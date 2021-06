Alors que Peloton se prépare à concurrencer Apple Watch, des détails émergent pour son prochain brassard de fréquence cardiaque

Bloomberg a publié aujourd’hui un article avec de nouveaux détails sur le prochain brassard de fréquence cardiaque de Peloton Interactive. Avec les acquisitions par Peloton de deux sociétés d’appareils portables (Atlas et Latitude 32), sa récente sortie du nouveau Strive Score et la connectivité encore plus limitée de l’Apple Watch, une nouvelle fréquence cardiaque Peloton portable semble imminente. Voici les nouveaux détails que l’on vient de découvrir :

Les nouveaux détails que Bloomberg rapporte sur le nouveau moniteur de fréquence cardiaque Peloton proviennent d’informations trouvées enfouies dans le code de l’application numérique pour iPhone et iPad.

Bloomberg écrit :

Les détails et les images de l’appareil indiquent qu’il sera disponible en petites et grandes tailles et s’associera sans fil avec le vélo et les tapis roulants de Peloton, ainsi qu’avec les téléphones, tablettes et téléviseurs exécutant l’application de l’entreprise.

La bande de fréquence cardiaque pourra capturer l’intensité des entraînements, fournissant aux utilisateurs des données plus précises. L’appareil aura un petit écran qui peut afficher le niveau de la batterie et quand il est en mode d’appairage, selon le code. Après avoir couplé le gadget avec l’équipement de fitness Peloton pour la première fois, l’appareil le fera automatiquement via Bluetooth.