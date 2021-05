Alors que McConnell se prépare à l’obstruction, 43% des électeurs républicains disent préférer le bipartisme

La semaine dernière, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a clairement indiqué ce qu’il espérait faire ce mandat: faire obstruction à l’administration du président Joe Biden de la même manière qu’il a entravé celle du président de l’époque, Barack Obama.

«Je me concentre à cent pour cent sur l’arrêt de cette nouvelle administration», a déclaré McConnell lors d’une conférence de presse. «Ce que nous avons au Sénat des États-Unis, c’est l’unité totale de Susan Collins à Ted Cruz en opposition à ce que la nouvelle administration Biden essaie de faire à ce pays.» McConnell a ensuite légèrement mis en garde ses commentaires, notant: «Je suis impatient d’arrêter l’agenda de Biden – en fonction de ce que c’est.»

Selon une enquête menée par Vox et Data for Progress avant les commentaires de McConnell, certains électeurs républicains ne veulent pas nécessairement que les législateurs le fassent. Au lieu de cela, ils maintiennent un accent sur le bipartisme qui est conforme aux enquêtes précédentes – et qui semble de plus en plus intenable au Congrès actuel.

Selon ce sondage, 68% de toutes les personnes, y compris 43% des républicains, ont déclaré qu’il était plus important pour les membres du Congrès du GOP de trouver des moyens de travailler avec Biden plutôt que de refuser de faire des compromis. Pendant ce temps, 50% des républicains ont déclaré qu’ils étaient en faveur des républicains refusant de faire des compromis, tandis que 7% n’étaient pas sûrs. Cette ventilation témoigne d’une préférence générale pour le bipartisme que les électeurs ont également exprimée dans les sondages dans le passé: dans un sondage de Monmouth en janvier dernier, 71% de tous les électeurs ont également souligné qu’ils voulaient que les républicains travaillent avec Biden, dont 41% des républicains. .

Les commentaires de McConnell, cependant, montrent à quel point le bipartisme sur les politiques clés progresse réellement et pourquoi les démocrates ont déjà utilisé la réconciliation budgétaire comme moyen de transmettre unilatéralement l’aide aux coronavirus. En raison de l’opposition républicaine, les démocrates pourraient devoir utiliser à nouveau les mêmes méthodes pour d’autres priorités telles que l’infrastructure et la garde d’enfants.

Déjà, les républicains ont proposé une offre d’infrastructure beaucoup plus restreinte que ce que la Maison Blanche a proposé: alors que l’administration Biden entreprend de faire avancer un projet de loi d’infrastructure de 2 billions de dollars comprenant un financement considérable pour les routes, les ponts et le haut débit, qui serait payé par les augmentations d’impôts sur les particuliers et les sociétés riches, les républicains du Sénat ont reculé devant les rémunérations et ont contré avec une proposition d’environ 570 milliards de dollars.

Il convient de noter qu’il existe un certain appétit pour un compromis bipartisan, même si les deux parties doivent encore concilier les différences clés. La sénatrice Shelley Moore Capito (R-WV) a récemment déclaré que les républicains Politico étaient prêts à aller plus haut que leur offre initiale, et McConnell a suggéré que son plafond est de 800 milliards de dollars. Dans le même temps, les démocrates tentent de déterminer s’ils ont les votes pour leur propre proposition, compte tenu des préoccupations soulevées par le sénateur Joe Manchin (D-WV) au sujet des dispositions fiscales, ce qui complique encore les choses.

Pourtant, dans l’ensemble, les perspectives de bipartisme sont sombres – en particulier sur d’autres questions, notamment la législation sur le droit de vote, la réforme de l’immigration et le contrôle des armes à feu, sur lesquelles les républicains ont également signalé depuis longtemps un refus. L’état actuel du Congrès, en fin de compte, suggère que les législateurs pourraient ne pas être en mesure de travailler de la manière bipartite que de nombreux électeurs probables souhaitent, étant donné les plans d’obstruction déclarés des républicains et les espoirs des démocrates d’adopter des politiques plus ambitieuses.

Le sondage Vox / DFP a été mené du 30 avril au 2 mai auprès de 1 402 électeurs probables et avait une marge d’erreur de 3 points de pourcentage.

Les notes les plus élevées de Biden sont sur la pandémie

Cette enquête a également révélé que les notes les plus élevées du président Biden – à travers les lignes de parti – proviennent de sa gestion de la pandémie, que 61% des personnes approuvent dans l’ensemble.

Dans le sondage, Biden a environ 50 pour cent d’approbation sur la plupart des questions, y compris en ce qui concerne ses efforts sur l’emploi et l’économie (50 pour cent), son travail sur les relations raciales et raciales (47 pour cent), les politiques sur l’environnement (51 pour cent). ) et œuvrer à l’unification du pays (48%). Ses plus faibles chiffres d’approbation étaient liés à son approche de la fiscalité (42%).

Les taux de désapprobation de Biden sur ces sujets, quant à eux, oscillent entre 30 et 45%, avec les plus fortes désapprobations sur son approche de la fiscalité (44%) et de l’unification du pays (41%.) Sur les autres questions, 39% des personnes désapprouvent son travail sur l’emploi et l’économie, 32 pour cent désapprouvent ses efforts sur la pandémie, 39 pour cent désapprouvent sa gestion des relations raciales et raciales et 35 pour cent désapprouvent sa gestion de l’environnement.

La réponse de Biden à la pandémie – qui a inclus l’adoption d’un paquet de secours massif contre les coronavirus et l’objectif de distribuer au moins une dose de vaccin à 70% des adultes d’ici le 4 juillet – a obtenu le taux d’approbation le plus élevé de la part des membres de toutes les parties, y compris les républicains, de les problèmes testés. Ses politiques de pandémie ont reçu 85% de l’approbation des démocrates, 55% des indépendants et 37% des républicains. À l’inverse, sur des questions telles que l’emploi et l’économie et le travail d’unification du pays, Biden n’a reçu que 19% et 18% du soutien des républicains.

Ces résultats sont cohérents avec un récent sondage AP-NORC dans lequel Biden avait une cote d’approbation globale de 63%, 71% des personnes soutenant son travail sur la pandémie.

Dans l’ensemble, le sondage DFP révèle également que 49% des personnes pensent que Biden gouverne à la fois pour les démocrates et les républicains, tandis que 42% pensent qu’il défend un programme partisan, depuis que le soulagement des coronavirus est passé sans le soutien du GOP.

Les électeurs donnent la priorité à l’économie et à la réduction des coûts des soins de santé

À l’avenir, les électeurs sont probablement plus intéressés par le renforcement de l’économie du pays (81%), la garantie de la solidité financière du système de sécurité sociale (76%), la lutte contre la pandémie (75%), la réduction des coûts des soins de santé et des médicaments sur ordonnance ( 74%) et la réduction de la criminalité (73%).

Ces cinq questions étaient les plus susceptibles d’être classées comme une priorité absolue parmi une liste de 20 domaines qui ont été étudiés. Mais de nombreuses autres questions ont également été jugées prioritaires par une majorité de personnes, notamment la protection des droits de vote (72%), le traitement de la question de l’immigration (71%), la réduction de la violence armée (63%) et l’amélioration de la système éducatif (63 pour cent).

Ces notes différaient également selon les partis politiques: pour les républicains, les principales priorités étaient le renforcement de l’économie nationale (85%), le traitement de la question de l’immigration (81%) et la réduction de la criminalité (80%). Pour les indépendants, ils prenaient des mesures pour rendre le système de sécurité sociale solide financièrement (75%), renforcer l’économie nationale (75%) et réduire les coûts des soins de santé et des médicaments sur ordonnance (74%). Et pour les démocrates, ils faisaient face à l’épidémie de coronavirus (85%), renforçaient l’économie du pays (81%) et réduisaient la violence armée (80%).

Dans l’ensemble, les électeurs probables étaient plus susceptibles de croire que leur propre parti était plus à même de répondre aux priorités qui leur tenaient à cœur. Soixante-seize pour cent des démocrates étaient plus susceptibles de faire confiance à leur propre parti pour renforcer efficacement l’économie, par exemple, tandis que 84 pour cent des républicains ont dit la même chose du GOP.

Sur des questions telles que l’augmentation du salaire minimum, l’amélioration de l’accès aux congés payés et à la garde d’enfants, et la lutte contre le changement climatique, cependant, un cinquième ou plus des républicains étaient plus susceptibles de faire confiance aux démocrates sur la question, une proportion plus élevée que dans d’autres domaines. Environ un quart des démocrates ont également déclaré qu’ils faisaient davantage confiance aux républicains lorsqu’il s’agissait de renforcer l’armée.

Le Congrès et la Maison Blanche ont un programme chargé pour aller de l’avant, y compris le plan américain pour l’emploi, axé sur les infrastructures et le changement climatique; le plan américain pour les familles, axé sur la garde des enfants, la pré-K universelle et les congés payés; réforme de la police; droit de vote; le contrôle des armes; et la réforme de l’immigration.

Compte tenu des efforts républicains en cours pour réduire ou contrecarrer plusieurs de ces mesures – et la dissidence au sein du caucus démocrate sur certaines de ces questions – on ne sait pas exactement dans quelle mesure ce mandat sera avancé.