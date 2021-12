Alors que l’intérêt pour la finance décentralisée culmine, ce projet peut avoir le package DeFi 2.0 complet

Avec des échanges natifs entre chaînes et des APY Bitcoin très attrayants, Thorwallet offre une interface utilisateur facile à utiliser avec tous les accompagnements ce Noël.

Alors que nous approchons de la fin d’une année spectaculairement explosive pour la croissance de la technologie DeFi et de la blockchain en général, l’intérêt et l’investissement dans l’industrie sont à un niveau record. Les institutions continuent d’explorer Bitcoin et Ethereum comme principaux actifs d’investissement, mais les solutions financières décentralisées sont également devenues des forces importantes avec lesquelles il faut compter ; En apportant l’inclusion financière à des millions de personnes non bancarisées dans le monde, les produits DeFi permettent aux gens du monde entier de débloquer de nouvelles sources de revenus indépendantes alors que l’économie mondiale continue de lutter contre les conséquences du COVID-19.

En examinant l’infrastructure de la blockchain, plusieurs blockchains populaires ont augmenté à la fois en termes de capacités et de taille de l’écosystème au cours des derniers mois ; THORchain en est un exemple et, ayant progressivement étendu sa portée au sein de l’industrie, le protocole blockchain basé sur Cosmos abrite aujourd’hui une variété de projets passionnants offrant une multitude de services DeFi et de cryptographie.

THORWallet repousse les limites des produits DeFi 2.0

Parmi les nombreuses solutions innovantes construites sur THORchain, citons THORWallet, un portefeuille non dépositaire qui cherche à plaire à la fois aux utilisateurs puissants de DeFi et aux consommateurs grand public avec 2 applications mobiles distinctes disponibles au public. Les deux produits THORWallet offrent des expériences utilisateur riches en fonctionnalités et une exposition à DeFi, avec des comptes d’épargne multi-chaînes, des capacités d’approvisionnement en liquidités et des échanges d’actifs synthétiques – quelques-unes des nombreuses choses proposées ; l’application de vente au détail supprime certains des attributs les plus complexes de l’application THORWallet, mais continue d’élargir l’accès à la grande majorité des avantages proposés.

THORWallet a été créé pour compléter la fonctionnalité inter-chaînes de THORchain et les utilisateurs de l’application THORWallet peuvent échanger des jetons de couche 1 tels que Bitcoin et Ethereum de manière complètement décentralisée sans intermédiaires. Cela améliore considérablement les options d’échange disponibles sur de nombreuses autres plateformes de blockchain populaires qui n’offrent que des actifs encapsulés, tout en conservant la garde des actifs natifs. Ce faisant, THORWallet peut également offrir aux utilisateurs un moyen d’obtenir un retour sur leur Bitcoin tout en conservant la garde complète de leurs actifs à tout moment.

Financement précédent et suivant MISO IDO

L’équipe THORWallet a levé avec succès plus de 3,4 millions de dollars lors de tours privés dirigés par THORchain, Fomocraft, Nine Realms, 0x Ventures et plusieurs autres fonds de premier plan dans l’espace d’investissement blockchain. Le jeton multi-utilitaire TGT natif de THORWallet sert à diverses fins au sein de l’écosystème THORWallet, telles que le fonctionnement des nœuds et comme outil de gamification et d’incitations communautaires, telles que les parachutages, ainsi que pour débloquer des fonctionnalités premium pour les utilisateurs.

Ayant déjà conclu la première phase de sa vente publique de jetons sur THORStarter, qui s’est vendue en un peu plus d’une minute, la phase 2 de la vente publique de jetons aura lieu à Sushi MISO le 20 décembre 2021. Les détenteurs de jetons peuvent actuellement miser leur TGT, avec des taux de participation unilatéraux de 800% et 1200 % pour le pool eth-tgt, respectivement.

« Nous sommes reconnaissants d’avoir reçu un intérêt et un soutien considérables de la part de fonds réputés et du public et nous sommes ravis d’ouvrir les portes aux futurs utilisateurs de THORWallet avec le prochain MISO IDO. L’écosystème THORchain continue de croître rapidement et nous sommes fiers d’être l’un des projets à l’origine de cette croissance. » – Marcel Harmann, co-fondateur et PDG de THORWallet.