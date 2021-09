Alors que Talleres reste seul leader, River monte à la deuxième place

20/09/2021 à 04h16 CEST

Talleres de Córdoba, qui a battu le Racing Club 2-1 à l’extérieur samedi, est resté le seul leader de la Ligue argentine, en attendant la présentation de ce lundi de Lanús contre Newell’s Old Boys, qui pourrait atteindre le même score s’il remporte une victoire.

Talleres de Córdoba, qui répète l’un des meilleurs départs de tournoi de son histoire, est enthousiaste à l’idée de disputer le titre après son triomphe à l’heure contre l’Académie.

River Plate, quant à lui, est passé à la deuxième position avec 24 unitéss – deux de Talleres – après leur victoire dure et serrée 1-0 contre le dernier Arsenal de Sarandí.

Boca Juniors a également ajouté une victoire samedi à l’extérieur contre l’Atlético Tucumán (2-1) et Independiente s’est imposé, également à l’extérieur, contre Huracán (1-0) pour ne pas perdre de vue les leaders.

LES ATELIERS NE SE DÉTENDENT PAS ET RESTE AU TOP

Talleres de Córdoba poursuit sa marche dans ce tournoi et à cette douzième date gagné à domicile par 1-2 contre Racing Club pour rester en tête du classement.

Avec 26 points, et en attendant le résultat de ce lundi entre Lanús et Newell’s Old Boys, les Cordouans étaient assurés d’une autre semaine en tête du classement.

L’Uruguayen Michael Santos et Enzo Díaz ont marqué les buts de l’équipe gagnante, tandis que Lisandro López, sur penalty, a converti le but de “l’Académie”, qui était en septième position avec 18 points avec Boca Juniors.

RIVER GAGNE ENCORE AVEC LA FOIRE ET EST LA SEULE ESCORT

River Plate n’a gagné que 1-0 contre Arsenal de Sarandí avec un but contre son camp d’Emiliano Méndez, qui a permis au “Millionaire” de totaliser 24 unités et de rester le seul gardien de la compétition.

Contrairement à Sarmiento de Junín et Newell’s Old Boys, l’équipe dirigée par Marcelo Gallardo n’a pas eu sa meilleure production mais s’est retrouvée avec une victoire qui alimente leur illusion de remporter le titre.

Sans compétition internationale et éliminé de la Coupe d’Argentine, River parie ce semestre pour conquérir un titre local qui est le seul compte en attente de l’ère réussie Gallardo dans le club.

BOCA A SOUFFRÉ MAIS RETOURNE DE TUCUMÁN AVEC LA VICTOIRE

Boca Juniors continue sur un bon rythme depuis que Sebastián Battaglia a pris la relève en tant qu’entraîneur et ce samedi, il a gagné 1-2 contre l’Atlético Tucumán en tant que visiteur pour briser une séquence de 45 ans sans victoire dans la capitale du nord.

Lisandro López et le jeune Rodrigo Montes ont marqué les buts vainqueurs, tandis que López lui-même, contre sa clôture, a marqué le seul but de l’équipe locale.

Avec une série de quatre victoires et un nul, Battaglia a réussi à améliorer considérablement une campagne qui avait très mal commencé pour Boca et cela lui a valu le limogeage de Miguel Ángel Russo en tant qu’entraîneur.

L’INDÉPENDANT NE DÉSIGNE PAS ET RÊVE SUR LA BASE DE TRIOMPHE

Independiente a encore gagné et ne se résigne pas. Avec un but solitaire d’Alan So Señora, le ‘Red’ a gagné 0-1 contre Huracán et totalise 22 points d’être en attente de quatre des ateliers leader.

L’équipe de Julio César Falcioni manque de grandes références dans son effectif mais, basé sur un ordre tactique et une discipline stratégique, il a réalisé six victoires, quatre nuls et seulement deux défaites au début de ce tournoi.

Pour Huracán, cette défaite signifie continuer dans les dernières positions depuis avec seulement 13 unités, il est situé en seizième position partagée avec San Lorenzo, qui ce lundi cherchera à décoller dans son duel avec Rosario Central en tant que visiteur.

LES ÉTUDIANTS VEULENT AUSSI ÊTRE DANS LA DISCUSSION

Estudiantes de La Plata ajoute 23 unités après sa victoire ce dimanche par 1-2 contre Patronato à Paraná et a également l’intention d’entrer dans le litige pour le titre local de cette Ligue argentine.

Facundo Apaolaza, sur penalty, et Gustavo Del Prete lui ont permis avec leurs buts d’annuler un désavantage initial après le but de l’Uruguayen Sebastián Sosa pour le local.