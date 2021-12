Alors que reconstruire mieux est vidé, la loi sur la défense est considérée comme un projet de loi « à adopter »

– de Truthout

L’eau potable à Flint, Michigan. Les cendres de Paradise, Californie. Une cuve de pétrole qui était autrefois le golfe du Mexique. Des mers montantes et des tempêtes qui dévorent les villes. Des Noirs assassinés par des flics, des manifestants abattus par des adolescents avec des armes de guerre et des enfants abattus par des enfants dans l’ersatz de sécurité de leurs propres maisons et écoles. Une pandémie mortelle sur le point de terminer sa deuxième année, alimentée par un mouvement anti-science insipide avec la bénédiction vocale d’un ancien président en disgrâce.

Réfléchissez à tout cela, et bien plus encore, et je parie avec ma chaussure gauche que votre dernière pensée absolue serait : « Vous savez quoi ? Ce pays a vraiment besoin de 91 nouveaux chasseurs interarmées F-35 et d’une paire de nouveaux sous-marins nucléaires de classe Virginia. Bon sang, c’est seulement 9,3 milliards de dollars dont nous parlons. Peu importe le fait que le F-35 continue de tomber du ciel, et les sous-marins seraient plus utiles pour étudier le dépeuplement des baleines noires de l’Atlantique Nord au large de Cape Cod.

Ici, cependant, nous sommes sur le point d’autoriser la dépense de 740 milliards de dollars pour des articles comme ça. La loi annuelle sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) de 2022, qui autorise le budget militaire et établit la politique de défense, compte près de 70 pages en petits caractères et se lit comme une liste de Noël compilée par l’enfant le plus terrifiant qui ait jamais vécu. Ce n’est que les trucs que nous vendons à nous-mêmes, remarquez; notre liste de ventes d’armes mondiales serait une forêt pour le journal.

En plus des F-35 et des sous-marins, il y a deux destroyers de la classe Arleigh Burke (3,7 milliards de dollars), 11 hélicoptères CH-53K King Stallion (1,5 milliard de dollars), 17 chasseurs F-15EX (1,8 milliard de dollars), 92 améliorations de chars M1 Abrams (1,4 milliard de dollars), 4,8 milliards de dollars pour le programme de sous-marins de la classe Columbia et 4,9 milliards de dollars pour le «développement et la démonstration de systèmes» de la Force spatiale et «le financement de la R et D de prototypes de développement et de composants avancés pour les technologies, y compris la connaissance de la situation spatiale, le contrôle du domaine, les avancées les communications et les technologies et systèmes connexes. FORCE DE L’ESPACE !!

Bonne chance pour faire descendre tout ça dans la cheminée, Père Noël.

Les NDAA établissent notoirement une politique militaire dangereuse tout en ouvrant la voie à des dépenses de défense vertigineuses (qui sont bloquées par les projets de loi de crédits de défense ultérieurs). La NDAA de 2001, le document postérieur au 11 septembre qui permet aux États-Unis de tout tuer et de tout envahir, partout, à tout moment, pour toujours, a été la porte d’entrée à la torture, à la surveillance totale et à deux décennies de guerre en Afghanistan. La NDAA de 2003 était essentiellement un document « Ouais, qu’est-ce que cela a dit », avec un libellé spécifique ajouté qui nous a donné deux décennies de guerre en Irak. Il y a eu du bruit à propos de l’abrogation de ces deux NDAA mais oui, non, Forever War est toujours Forever War pour le moment.

Étonnamment, la NDAA de cette année contient une politique potentiellement utile. L’accent mis par la nouvelle autorisation sur « la lutte contre les agressions sexuelles dans l’armée » reconnaît au moins la crise des violences sexuelles dans les forces armées. Les nouvelles initiatives politiques « [m]ove la décision de poursuivre un crime grave hors de la chaîne de commandement et de faire appel à des procureurs militaires formés. Cela revient à faire appel à un procureur extérieur pour s’occuper des fusillades impliquant des officiers, afin que les procureurs locaux n’aient pas à enquêter ou à inculper leurs propres flics. Cela étant dit, il n’en demeure pas moins qu’aucun changement dans la politique des poursuites judiciaires ne peut éradiquer la violence sexuelle qui fait partie intrinsèque du militarisme et de l’impérialisme américains.

À l’heure actuelle, le Congrès débat de la NDAA 2022 avec la signature du président Biden Build Back Better Act, la législation sur la limitation de la dette et le financement pour maintenir le fonctionnement du gouvernement fédéral. Les échéances s’accumulent et la pression sur les législateurs démocrates est intense. Il convient de noter, cependant, qu’entre la loi BBB et la NDAA, seule la NDAA est étiquetée comme « incontournable » par les médias d’information d’entreprise.

« Doit passer »? Le terme donne l’impression que la puissance absurde de l’armée américaine fondra comme un Peep au micro-ondes si le projet de loi n’est pas signé avant que le Congrès ne souffle la ville pour les vacances. Entre les armes nucléaires et les Navy SEALS, je pense que nous avons la capacité de « violence extrême dans toutes les directions simultanément » bien gérée. A se demander s’il y a de l’argent en jeu, un vieux système de greffe, de pillage et de portes tournantes qui parvient à se gratter le dos tout en mangeant son gâteau. Peut-être que quelqu’un devrait examiner cela ou quelque chose.

Bien sûr, le Build Back Better Act n’obtient pas le traitement « incontournable » – un autre témoignage des priorités perverses des personnes qui dirigent la série. Les parents ont besoin de garderies abordables, les bénéficiaires de Medicare ont besoin d’aide pour leur audition, les familles ont besoin de congés familiaux payés et le climat a besoin de 10 000 fois l’aide incluse dans la facture, mais c’est un début. Si l’environnement est empoisonné pour tous les êtres vivants, qui va faire voler (écraser) tous ces brillants F-35 ? Vous n’avez pas pensé à celui-là, n’est-ce pas, M. Manchin ?

Le passage de la NDAA est un festival annuel de bipartisme performatif – les projets de loi naviguent toujours avec des marges massives – mais cette année est un peu différente. Avec les démocrates « contrôlant » à la fois la Chambre et le Sénat, le chef de la minorité Mitch McConnell est devenu une véritable guérilla dans ses tentatives pour contrecarrer le programme de Biden. La NDAA de cette année a été victime de cette tactique, McConnell gâchant sa route vers le passage afin de bloquer les démocrates avec tant d’échéances imminentes. On craint que le projet de loi ne soit pas sur le bureau du président d’ici le nouvel an.

Cela conviendrait parfaitement à McConnell ; dans sa vision d’un monde parfait, la loi BBB échoue avec l’aide de Manchin, la NDAA ne se fait pas avant 2022, le gouvernement fédéral ferme ses portes et le plafond de la dette est dépassé. Il peut alors blâmer allègrement les démocrates en attendant les mi-sessions comme un chat qui entend l’ouvre-boîte tourner dans la cuisine. En attendant, l’océan arrive et les enfants n’ont nulle part où aller. « Doit passer », en effet.

_______

À propos de l’auteur

William Rivers Pitt est un auteur du New York Times et un auteur à succès international de deux livres : War on Iraq: What Team Bush Doesn’t Want You to Know et The Greatest Sedition Is Silence. Son dernier livre, House of Ill Repute: Reflections on War, Lies, and America’s Ravaged Reputation, sera disponible cet hiver chez PoliPointPress.