Alors que Tyson Fury rejoint Billy Joe Saunders au Texas, regardez Anthony Joshua s’évanouir lorsqu’il est salué par Canelo Alvarez avant le combat de Rocky Fielding

Anthony Joshua était comme un adolescent frappé d’amour lorsqu’il a été salué par Canelo Alvarez avant son combat contre le britannique Rocky Fielding.

Lorsque le couple a signé des accords de diffusion aux États-Unis avec le service de streaming émergent DAZN en 2018, Joshua a commencé par assommer Alexander Povetkin en septembre.

Canelo est entré dans le ring et a levé le poing vers Joshua

Trois mois plus tard, le roi des poids lourds s’est envolé pour le Madison Square Garden de New York pour assister à l’arrivée de Canelo alors qu’il arrêtait Fielding en trois tours.

Avant que la première cloche ne retentisse, le roi mexicain livre pour livre a repéré sa camarade superstar de la boxe au bord du ring.

Canelo a pointé son poing directement sur le Britannique en signe de respect, AJ ne sachant pas trop comment répondre.

L’ami de Joshua à côté de lui au bord du ring a filmé la rencontre, puis a tourné la caméra sur le champion des poids lourds.

Joshua a fait semblant de s’évanouir quand Canelo l’a reconnu

Il a fait semblant en plaisantant de s’évanouir pour la star de la série.

C’était un signe clair du pouvoir des étoiles que Canelo commande et à l’époque, les deux étaient seuls comme les deux plus grandes attractions de la boxe mondiale.

Cela reste vrai aujourd’hui, cependant, le tirage au sort de Tyson Fury se rapproche de celui d’AJ après sa victoire massive sur Deontay Wilder en février 2020.

Il sera intéressant de voir où se trouve l’allégeance de Joshua avant le combat d’unification de Canelo avec Saunders compte tenu de ses liens avec Matchroom Boxing et Eddie Hearn.

Fury est fermement du côté de Saunders et a rejoint son compatriote au Texas avant la confrontation où il a également salué Hearn, qui fait partie du parti essayant d’organiser son méga combat contre Joshua.

Tyson Fury est maintenant arrivé au Texas pour soutenir Billy Joe Saunders pour son combat contre Canelo samedi… pic.twitter.com/dhoOZ6pomC – Michael Benson (@MichaelBensonn) 5 mai 2021

Le champion WBC a eu son mot à dire sur le différend sur la taille de l’anneau, qui a maintenant été résolu.

«Le ring talk est tous des taureaux ***», dit-il. «Ils doivent donner [Saunders] l’anneau qu’il veut, l’anneau de 22 pieds, et soyez juste. Que le meilleur homme gagne et ce sera Billy Joe Saunders. Il va se montrer à la hauteur et donner à Canelo une leçon de boxe.