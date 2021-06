Alors que Pontes s’impose au stade UD Atios (0-4)

in

13/06/2021 à 21:58 CEST

le Comme Pontes a montré sa meilleure version lors de la réunion qui s’est tenue dans le Ou Carballo contre UD Atios, qui s’est soldé par une victoire (0-4). La UD Atios Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté une victoire 0-2 contre Fisterra. Du côté des visiteurs, le Comme Pontes a récolté un match nul à un contre le Pontellas, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce bon résultat le Comme Pontes est dixième à la fin du jeu, tandis que le UD Atios est neuvième.

La rencontre a débuté de manière positive pour l’équipe des Pontés, qui a débuté au Ou Carballo avec un peu de Mitogo à la minute 19, terminant la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

Après la pause, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a pris ses distances au tableau d’affichage grâce à un but de Vilela à la minute 56. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Comme Pontes, en augmentant les distances grâce à un but de Alex del rio à 60 minutes. Encore une fois les pontés ont marqué, ce qui s’est distancié avec un doublé de Alex del rio à 70 minutes, clôturant ainsi la confrontation avec un score final de 0-4.

Le technicien de la UD Atios, José Tizon Veiga, a donné accès au champ à Alonso remplacement Pablo Mota, tandis que de la part du Comme Pontes, Manuel Losada Chollas remplacé Quique, López, Seoane Oui Breijo pour Oscar Martinez, Alex del rio, Rodriguez Oui Vilela.

Au cours des 90 minutes du jeu, un total de sept cartes ont été vues. La UD Atios a dû faire face à la sanction de Pablo Mota, cadres, Johnny, Xowi Oui Ronald avec un carton jaune et l’expulsion de Manu Vilan d’un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Vilela.

Avec cette brillante performance, le Comme Pontes il monte à 26 points dans la deuxième phase de la troisième division et reste à la dixième place du classement. Pour sa part, UD Atios il reste avec 31 points avec lesquels il a atteint la onzième journée.

Le lendemain affrontera le Comme Pontes avec lui Ourense. Pour sa part, UD Atios sera mesuré par rapport Étudiant Vista Alegre.

Fiche techniqueValeurs UD :Ferreira, Johnny, Sombri, Manu Vilán, Ronald, Pablo Mota (Alonso, min. 64), Adrian Mouriño, Xowi, Marcos, Javi et AlonsoComme Pontes :Vázquez, Rodriguez (Seoane, min.75), Pájaro, Dani, Mitogo, Oscar Martinez (Quique, min.69), Vilela (Breijo, min.75), Alex Del Rio (Lopez, min.75), Manu Moya, Adrian et LéonardStade:Ou CarballoButs:Mitogo (0-1, min. 19), Vilela (0-2, min. 56), Alex Del Rio (0-3, min. 60) et Alex Del Rio (0-4, min. 70)