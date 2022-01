Alors que l’Inde atteint le cap de la vaccination de 145 cr, le Congrès rappelle au gouvernement Modi la promesse du 31 décembre

Le Congrès a attaqué le gouvernement Modi pour ne pas avoir tenu sa promesse de vacciner complètement toutes les populations éligibles contre le COVID-19 d’ici le 31 décembre. , le Centre avait promis de vacciner entièrement l’ensemble de la population d’ici la fin de l’année.

Le président national du Congrès indien de la jeunesse, Srinivas BV, a partagé aujourd’hui l’ancienne vidéo de la conférence de presse de Prakash Javadekar et a demandé : « Bonne année monsieur !! Une date limite pour la dose de rappel aussi ? »

Gaurav Pandhi, coordinateur national, Communications numériques et médias sociaux, Congrès, a déclaré: «Lorsque le BJP Govt a tenu une conférence de presse pour dire à Rahul Gandhi que la vaccination à 100% (double dose) de tous les Indiens sera terminée d’ici le 31 décembre 2021 et donc il ne pas besoin de sonner l’alarme encore et encore. gouvernement des menteurs ! »

Lorsque BJP Govt a tenu une conférence de presse pour dire à @RahulGandhi que la vaccination à 100 % (double dose) de tous les Indiens sera achevée d’ici le 31 décembre 2021 et qu’il n’a donc pas besoin de sonner l’alarme encore et encore. Gouvernement des menteurs ! https://t.co/SWae40onhk – Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) 1er janvier 2022

Hier, Rahul Gandhi avait également interrogé le gouvernement sur sa promesse de vaccin. « Le Centre avait promis de vacciner tout le monde avec deux doses de vaccins d’ici fin 2021. Aujourd’hui, l’année touche à sa fin. Le pays est encore loin du vaccin. Une autre rhétorique mord la poussière », a-t-il déclaré sur Twitter.

Modi Govt a déclaré à plusieurs reprises que d’ici la fin de cette année en décembre, le gouvernement indien achèverait le programme de vaccination en vaccinant chaque Indien avec des doses doubles. Mais comme d’habitude, cette promesse de PM Modi s’est également avérée être un mensonge. – Congrès du Rajasthan Pradesh Sevadal (@SevadalRJ) 31 décembre 2021

D’autre part, les dirigeants du BJP ont félicité aujourd’hui le Premier ministre Modi pour avoir mené la plus grande campagne de vaccination et atteint le cap des 145 crores. « Nous avons franchi le cap des 145 crores de vaccination ! Merci Shri Narendra Modi Ji pour avoir administré la plus grande campagne de vaccination. Mes sincères remerciements à nos médecins, scientifiques et prestataires de soins de santé, pour avoir fait preuve d’un courage, d’une détermination et d’une détermination incroyables en 2021 », a déclaré le porte-parole du BJP, Sambit Patra.

Nous avons franchi le cap des 145 crores de vaccination ! Merci Shri @narendramodi Ji pour avoir administré la plus grande campagne de vaccination. Mes sincères remerciements à nos médecins, scientifiques et prestataires de soins de santé, pour avoir fait preuve d’un courage, d’une détermination et d’une détermination incroyables en 2021. pic.twitter.com/zgfemivM70 – Sambit Patra (@sambitswaraj) 31 décembre 2021

Le Centre a commencé l’inscription des enfants du groupe d’âge 15 à 18 ans à partir d’aujourd’hui sur le portail COWIN. La vaccination commencera à partir du 3 janvier.

