable. Demandez simplement à Sony et à Microsoft ce que c’est que de lancer un nouveau système construit avec du silicium très demandé et de répondre à la demande des clients dans les circonstances actuelles.

La Switch ayant cinq ans cette année, l’élan va probablement ralentir, le cours de l’action peut baisser en conséquence, et les gens continueront de parler de nouveau matériel jusqu’à son arrivée (potentiellement jusqu’en 2024, selon l’analyste de votre choix). Mais même si la demande baisse, tout est relatif ; après tout, si les ventes de matériel restent autour de 20 millions pour une autre année, Nintendo continue de générer des bénéfices considérables, en particulier avec les revenus des logiciels, des produits de licence, le prochain film Mario, etc.

Alors, en termes d’historique du matériel Nintendo, quelles sont les prochaines cibles ? Nous avons le Game Boy et le DS comme les derniers systèmes debout, partageant tous deux le fait qu’ils avaient des « familles » portables avec diverses révisions sur un certain nombre d’années ; oui, il y a un modèle.

Ventes à vie de Game Boy – 118,9 millions d’unités Ventes à vie de Nintendo DS – 154,02 millions d’unités

L’estimation actuelle de Nintendo pour les ventes de matériel de Switch cette année est de 24 millions d’unités ; si cette cible est atteinte, le système fonctionnera à peu près 108.59 millions d’ici le 31 mars. Il est donc assez évident qu’à moins d’un effondrement de la demande à une échelle que personne ne prédit, la Switch devrait finalement dépasser la Game Boy, une magnifique réussite.

Mais qu’en est-il de la DS ? Eh bien, c’est une question plus difficile, et cela dépend beaucoup de la stratégie matérielle de Nintendo et de la durée d’extension de cette génération de Switch. Si, par exemple, le système « nouvelle génération » de Nintendo arrive aussi tard que les vacances 2024, comme certains le prévoient, alors le commutateur pourrait y arriver s’il conserve un élan décent. Si Nintendo atteint ses objectifs, la Switch sera 45,43 millions unités derrière DS fin mars. Le Switch pourrait-il atteindre cet objectif s’il reste le principal matériel Nintendo pour les 2-3 prochaines années ?

Il existe de nombreuses variables, telles que le succès de la gamme de jeux en cours de Nintendo jusqu’en 2023, et s’il y a des baisses de prix ou d’autres révisions de modèle pour stimuler les ventes. Cela peut être fait, cela ne fait aucun doute, mais j’ai l’impression que cela pourrait être un peu trop loin.

tant de choses ont changé dans l’industrie du jeu vidéo depuis l’ère DS, notamment la popularité croissante des jeux mobiles, des services d’abonnement et même des jeux en nuage dans une certaine mesure

Pourtant, le fait que cela semble même possible à distance témoigne du concept de Switch et à quel point Nintendo a bien compris cette génération. Tant de choses ont changé dans l’industrie du jeu vidéo depuis l’ère DS, notamment la popularité croissante des jeux mobiles, des services d’abonnement et même des jeux en nuage dans une certaine mesure. La DS a révolutionné l’industrie aux côtés de la Wii, le concept de portable prenant de l’avance sur le boom des jeux sur smartphone/tablette. Le Switch a réussi dans ce cycle face à une puissante concurrence sur les consoles de salon – la valeur de deux générations – et aussi des appareils mobiles et tablettes de plus en plus abordables et impressionnants. L’attrait du concept, le design de Nintendo et bien sûr les jeux ont tous été des facteurs majeurs pour établir son succès.

Une chose dont nous sommes sûrs, c’est que, au pire, la Nintendo Switch sera finalement le deuxième système de jeu le plus vendu de la société, avec une chance de revendiquer la première place. C’est une réalisation qui a permis à Nintendo de rester au cœur du jeu et de la culture populaire pour longtemps.