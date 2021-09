Alors que The Activist Backlash de CBS grandit, Julianne Hough explique pourquoi elle se retire en tant qu’hôte

L’annonce originale de l’émission a révélé qu’elle mettrait en vedette six militants du monde entier œuvrant pour un changement significatif dans l’une des trois causes suivantes : la santé, l’éducation et l’environnement. Pendant cinq semaines, la série télé-réalité mettrait les candidats dans des missions, des cascades médiatiques, des événements communautaires et des campagnes numériques pour essayer de se faire connaître en ligne, avec un succès mesuré par l’engagement en ligne, les mesures sociales et les contributions des hôtes, alors composées de Julianne Hough, Usher et Priyanka Chopra Jonas.