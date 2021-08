Alors que Nassar passe des milliers de dollars en prison, ses victimes reçoivent 8 $ par mois ⋆ 10z viral

L’agresseur sexuel condamné et ancien médecin de l’équipe de gymnastique des États-Unis, Larry Nassar, doit toujours à cinq de ses survivants près de 58 000 $ en dédommagement. Pendant ce temps, il a déposé plus de 12 000 $ sur son compte de détenu au cours des trois dernières années et demie qu’il a passées derrière les barreaux.

Une requête déposée mercredi par le ministère américain de la Justice a confirmé que Nassar avait reçu des dépôts monétaires sur son compte de détenu pour un total de 12 825 $. Ce total comprenait un chèque de relance de 600 $ émis en janvier 2021 et un chèque de relance de 1 400 $ émis en mars 2021. Bien que le solde de son compte soit maintenant d’un peu plus de 2 000 $, selon le dossier du procureur américain adjoint Joel Fauson – alors comment Nassar a-t-il dépensé l’autre 10 500 $ ?

Mercredi, le président du comité judiciaire du Sénat, Dick Durbin, D-Ill., et le membre de haut rang Chuck Grassley, R-Iowa, ont appelé le Bureau des prisons à veiller à ce que les survivants de Nassar reçoivent une restitution appropriée.

RUPTURE: Après que @washingtonpost a signalé que la mauvaise gestion des comptes des détenus par le Bureau of Prison pourrait abriter des fonds dus aux victimes de crimes, le président @SenatorDurbin et le membre de classement @ChuckGrassley exigent que le BOP veille à ce que les victimes de Larry Nassar reçoivent un dédommagement adéquat. pic.twitter.com/Zfkof3YAks – Commission judiciaire du Sénat (@JudiciaryDems) 5 août 2021

« Des rapports récents selon lesquels le BOP ne parvient peut-être pas à garantir que les victimes de l’ancien médecin américain de gymnastique Larry Nassar reçoivent des milliers de dollars de dédommagement soulèvent de nouvelles inquiétudes urgentes concernant le traitement par le BOP des comptes des détenus et la mesure dans laquelle les comptes peuvent être utilisés de manière inappropriée pour abriter des fonds. dus aux victimes de crimes », ont écrit les sénateurs. « Ces rapports sont profondément troublants. … Dans la mesure où Nassar a les ressources nécessaires pour effectuer des paiements à ses victimes, il doit remplir ces obligations. »

En 2017, Nassar a plaidé coupable d’avoir possédé des images d’abus sexuels sur des enfants, et en 2018, il a plaidé coupable d’avoir abusé sexuellement de 10 mineurs, bien qu’il ait été accusé d’avoir agressé des centaines de femmes. Nassar purge une peine de 175 ans pour ses crimes.

Nassar n’a payé qu’environ 8,33 $ par mois pour ses frais de condamnation, pour un total de 300 $ depuis décembre 2017. La semaine dernière, le solde actuel du compte détenu de Nassar était de 2 041,57 $. Cela signifie que Nassar a payé le minimum absolu possible, tout en dépensant 10 500 $ non comptabilisés.

Bien que Nassar doive environ 60 000 $, un nouveau rapport du Washington Post a confirmé que le Bureau des prisons n’a exigé que Nassar paie environ 300 $ pour les amendes imposées dans le cadre de sa condamnation en 2017. Selon des documents judiciaires, «[f a person obligated to provide restitution, or pay a fine, receives substantial resources from any source, including inheritance, settlement or other judgement, during a period of incarceration, such person shall be required to apply the value of such resources to any restitution or fine.”

In June, the Washington Post reported a pattern of federal prison inmates keeping large amounts of money in government-run deposit accounts.

“The program run by the BOP has long frustrated and angered law enforcement officials from other agencies, who say it poses significant risks for abuse, money laundering and corruption, yet the agency, already plagued with staffing and management problems, has for years resisted efforts to change it because its leaders maintain they are already diligent about making inmates pay what they owe,” the Post’s Devlin Barrett wrote.

The motion calls on courts to order the BOP to turn over funds in Nassar’s account.

Federal agencies continue to let down Nassar victims. Last month, a DOJ inspector general’s report found that the FBI completely bungled an investigation into allegations against Nassar, handing the disgraced doctor hundreds of opportunities to continue abusing women.