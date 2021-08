Compte tenu de la concurrence entre lui, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert, Jimmy Fallon a réussi à se tailler sa voie. Se pencher sur la participation du public, la comédie et les sketchs musicaux l’a distingué de ses homologues. Bien sûr, il a fallu des années à Fallon pour cultiver son point de vue sur l’institution de la nuit. Espérons que The Tonight Show with Jimmy Fallon continuera de charmer les téléspectateurs pour 1 500 épisodes supplémentaires à l’avenir.