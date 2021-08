Alors que Scarlett Johansson combat le mastodonte de Disney, ses co-acteurs lui font défaut avec un silence stoïque

in

Le procès de Johansson a donné un nouveau souffle au débat streaming contre cinéma qui peut façonner Hollywood pour les cinq prochaines années. (Crédit photo : AP)

La star des Avengers, Scarlett Johansson, a récemment déposé une plainte contre le parent de Marvel Studios, Disney, pour avoir sorti simultanément le film autonome Black Widow dans les cinémas et sur sa plate-forme de streaming Disney +. L’acteur a affirmé que la sortie simultanée sur Disney + avait entraîné une sous-performance du film au box-office. Selon le Wall Street Journal, qui a d’abord rapporté l’histoire, Johansson aurait perdu environ 50 millions de dollars de revenus de bonus en raison de la sortie simultanée.

Disney a également riposté à l’acteur et a déclaré que le procès n’avait “aucun fondement”. Il a ajouté que la décision de l’acteur de poursuivre la maison de production était particulièrement pénible en raison de son mépris flagrant pour les effets mondiaux de Covid-19, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Ce qui est surprenant, cependant, c’est le silence stoïque des co-stars des Avengers de Johansson. Même le chef de Marvel Studios, Kevin Feige, qui, selon le Hollywood Reporter, était en colère et embarrassé par le procès, ne s’est pas exprimé publiquement.

Le silence stoïque des acteurs de Marvel contraste fortement leur réaction aux allégations selon lesquelles Chris Pratt, un autre ancien des Avengers, aurait suivi une église connue pour son homophobie. À cette époque, l’acteur Elliot Page avait tweeté que la star des Gardiens de la Galaxie devrait répondre aux allégations contre Hillsong Church. Peu de temps après, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Zoe Saldana, James Gunn et Jeremy Renner ont soutenu Pratt.

Johansson, en revanche, n’a trouvé aucun soutien public de la part de ses co-stars. Plusieurs de ses co-stars sont toujours associées à Disney avec plusieurs projets en cours pour Marvel Studios, ce qui pourrait expliquer la raison de leur silence stoïque.

Cependant, le procès de Johansson est plus grave que de simples accusations.

D’une part, cela montre comment les actrices sont toujours moins payées à Hollywood, quelle que soit leur popularité.

Quant aux acteurs masculins, le salaire est époustouflant. Selon un rapport de 2013 sur Deadline, Downey Jr. envisageait de quitter Iron Man si le studio n’acceptait pas ses demandes de salaire. L’acteur de Kiss Kiss Bang Bang avait gagné 70 à 80 millions de dollars dans le premier film des Avengers et recherchait une augmentation de salaire exceptionnelle après le succès d’Iron Man 3. En 2014, il est devenu l’acteur le plus riche du monde, selon Forbes, avec 75 millions de dollars. Cette même année, Chris Hemsworth a été placé en cinquième position. Alors que Chris Evans a raté le top 10 cette année-là, il a été sélectionné en 2019. La liste 2019 comprenait cinq acteurs Marvel dans le top 10 avec Hemsworth, Downey Jr, Paul Rudd et Bradley Cooper rejoignant Evans.

Le procès de Johansson a donné un nouveau souffle au débat streaming contre cinéma qui peut façonner Hollywood pour les cinq prochaines années. Plusieurs cinéastes de premier plan ont fustigé la tendance des grands studios à gagner des abonnés au lieu de se concentrer sur les sorties en salles. L’issue du procès aura également un impact sur la façon dont les stars de la liste A seront rémunérées pour leur futur travail.

Gerard Butler a déjà poursuivi les producteurs d’Olympus Has Fallen, apparemment après le procès de Johansson. L’acteur britannique a affirmé que les producteurs lui devaient au moins 10 millions de dollars du box-office mondial du film. Emily Blunt, qui a récemment joué dans Disney’s Jungle Cruise avec Dwayne ‘The Rock’ Johnson, aurait également envisagé une action en justice après la sortie simultanée du film sur Disney +.

Johansson a également reçu le soutien de plusieurs organisations de femmes, dont Times Up et Me Too. Cependant, quel que soit le soutien qu’elle recueille, le silence de ses collègues de Marvel laissera certainement une fissure dans l’armure.

