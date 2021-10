Alors, que sont les Yats ? – Communauté Entreprise 2

Emojis. Les pictogrammes qui sont utilisés dans le monde entier pour combler les indices émotionnels parfois absents des conversations. Ils sont utilisés partout, des SMS aux réseaux sociaux en passant par les pages Web. Plus de quatre milliards d’internautes dans le monde, et ils utilisent tous les mêmes emojis. Ils sont vraiment devenus une langue mondiale. Les émojis représentent les expressions faciales, les objets, les lieux, la météo, la nourriture et bien plus encore. Utilisés à la fois individuellement et dans une chaîne d’émojis, ils peuvent capturer des émotions ou raconter une histoire.

Aujourd’hui, vous pouvez réellement acheter ces emojis, grâce à Yat.

Chez Saw.com, nous faisons plus que simplement vous aider à acheter un domaine, à vendre un domaine et à protéger vos domaines. Nous allons vous guider à travers un cours de base sur les Yat à venir.

Parlons de Yats

Les Yats sont le plus récent engouement en ligne.

Yat est un système d’identité Internet résistant à la censure qui permet à chacun d’utiliser une chaîne personnalisée d’emojis comme nom d’utilisateur universel. En termes simples, Yat est un site Web qui permet à quiconque d’acheter une URL contenant les émojis de son choix.

Un Yat est aussi le nom de cette chaîne d’emojis. Essentiellement, un Yat est comme votre nom d’utilisateur emoji qui est également votre identité en ligne universelle. Cette identité peut également être utilisée comme URL de site Web, adresse de paiement et bien plus encore. Ainsi, au lieu d’être @johnsmith535 sur Twitter, quelqu’un pourrait être un dragon de feu ou un soleil, une baleine, un palmier.

De nombreuses célébrités ont sauté sur l’engouement pour Yat. Kesha et Disclosure sont deux musiciens qui incluent un Yat dans leur biographie Twitter. Les deux utilisent le lien pour annoncer leur nouvelle musique et leurs produits de tournée. Un peu comme un Linktree – où un lien vous amène à une simple page Web, puis des liens vers d’autres sites.

Crédit : Capture d’écran/Yat

Comment possédez-vous un Yat?

Si vous souhaitez posséder votre propre Yat, commencez par vous rendre sur le site Yat. Créez un compte et recherchez les emojis que vous voulez ! Les utilisateurs peuvent choisir entre un à quatre ou cinq emojis pour composer leur adresse. Ensuite, vous pouvez l’acheter. Le prix de votre Yat est basé sur son âge et sa rareté, qui est déterminé par un algorithme.

Semblable à l’industrie des domaines, plus le nombre d’emojis est faible, plus ils sont chers. Une identité à quatre ou cinq emoji pourrait vous coûter 5 $. Cependant, le Yat le plus vendu, l’emoji clé d’or, a coûté 425 000 $.

Qu’est-ce que Yat essaie de faire ?

Bien que posséder une chaîne d’emojis soit cool en soi, Yat veut faire plus. Yat est de plus en plus utilisé pour remplacer les longues adresses en monnaie numérique. Au lieu d’avoir à taper de longues URL, vous pouvez simplement vous souvenir du Yat d’un utilisateur. Par exemple, si vous cherchez à envoyer de l’argent à un ami, un utilisateur pourrait l’envoyer à eye, love, ice cream au lieu d’une longue adresse de crypto-monnaie.

Actuellement, les Yat ne sont pas des NFT. Cependant, ils le seront probablement dans le futur. Le PDG de Yat, Naveen Jain, a déclaré qu’ils prévoyaient d’utiliser la technologie blockchain pour devenir des actifs émis sur des bases de données décentralisées et distribuées. Selon la section FAQ du site de Yat, le projet « travaille sur le développement d’un service Oracle afin que les Yats puissent être émis en tant que NFT sur des chaînes compatibles EVM telles que Ethereum ou BSC. Un peu plus loin, la source de vérité sous-jacente pour Yats deviendra entièrement décentralisée. »

Cependant, vous ne trouverez pas de gros mots comme « blockchain », « crypto-monnaie » et « NFT » sur leur site. Pourquoi? Parce que Jain pense que le consommateur moyen ne s’en soucierait pas autant. Il croit en une transition lente vers la décentralisation. De plus, les Yats ne peuvent pas être achetés à l’aide de crypto-monnaie, ils sont achetés avec des dollars.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’industrie des domaines ?

L’idée derrière Yat était de créer un nom d’utilisateur unique qui serait lié à toutes les plateformes en ligne d’une personne. Un seul emoji ou une chaîne d’emojis qui pourraient diriger les internautes vers leur banque, leurs identifiants de réseaux sociaux et leurs noms de domaine.

Bien que Yats n’ait pas encore directement affecté l’industrie des domaines, c’est possible. Plus les utilisateurs qui utilisent Yats pour créer des liens vers leurs sites Web sont nombreux, plus les noms de domaine et les identifiants de médias sociaux peuvent être connectés au système emoji.

Prêt à acheter un domaine ?

Êtes-vous prêt à lancer le site Web de votre entreprise? Laissez-nous vous aider à trouver le nom de domaine parfait pour vous et votre marque !

Notre mission est d’aider les entreprises, grandes et petites, à être vues en ligne. Nos courtiers de domaines sont des experts en acquisition de domaine, évaluation, image de marque, protection de marque, services de gestion de portefeuille et plus encore. Nous sommes fiers de notre transparence et de notre passion pour vous aider à atteindre vos objectifs. De plus, nous nous occupons du travail de fond pour vous.