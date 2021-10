Alors que l’ordre du jour de Biden échoue, l’ordre du jour éveillé va augmenter: Ramaswamy

« Woke, Inc. » L’auteur Vivek Ramaswamy a déclaré que plus les retombées des politiques intérieure et étrangère du président Joe Biden se déroulaient, plus l’administration augmenterait son programme de veille sur « Tucker Carlson ce soir ».

« Plus nous voyons d’inflation, plus nous constatons de pénuries d’approvisionnement et de commerce, plus nous voyons de catastrophes de politique étrangère, plus vous verrez l’administration Biden parler de racisme ou de misogynie, ou de fanatisme ou autre comme moyen de changer le sujet », a-t-il déclaré. « L’administration Biden utilise et projette ces valeurs progressistes comme un écran de fumée pour détourner la responsabilité de leurs échecs politiques réels. »

« Marquez mes mots », a-t-il déclaré.

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DU JOUET : LES COULOIRS DANS LES PORTS VA PRENDRE « BEAUCOUP, BEAUCOUP » DE MOIS POUR DÉCONGÉRER

« Vous l’avez vu en Afghanistan, par exemple. Vous avez les talibans qui arrivent au pouvoir. Vous avez de vrais terroristes qui arrivent au pouvoir dans un endroit que nous avons quitté il y a quelques mois à peine. Et pourtant, la chose dont nous parlons en fait Merrick Garland est le terrorisme domestique sous la forme de parents qui protestent en fait contre la façon dont leurs enfants sont enseignés à l’école. [It’s] un exemple classique de changement de sujet »

Ramaswamy a supposé que les retombées économiques amèneraient la section « Occuper Wall Street » à gauche à détourner la conversation de l’éveil.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Alors que vous commencez à voir une récession économique et des conséquences économiques dans ce pays, lorsque vous commencez à voir de l’inflation, lorsque vous commencez à voir les prix du gaz augmenter, je pense que nous allons en fait assister à la montée de la gauche Occupy Wall Street. revenez et dites que nous, à gauche, devons recommencer à discuter des inégalités économiques, au lieu de parler de racisme, de misogynie et de fanatisme. »

« Et vous savez quoi ? Je pense que ça va être une bonne chose pour la gauche. Je pense que ça va être une bonne chose pour ce pays parce que c’est finalement ce sur quoi la gauche et la droite devraient se disputer. »