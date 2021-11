Alors que l’intérêt pour l’énergie de fusion s’enflamme, Helion décroche 500 millions de dollars du PDG d’OpenAI, co-fondateur de Facebook

Le co-fondateur et directeur de la technologie d’Helion Chris Pihl (à gauche) et le fondateur et PDG David Kirtley dans leurs installations de Redmond, Washington (Photo Helion)

La société d’énergie de fusion Helion a levé 500 millions de dollars en capital-risque, avec la possibilité d’un financement supplémentaire de 1,7 milliard de dollars si des jalons clés sont atteints au cours des mois et des années à venir.

La société utilisera le nouveau capital pour construire Polaris, son générateur de fusion version 7.0 qui sera hébergé dans une installation en construction à Everett, Washington. Les responsables de Helion s’attendent à ce qu’il s’agisse de la première installation de démonstration d’électricité de fusion au monde lorsqu’elle sera opérationnelle en 2024. Le financement supplémentaire permettrait à l’entreprise de commercialiser la technologie.

L’investissement est notable non seulement parce qu’il s’agit d’un énorme chèque pour l’entreprise, mais aussi comme indicateur de la confiance croissante dans le potentiel de l’énergie de fusion pour enfin tenir la promesse de générer une énergie théoriquement illimitée et sans carbone. Les négociations tendues actuellement en cours lors des pourparlers sur le climat de la COP26 de l’ONU démontrent le besoin désespéré de davantage d’alternatives aux combustibles fossiles.

« La quantité croissante de financement qui va dans l’infusion – et pas seulement nous, mais d’autres – cela vous montre qu’il y a beaucoup de gens intelligents qui regardent l’espace de fusion et disent: » Hé, il y a de vrais progrès qui se produisent ici « », a déclaré Helion fondateur et PDG David Kirtley.

Cela inclut TAE Technologies, basée en Californie, qui a levé deux tours cette année pour un total estimé à 410 millions de dollars, ainsi que General Fusion en Colombie-Britannique, qui a annoncé un accord de 78 millions de dollars en janvier. Zap Energy de Seattle, l’un des nouveaux acteurs de la fusion, a décroché 27,5 millions de dollars en mai. Il existe au moins 42 entreprises d’énergie de fusion dans le monde, dont beaucoup sont situées aux États-Unis

L’équipe Helion à son nouveau siège social à Everett, Washington. La société construit une installation de 25 000 pieds carrés dans la ville qui abritera son générateur de fusion de septième génération. (Photo Hélion)

Les leaders technologiques du nord-ouest du Pacifique ont montré leur soutien à la fusion. Breakthrough Energy Ventures de Bill Gates a investi dans Commonwealth Fusion Systems, basé au Massachusetts ; Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a soutenu General Fusion ; et TAE a trouvé le soutien de feu Paul Allen, qui a cofondé Microsoft avec Gates.

La série E d’Helion a été dirigée par Sam Altman, PDG d’OpenAI, ancien président de Y Combinator et président du conseil d’administration d’Helion. Les investisseurs existants, dont le co-fondateur de Facebook Dustin Moskovitz, Mithril Capital et Capricorn Investment Group, ont également participé au tour. La société a été lancée il y a près d’une décennie et a déjà levé 72 millions de dollars en capital-risque et 5 millions de dollars en subventions gouvernementales.

L’idée de créer de l’énergie sur Terre grâce à la fusion de noyaux remonte à des décennies, et le Soleil est une machine à fusion massive. Alors pourquoi la technologie a-t-elle mis autant de temps pour arriver ici ?

« Cela s’est avéré être beaucoup, beaucoup plus difficile que nous ne le pensions », a déclaré Chris Hansen, chercheur à l’Université de Washington travaillant sur la fusion. « Les conditions dont vous avez besoin pour permettre à la fusion de se produire et de générer de l’énergie sont simplement extrêmement, extrêmement difficiles. »

Un ingénieur Hélion. (Photo Hélion)

Pendant des années, les scientifiques ont prédit que l’énergie de fusion produite par l’homme n’était que dans quelques années, mais ce jour ne semblait jamais arriver.

Kirtley lui-même a prédit en 2013 qu’il aurait une conception qui pourrait être déployée commercialement d’ici 2019. Un financement limité a entravé les efforts d’Helion, a-t-il déclaré. Mais au fil des ans, Helion a continué à progresser. Il a développé une technologie qui crée un champ magnétique pulsé à haute intensité nécessaire pour générer les conditions de la fusion. Plus tôt cette année, la société a déclaré qu’il s’agissait de la première installation commerciale à dépasser les 100 millions de degrés Celsius dans son prototype de générateur – une référence importante pour soutenir la fusion.

Il y a encore des défis à relever. Le système de fusion d’Helion utilise du deutérium, également appelé hydrogène lourd, et un isotope d’hélium comme combustible. La température idéale pour sa fusion est de 200 millions de degrés Celsius, bien qu’elle fonctionne à des températures beaucoup plus basses. Et si cela semble vraiment chaud, ça l’est. Le centre du soleil est un doux 15 millions de degrés, par comparaison. Cela dit, l’entreprise a pu continuer à augmenter sa capacité thermique tout en développant de nouveaux générateurs.

Le plus gros obstacle technique, a déclaré Kirtley, concerne le recyclage du carburant. Le processus d’Helion consiste à injecter le carburant dans le système, à créer une fusion qui est directement convertie en électricité, à épuiser le carburant, à séparer les isotopes d’hélium et à répéter le processus. Cette boucle prend actuellement 10 minutes. L’objectif est de réduire cela à une fois par seconde. Les ingénieurs d’Helion ont pu accélérer le processus à plus petite échelle et doivent maintenant l’accélérer.

L’entreprise travaille également à renforcer sa capacité à fabriquer l’électronique et les matériaux utilisés dans les générateurs. Bien que cela nécessite une plus grande empreinte immobilière et plus d’employés, l’espoir est que la stratégie aidera Helion à éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Kirtley s’attend à ce que l’effectif actuel de 63 employés fasse plus que doubler pour atteindre 130 d’ici 2024. Ils vont embaucher du personnel technique qualifié, des techniciens, des machinistes, des ingénieurs et d’autres scientifiques.

« Ce financement permet de construire l’équipe, de construire la fabrication et de construire ce système de générateur Polaris », a-t-il déclaré. Parce que l’éolien, le solaire et l’hydroélectricité ne suffiront pas à sevrer le monde des énergies fossiles.

« Nous avons besoin de nos centres de données et de nos usines et de nos stations de recharge pour camions Tesla alimentés par une électricité à l’échelle industrielle, propre et sans carbone », a déclaré Kirtley, « et la fusion, selon nous, est cette réponse. »