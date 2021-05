Alors que l’Inde se démène pour commencer la phase 3 de la vaccination contre le COVID-19, plusieurs défis pèsent sur la campagne de vaccination

Cinquante autres vaccins sont en préparation, et plusieurs d’entre eux en sont aux dernières étapes, a-t-il ajouté.

Campagne de vaccination en Inde: Peu de temps après que la pandémie a frappé le monde l’année dernière, des scientifiques du monde entier ont commencé à travailler sur des vaccinations pour prévenir les infections au COVID-19. Dans le monde, pas moins de 250 vaccins candidats étaient en cours de développement, dont au moins 10 ont reçu une approbation d’urgence dans différents pays. En fait, la plupart de ces vaccins utilisent deux technologies différentes qui n’avaient pas été utilisées dans les vaccins pour l’homme auparavant, selon l’expert Dr Virander Singh Chauhan. Dans un article publié dans IE, le Dr Chauhan a déclaré que les vaccins à ARNm de Pfizer-BioNTech et Moderna, et le milieu vecteur viral d’AstraZeneca-Oxford et de Sputnik V sont de nouvelles technologies.

En dehors de cela, les vaccins Covaxin de Bharat Biotech, Johnson et Johnson et les vaccins chinois Sinopharm et Sinovac utilisent la technologie commune des virus inactivés. Il a ajouté que tous ces vaccins sont sûrs et efficaces pour protéger les individus contre les infections graves et les décès. Cependant, ils n’empêchent pas nécessairement les infections.

Cinquante autres vaccins sont en préparation, et plusieurs d’entre eux en sont aux dernières étapes, a-t-il ajouté.

Cependant, malgré tant de vaccins en cours de développement à travers le monde, il y a encore une pénurie de vaccins dans le monde. Il y a plusieurs facteurs à cela, selon le Dr Chauhan, l’un d’entre eux étant qu’environ 700 millions de personnes doivent être vaccinées, chacune nécessitant environ deux injections. Cela signifie que la demande de vaccins est très élevée. De plus, quelques pays riches ont commandé ou stocké environ 80% des vaccins disponibles, alors même qu’ils ne représentent collectivement qu’environ 20% de la population mondiale. Ce fossé est encore plus béant étant donné que même l’initiative COVAX de l’OMS, entre autres, pour fournir des vaccins aux pays pauvres n’a conduit qu’à environ 1% de la population africaine à recevoir des vaccins.

En dehors de cela, des rapports ont récemment fait état de l’approbation du vaccin de Pfizer pour la vaccination des personnes âgées de 12 à 16 ans, les vaccins Moderna et Johnson et Johnson étant également sur le point d’obtenir des approbations. Cela indique que le monde occidental a peuplé sa population adulte de manière significative et envisage maintenant de passer à l’inoculation des enfants et peut-être même des bébés. Cela conduirait à un accès encore plus difficile aux doses de ces vaccins sur le marché libre.

Pendant ce temps, l’option de vaccin la plus abordable à ce jour – le vaccin AstraZeneca – n’a pas été approuvée par la FDA américaine. Le Brésil a refusé l’approbation du Spoutnik V de la Russie, tandis que les pays occidentaux n’ont pas encore approuvé les vaccins développés en Chine. Un examen critique de tous les vaccins est nécessaire pour que tous les vaccins sûrs et efficaces puissent être approuvés et ajoutés au pool de vaccins pouvant être utilisés pour les campagnes de vaccination dans le monde entier.

Pendant ce temps, l’Inde est confrontée à une deuxième vague agressive du virus, a-t-il déclaré, ajoutant que l’on craignait que le virus mute et devienne encore plus dangereux, devenant finalement un problème mondial s’il n’est pas contrôlé rapidement. En dehors de cela, le «système de santé intrinsèquement fragile» du pays est maintenant confronté à une pression sans précédent, et le pays fait face à un manque criant d’oxygène médical. De plus, alors que l’Inde est passée à la troisième phase de sa campagne, visant désormais à vacciner l’ensemble de sa population adulte, cette campagne ambitieuse ne peut pas être soutenue par l’infrastructure de la chaîne d’approvisionnement présente dans le pays.

En termes absolus, l’Inde a administré le troisième plus grand nombre de doses au monde, mais elle n’a pu fournir la première dose qu’à environ 13% de sa population, alors qu’environ 2% seulement de la population a été entièrement vaccinée. Cela contraste fortement avec de nombreux autres pays où plus de la moitié de la population adulte a été vaccinée.

Cela est vrai même si l’Inde est considérée comme la plaque tournante de la fabrication de vaccins, surtout après avoir fourni de nombreuses doses à différents pays plus tôt cette année. Cependant, la fabrication de vaccins est un processus qui prend du temps, a déclaré le Dr Chauhan. La production de vaccins dépend d’un approvisionnement continu en matières premières, qui sont actuellement pour la plupart importées d’autres pays. De plus, l’ensemble du processus ne peut pas être accéléré et par conséquent, la montée en puissance de la production par les fabricants prendrait au moins deux à trois mois même avec la disponibilité des fonds, ce qui signifie que ce resserrement devrait se maintenir au cours des prochains mois, si les vaccins ne sont pas importés. en grand nombre. Cette option, a-t-il dit, doit être examinée rapidement, mais aussi avec soin.

