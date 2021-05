Alors que SCOTUS prend le port caché, le temps de la réciprocité est maintenant ⋆ .

Il y a toujours un risque à essayer de prédire comment la Cour suprême des États-Unis décidera d’une affaire. Les juges se sont révélés imprévisibles dans le passé, et les observateurs de la cour admettront qu’avec la Cour suprême, la sagesse conventionnelle est tout sauf conventionnelle.

Pourtant, il y a un buzz parmi l’industrie des armes à feu et les propriétaires d’armes à feu à propos de l’acceptation par la Cour suprême d’entendre un appel dans l’affaire New York State Rifle and Pistol Association c. Corlett. La Cour suprême a accordé un réexamen à une question limitée: si le refus de l’État des demandes des pétitionnaires pour des licences de port dissimulé pour la légitime défense a violé le deuxième amendement.

Le tribunal veut spécifiquement savoir si le surintendant de la police de l’État de New York, Keith Corlett, refuse les droits du deuxième amendement en rejetant les permis de port dissimulés, car l’État exige des demandeurs qu’ils manifestent un «besoin justifiable». arrivée?

NYSRPA c.Corlett est la première affaire majeure liée aux armes à feu que la Cour suprême a entendue en plus d’une décennie, à la suite de la décision McDonald c.Ville de Chicago en 2010, et avant cela, l’affaire District of Columbia c.Heller tranchée en 2008 Au cœur de la question dans NYSRPA c. Corlett est de savoir si le deuxième amendement s’applique au-delà de la maison.

Les avoirs dans Heller et McDonald informeront la manière dont la Cour suprême décidera NYSRPA c. Corlett. La décision Heller a estimé que le deuxième amendement – le droit de garder et de porter des armes – sont des droits individuels préexistants.

Avant Heller, les partisans du contrôle des armes à feu ont soutenu que le deuxième amendement accordait simplement le droit aux États de former une milice. La décision Heller a mis cette notion au repos, affirmant que le peuple, et non le gouvernement, conserve les droits conférés par le deuxième amendement. En outre, la décision Heller a confirmé la conviction que le droit de porter des armes peut être considéré comme l’un des droits conférés par notre Créateur et préexistants au gouvernement.

La décision McDonald a conclu que le deuxième amendement s’applique non seulement au gouvernement fédéral, mais également aux États. Avant McDonald, Chicago et Oak Park, à proximité, dans l’Illinois, interdisaient la possession d’armes de poing. La Cour suprême a jugé dans McDonald que le deuxième amendement est une liberté civile fondamentale et que la légitime défense est un droit fondamental. En outre, il a jugé que les États sont tenus, en vertu de la clause de procédure régulière du 14e amendement, de ne pas enfreindre ce droit. Chicago ne pouvait pas refuser à McDonald le droit de garder et de porter son arme de poing.

À la lumière de NYSRPA c. Corlett, il convient de noter la longue discussion sur le droit de «porter les armes» contenue dans Heller. Écrivant pour la majorité, le juge Antonin Scalia était d’accord avec l’articulation de la juge Ruth Bader Ginsberg dans une affaire antérieure selon laquelle le terme «porter des armes» signifie «porter, porter ou porter. . . sur la personne ou dans les vêtements ou dans une poche, dans le but … d’être armé et prêt pour une action offensive ou défensive en cas de conflit avec une autre personne. ” Le deuxième amendement est, après tout, fondé sur le naturel, Droit de légitime défense donné par Dieu.

En tant que tel, tout comme toutes les autres libertés civiles fondamentales telles que la liberté d’expression et la liberté de religion ne se limitent pas à votre domicile, le droit du deuxième amendement de porter les armes ne s’arrête pas à votre porte d’entrée – ou à la frontière de votre État, d’ailleurs.

Bien que prédire les décisions de la Cour suprême puisse être une tâche insensée, étant donné les précédents de la Cour suprême, il semblerait probable que l’époque de New York et d’une minorité d’États exigent des citoyens qu’ils prouvent une «bonne cause» ou un «besoin» d’exercer leur droit du deuxième amendement à porter une arme à feu sur sa personne pour se protéger sont numérotés. Si la Cour suprême annule ces exigences «peut émettre», alors tous les États seront «émettront».

C’est là que le Concealed Carry Reciprocity Act (HR 38 / S. 1522), introduit par le représentant américain Richard Hudson, RN.C., à la Chambre des représentants et par le sénateur John Cornyn, R-Texas, au Sénat américain fait tout le sens du monde. Si tous les États sont tenus d’adhérer à une politique «doit émettre», il est logique de traiter les permis de transport dissimulés de la même manière que les États traitent les permis de conduire.

Ils seraient honorés à tous les niveaux de l’État, et les États auraient toujours le pouvoir de fixer des exigences pour les qualifier et les obtenir et quand et où une arme à feu dissimulée peut être portée. L’alternative est d’exiger des propriétaires d’armes à feu qu’ils portent un anneau géant de 50 permis de transport dissimulés par ordre alphabétique.

Le Concealed Carry Reciprocity Act protège les droits conservés par les États, permettant à chacun de déterminer ses propres lois tout en protégeant les droits du deuxième amendement de tous les Américains. Cela signifie que le droit de «garder et porter des armes» ne s’arrête pas arbitrairement à la frontière d’un État et que ces droits sont également accessibles quel que soit l’État dans lequel se trouve un titulaire de permis valide.

En réalité, le Parti démocrate contrôle les deux chambres du Congrès et la Maison Blanche. Il ne fait aucun doute que la réciprocité de portage dissimulée ne figure pas sur les listes des «incontournables» de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, ou du chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y. La Cour suprême, cependant, pourrait être amenée à rendre leur obstructionnisme sans objet.

Lawrence G. Keane est vice-président principal et avocat général de la National Shooting Sports Foundation, l’association professionnelle de l’industrie des armes à feu.