Alors, que se passe-t-il lorsque Pokémon GO est à court de nouveaux Pokémon ?

Pokémon GO est fort depuis cinq ans maintenant, réussissant à dominer les gros titres dès son lancement en 2016 et continuant à prospérer même au milieu d’une pandémie mondiale – ce qui, pour une application qui veut principalement que vous sortiez , est assez impressionnant.

Mais toutes les bonnes choses doivent avoir une fin à un moment donné, non ? Avec de nouveaux Pokémon ajoutés régulièrement au jeu, les nouvelles inclusions de l’application dépassent de loin la nouvelle sortie de monstres de la série principale, et à l’heure actuelle, plus des deux tiers de tous les Pokémon existants sont présents dans Pokémon GO. Alors, que se passe-t-il lorsque Niantic rattrape son retard et manque de nouveaux ajouts ?

Eh bien, il s’avère que ce même dilemme est déjà en cours de réflexion, et ne vous inquiétez pas – les choses ne vont pas s’arrêter après tout. S’adressant à Eurogamer, Philip Marz, responsable marketing produit EMEA de Niantic, a partagé quelques informations :

« … Du point de vue du contenu, même s’il y a une limitation en termes de Pokémon qui sont encore disponibles, il y a quelques autres initiatives différentes auxquelles nous pensons pour maintenir l’élan, en fait, et vraiment contribuer à cette mission et ambition de faire de Pokémon Go un jeu éternel non seulement pour les cinq prochaines années, mais peut-être 10-15. Qui sait, en fait, mais je pense que le record des cinq dernières années nous a mis dans une excellente position pour continuer sur cette lancée. «

15 ans! Wow.

Le directeur du marketing produit mondial, Michael Sterenka, ajoute :

« Tout à fait d’accord de ma part. Pouvoir travailler sur un jeu comme celui-ci au cours des cinq dernières années est le rêve d’un fan de Pokémon devenu réalité, et pouvoir voir dans l’avenir, ce que nous avons prévu et savoir que nous ne faisons que commencer effleurer la surface de ce que ce jeu peut être et quelle est la vision de ce jeu, c’est quelque chose qui me passionne personnellement. »

Bien que ces plans futurs soient naturellement gardés secrets pour le moment, sachez que vous jouerez probablement encore à Pokémon GO longtemps après avoir terminé ce Pokédex. Imaginez à quel point l’application pourrait être différente dans dix ans…