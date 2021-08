Alors que Newsom se souvient, les entreprises fuyant la Californie sur le double ⋆ 10z viral

Les électeurs californiens ont commencé à voter lors de leur deuxième rappel au poste de gouverneur et leur premier en 18 ans, décidant s’il fallait donner au gouverneur démocrate Gavin Newsom un nouveau souffle dans sa vie politique. Le sondage montre le rappel sur le fil d’un couteau. Au moment d’écrire ces lignes, « Oui » – à supprimer – mène de peu avec 48% des Californiens interrogés, tandis que 46% prévoient de voter « Non ». Les deux sont dans la marge d’erreur du sondage.

Si le rappel est adopté, celui qui a le plus de voix sur la deuxième question remplacera Newsom, avec l’animateur de talk-show radio conservateur de longue date Larry Elder en tête avec une avance de 11%.

J’étais candidat à l’Assemblée de l’État de Californie lors de la dernière élection de rappel réussie en octobre 2003, et cinq mois plus tard, j’ai remporté l’élection primaire républicaine. J’ai donc déjà vu ce film, et bien que les choses ne semblent pas aussi mauvaises pour Newsom que pour le gouverneur Gray Davis, quelques vents contraires pourraient voir le bastion bleu le plus peuplé du pays élire un gouverneur conservateur réfléchi avec aussi peu que 20 pour cent des voix.

Les pièges politiques pour Newsom sont de tous les côtés. Ils incluent le taux de criminalité en plein essor de l’État, le sans-abrisme généralisé dans les rues, un réseau électrique crachotant trop dépendant de sources d’énergie verte peu fiables et un exode constant de personnes et d’emplois vers d’autres États, la Californie perdant un siège à la Chambre des États-Unis pour la première fois depuis devenir un État en 1850.

Newsom est devenu positivement épineux à l’idée de perdre son concert et a ouvertement montré sa colère contre ce qu’il considérait comme une couverture médiatique injuste lors d’un entretien éditorial avec le Sacramento Bee plus tôt ce mois-ci. En réponse à une question sur les perspectives de déclin de la Californie pour la classe moyenne, Newsom s’est vanté : « Les familles de la classe moyenne au Texas paient plus d’impôts que les Californiens de la classe moyenne. Il a ensuite doublé, disant avec défi: «Regardez ça. C’est un fait! Je ne sais pas pourquoi cela n’attire pas plus l’attention.

Ce n’est pas vrai, bien sûr, bien qu’il existe quelques « études » sur les appâts cliquables qui soutiennent l’affirmation de Newsom – mais uniquement en ignorant l’effet du coût de la vie élevé en Californie sur les prix et les revenus des maisons, et les impôts ultérieurs payés sur les deux. Essayez de trouver une maison au prix médian des États-Unis en Californie et voyez comment cela se passe pour vous.

Les impôts élevés sont l’une des raisons pour lesquelles les entreprises, tant les grandes entreprises que les entreprises familiales, ont quitté la Californie à un rythme record. Une étude conjointe de Spectrum Location Solutions et de la Hoover Institution, publiée trois semaines avant le rappel du 14 septembre, a révélé que le taux d’entreprises quittant le Golden State au premier semestre 2021 était le double du clip torride de l’année précédente.

Le rapport, intitulé «Pourquoi le siège social de l’entreprise quitte la Californie en nombre sans précédent», a révélé que 272 entreprises de la plupart des secteurs ont déménagé leur siège social dans d’autres États au cours des trois ans et demi, du 1er janvier 2018 à la mi-2021. Les sorties au premier semestre 2021 à elles seules ont atteint 74 (dépassant toutes les sorties de 2020).

Les auteurs du rapport, Joseph Vranich et Lee E. Ohanian, affirment que les facteurs économiques à l’origine de cet exode incluent «l’augmentation des coûts des entreprises, la réduction de la productivité et la réduction de la rentabilité». Ils citent des facteurs secondaires tels que «des taux d’imposition élevés, des réglementations punitives, des coûts de main-d’œuvre élevés, des coûts élevés des services publics et de l’énergie, et la baisse de la qualité de vie de nombreux Californiens, ce qui reflète le coût de la vie et l’abordabilité du logement».

Alors que le comté le plus peuplé de Californie, Los Angeles, a enregistré le plus grand nombre de départs depuis 2018 à 54, même la Silicon Valley n’a pas été à l’abri, voyant partir des entreprises comme Oracle et Hewlett Packard Enterprise (HPE), ainsi que des entreprises moins connues essayant de grandir comme Smart Wires Inc. et Revance Therapeutics.

Les auteurs ont découvert que l’État le plus susceptible d’obtenir un déménagement du siège social de la Californie était le Texas, suivi du Tennessee. Aucun des deux États ne prélève d’impôt sur le revenu des personnes physiques. À propos du rapport, le Los Angeles Times a écrit la semaine dernière qu’AECOM, une entreprise mondiale d’ingénierie et de construction de 47 000 employés, déplacera son siège social de LA à Dallas le 1er octobre.

Les auteurs du rapport ont noté ailleurs que “Certaines des petites entreprises d’aujourd’hui deviendront les superproductions de demain, et la Californie perd beaucoup trop de ces changeurs de jeu potentiels”. Ils ajoutent dans le rapport : « À moins que les réformes politiques n’inversent cette tendance, la Californie continuera de perdre des entreprises, à la fois de grandes entreprises héritées et de jeunes entreprises à croissance rapide. »

Le rappel de la Californie le 14 septembre n’est peut-être que cette opportunité de renverser la vapeur – ou, plus sobrement (étant donné que les démocrates de gauche détiennent des majorités qualifiées confortables dans les deux chambres de la législature), au moins enrayant la perte de sang pendant quelques années.

Chuck DeVore est vice-président des initiatives nationales à la Texas Public Policy Foundation et a siégé à l’Assemblée de l’État de Californie de 2004 à 2010.