Alors que New York se prépare à rouvrir complètement les écoles, Cuomo suggère que des vaccinations pourraient être nécessaires ⋆ .

New York pourrait envisager de rendre obligatoire le vaccin COVID-19 pour les étudiants éligibles si le gouvernement fédéral donne l’approbation totale à Pfizer, a déclaré lundi le gouverneur Andrew Cuomo.

Actuellement, le vaccin Pfizer est administré dans le cadre de l’approbation d’utilisation d’urgence que la Food and Drug Administration des États-Unis a donnée en décembre. Ce niveau d’acceptation ne permet pas aux juridictions de faire de la vaccination une exigence.

Il y a deux semaines, Cuomo a déclaré que les conseils d’administration de l’Université d’État de New York et de l’Université de la ville de New York exigeraient que ses étudiants reçoivent le vaccin s’ils voulaient suivre des cours en personne à l’automne.

Cuomo a déclaré aux journalistes qu’il comprenait que l’exiger serait controversé. Il a comparé cela à une décision prise par l’État il y a quelques années en exigeant la vaccination contre la rougeole après une épidémie.

«Il y a des gens qui n’ont jamais renvoyé leur enfant à l’école parce qu’ils étaient contre le vaccin», a déclaré le gouverneur.

Le 7 mai, Pfizer et son partenaire BioTech SE ont annoncé qu’ils cherchaient à obtenir une approbation complète pour les personnes âgées de 16 ans et plus.

Une telle étape oblige les entreprises à soumettre des mois de données sur les millions de vaccins administrés aux fonctionnaires fédéraux pour examen.

«Nous sommes impatients de travailler avec la FDA pour terminer cette soumission continue et soutenir leur examen, dans le but d’obtenir l’approbation réglementaire complète du vaccin dans les mois à venir», a déclaré le président-directeur général de Pfizer, Albert Bourla, dans un communiqué au début du mois. la soumission.

Quelques jours à peine après cette annonce, la FDA a étendu l’autorisation d’utilisation d’urgence de Pfizer aux adolescents âgés de 12 à 15 ans.

Les entreprises ont déclaré qu’elles prévoyaient de déposer une demande d’approbation finale pour ce groupe d’âge une fois que les six mois de données requises seront respectés après que les plus jeunes receveurs aient reçu leurs deuxièmes doses.

Le problème des vaccins est survenu lorsque le gouverneur a reçu des questions sur les responsables de la ville de New York qui ont déclaré qu’il n’y aurait pas d’option d’apprentissage virtuel disponible pour la prochaine année scolaire, qui commence en septembre.

Le maire Bill de Blasio a déclaré que l’apprentissage à distance ne peut pas accomplir tout ce dont les familles ont besoin dans les écoles.

«Nous le faisons pour nos enfants parce que c’est la meilleure façon d’éduquer nos enfants, de les soutenir académiquement, de les soutenir émotionnellement», a déclaré de Blasio aux journalistes. «Nous le faisons pour eux.

«Mais permettez-moi aussi de parler des parents. J’ai parlé à tant de parents qui ont fait de leur mieux pour être des enseignants à domicile. Ils ont fait de leur mieux pour soutenir leurs enfants. Ils ont fait de leur mieux pour concilier travail et autres obligations. Ils sont également prêts pour une pause.

Cuomo a déclaré qu’il prévoyait de publier une politique à l’échelle de l’État avant le début de la nouvelle année scolaire.

«Nous devons retourner à l’école», a déclaré le gouverneur. «Sur la trajectoire actuelle, il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas ouvrir des écoles dans tout l’État en septembre.»