Alors que United Women se reconstruit, Alessia Russo est-elle la clé du football de la Ligue des champions ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Aujourd’hui, Manchester United Women donne le coup d’envoi de la nouvelle saison de la WSL.

Parmi les fans, il y a un soupçon d’appréhension et de nerfs après les neuf mois turbulents auxquels le club a été confronté.

L’équipe féminine volait haut il y a neuf mois alors qu’elle était en tête du classement de la WSL, mais une série de mauvaises performances et de blessures croissantes ont fait que l’équipe est passée du sommet à la quatrième et hors des places de la Ligue des champions à la fin de la saison.

La démission choc de Casey Stoney a ajouté l’insulte à l’injure.

Maintenant, avec le nouveau manager Marc Skinner à la tête du navire, United peut commencer à se reconstruire, mais ce n’est pas une tâche facile.

Les joueurs clés Lauren James et Amy Turner sont partis avec les vainqueurs de la coupe du monde, Tobin Heath et Christen Press – le premier ayant choisi d’aller chez ses rivaux Arsenal.

Cependant, il y a de la positivité et de l’espoir dans les équipes plus jeunes comme Alessia Russo.

Russo a rejoint le club lors de la dernière fenêtre de transfert, marquant trois buts lors de ses quatre premiers matches, elle s’est montrée prometteuse.

Une blessure aux ischio-jambiers a malheureusement exclu la jeune fille de la majeure partie de la saison et elle aura hâte de revenir sur le terrain et de reprendre là où elle s’était arrêtée.

L’ancienne gardienne de United, Siobhan Chamberlain, pense qu’elle pourrait être la clé pour que United obtienne le football de la Ligue des champions la saison prochaine.

S’adressant au Telegraph, elle a déclaré: “Elle peut être un talent vraiment excitant, non seulement pour United mais aussi pour l’Angleterre. Avant qu’elle ne se blesse, j’étais vraiment impressionné, elle marquait des buts, tenait bien le ballon et était une joueuse cible pour l’équipe, et c’est ce dont vous avez besoin, quelqu’un qui peut garantir des buts.

Parlant de la capacité de Marc Skinner en tant que nouveau manager, Chamberlain a ajouté: «Il les rendra confiants et apprécieront leur football, et si les joueurs apprécient ce qu’ils font, ils feront de leur mieux et réaliseront des performances. “

Chamberlain sait que le football de la Ligue des champions est la priorité numéro un de son ancien club et elle ne se fait aucune illusion ; elle sait à quel point ce sera difficile. « Ça va être un défi difficile. Nous avons vu à quel point Everton s’est renforcé, et Arsenal, Chelsea et Manchester City regorgent tous des meilleurs talents internationaux, donc ce sera très difficile.

“Mais c’est le défi, c’est l’objectif, et c’est la pression que vous avez en tant que Manchester United. Toute personne portant l’insigne de Manchester United devrait gagner. Cette pression pour performer est ancrée dans le fait d’être un joueur de Manchester United. »

Malgré les rumeurs de troubles parmi les joueurs en raison des installations et des conditions d’entraînement, Skinner pense qu’ils disposent de ressources suffisantes et est convaincu qu’il peut rassembler l’équipe.