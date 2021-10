Alors que l’Inde administre plus de 100 crores de doses de vaccin, ce que nous devons examiner à l’avenir

L’Inde n’a commencé la campagne de vaccination qu’à la mi-janvier

Doses de vaccin contre le coronavirus 100 crore : L’Inde a atteint le jalon de l’administration d’un total de 100 doses de vaccin crore lors d’une journée relativement sans incident, alors que moins de 80 doses de lakh avaient été administrées. Ce n’était pas unique, en soi, car l’Inde a égalé ce même nombre de doses en une seule journée à environ 20 autres occasions dans le passé, selon un rapport d’IE. Cependant, le résultat est encore énorme, car il s’agit du rythme le plus rapide auquel une campagne de vaccination a été entreprise non seulement en Inde, mais probablement dans le monde entier. Pour être juste, la Chine a administré presque deux fois plus de doses, mais elle a également commencé à vacciner sa population bien avant tout autre pays – en juin 2020, alors qu’elle n’avait même pas mené les essais de phase 3.

Pendant ce temps, l’Inde n’a commencé la campagne de vaccination qu’à la mi-janvier, au cours de laquelle l’approvisionnement en vaccin était limité, notamment en raison de la décision des États-Unis de restreindre l’exportation des matières premières nécessaires au vaccin. Cette pénurie a été le plus ressentie lorsque l’Inde faisait face à la deuxième vague de la pandémie, qui était la pire phase de coronavirus observée dans le monde.

Cependant, la situation est maintenant complètement différente, les doses étant disponibles à la demande. De plus, le pays a administré environ 50 à 60 doses de lakh la plupart des jours.

Maintenant, cependant, le pays, tout en célébrant cette réalisation, pourrait également se rappeler qu’il ne s’agit que d’une étape importante et non de l’objectif final. L’Inde doit vacciner l’ensemble de sa population adulte – environ 94 millions de personnes – et à ce titre, elle n’a atteint qu’un peu plus de la moitié du nombre de doses totales. À un moment donné, le pays devra vacciner l’ensemble de la population, et les vaccins pour les enfants de moins de 18 ans viennent tout juste d’être approuvés dans le pays. Par conséquent, il y a encore un long chemin à parcourir.

En dehors de cela, il est possible que des doses de rappel doivent être administrées en 2022, une éventualité à laquelle le pays doit être préparé. L’Inde devrait vacciner environ 70 à 80 % de sa population d’ici la fin de 2021. Cependant, cela pourrait également être le moment où les personnes qui ont reçu leurs doses en janvier ou février pourraient commencer à perdre leur immunité. Bien qu’il n’y ait pas encore eu de discussion sur la fréquence et le moment des doses de rappel, il y a de fortes chances que l’Inde doive également répéter le cycle de vaccination de tout le monde l’année prochaine.

De plus, le gouvernement ainsi que le peuple doivent également se rappeler que la vaccination est une arme qui ne fonctionnerait que si d’autres mesures comme les masques et la distanciation sociale sont suivies simultanément. Bien que les vaccins aient permis dans une certaine mesure de poursuivre une vie normale, si le protocole n’est pas suivi, cela pourrait annuler tout ce que le pays a pu gagner contre COVID-19.

